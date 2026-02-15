Ganadores y Perdedores de la temporada 2025 de la NFL
Sam Darnold fue el mayor ganador de la temporada 2025 tras callar a todos sus críticos con la conquista del Trofeo Lombardi.
El coach de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, dijo que le volvía loco escuchar tantas críticas dirigidas hacia Darnold. Eso podría explicar por qué Macdonald y el gerente general John Schneider se aseguraron de rodearlo con uno de los mejores entornos en la NFL.
Quizá los Cincinnati Bengals y los Dallas Cowboys puedan tomar nota de los Seahawks sobre cómo construir un roster de calidad para sus respectivos quarterbacks. Aunque tampoco ayuda que Joe Burrow y Dak Prescott ganen más de 55 millones de dólares anuales y tengan impactos considerables contra el tope salarial.
Con los Seahawks conquistando el Super Bowl LX, otros equipos podrían seguir el modelo que establecieron para armar plantillas equilibradas.
Estos son nuestros ganadores y perdedores de la temporada 2025.
Ganadores
John Schneider y Mike Macdonald, arquitectos del título en Seattle
Schneider detectó que su equipo se estaba quedando atrás frente a los Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers en la NFC West, y realizó los movimientos necesarios para escapar del ciclo de la mediocridad, un purgatorio que ha atrapado a múltiples franquicias.
Los Pittsburgh Steelers, los Cowboys, los Bengals y muchos otros actualmente viven en ese limbo, uno que no permite aspirar realmente al Super Bowl. Pero Schneider notó el estancamiento que sufrían los Seahawks bajo el mando de Pete Carroll y tomó la difícil decisión de despedir a uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la franquicia.
En su momento, pareció injusto que Schneider conservara el puesto mientras Carroll no, cuando el equipo tenía problemas para acertar en el Draft. Sin embargo, Schneider aprovechó esa oportunidad extra y fue audaz al pensar fuera de lo convencional con la contratación de un coach de perfil defensivo como Macdonald, cuyas ideas frescas y nueva perspectiva han respaldado las decisiones de personal en las últimas dos temporadas.
Esta nueva sociedad ha cometido pocos errores y ha reaccionado con rapidez cuando los resultados no han estado a la altura. Todo lo contrario a los últimos años con Carroll.
La complacencia puede ser un terreno peligroso, y los Seahawks no parecen tener intención de volver ahí pronto.
Quarterbacks de segundo escalón
El título de Darnold podría modificar la manera en que los equipos distribuyen sus recursos en el roster.
No es nuevo que quarterbacks de primera ronda con desempeño irregular revivan su carrera en una franquicia distinta a la que los seleccionó. Pero hasta ahora, los pasadores de segundo nivel eran el Plan B para equipos necesitados. Ahora podríamos ver a más organizaciones priorizando plantillas balanceadas y apostando por quarterbacks que no exijan contratos que devoren la mayor parte del salary cap.
Esto es una buena noticia para prospectos colegiales sin proyección clara de primera ronda, pero que podrían colarse al final del primer día hacia un equipo ya armado. Incluso podría beneficiar a Tua Tagovailoa y Kyler Murray si son liberados, o si sus equipos actuales absorben gran parte de sus contratos para concretar un canje.
Uno de ellos podría florecer con los Minnesota Vikings o los Indianapolis Colts si Daniel Jones no está listo para el arranque de la temporada 2026 tras romperse el tendón de Aquiles en diciembre.
En el lado negativo, el mercado de quarterbacks podría haber recibido un golpe tras lo que hizo Darnold, aunque los planes de desarrollo y el entorno alrededor de los pasadores podrían mejorar en los próximos años.
Defensas de élite
Mientras trabajaba en mi lista futura de los 100 mejores, noté que no hubo una temporada individual dominante por parte de un tackle defensivo este año. Chris Jones bajó su nivel y Jalen Carter no dio el salto que muchos esperaban.
Pero la profundidad en el interior de las líneas defensivas fue vital en 2025. Basta mirar a los equipos que llegaron al Super Bowl. Los Seahawks contaban con Leonard Williams, DeMarcus Lawrence y Byron Murphy II, mientras que los New England Patriots respondían con Milton Williams, Christian Barmore y Khyiris Tonga.
Las mejores defensas de la liga tuvieron profundidad en cada fase, demostrando los recursos que las franquicias han invertido en ese costado del balón durante las últimas cuatro temporadas. Los Houston Texans, los Denver Broncos, los Los Angeles Chargers y los Philadelphia Eagles también presentaron defensivas dominantes y todos avanzaron a la postemporada. En 2025, todo giró en torno a la defensa.
La apuesta de la NFL por Bad Bunny
La NFL se convirtió en la liga deportiva más poderosa y lucrativa del mundo en parte por abrazar el fantasy football y las apuestas deportivas.
Ahora busca mantenerse a la vanguardia ampliando su alcance fuera de Estados Unidos. El football americano todavía está lejos de ser un deporte verdaderamente global, pero la semilla ya fue plantada: la liga aumentará sus partidos internacionales el próximo año, con juegos en Inglaterra, España, Australia, Francia, Brasil, Alemania y México.
Sin embargo, el movimiento más acertado para impulsar el crecimiento del deporte fue elegir a Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl. Su presentación generó ratings televisivos monstruosos y un altísimo nivel de interacción en redes sociales a nivel mundial.
Bad Bunny fue un acierto de negocio, incluso si eso implicó incomodar a ciertos aficionados que no disfrutan su música. Lo más probable es que esos mismos seguidores sigan viendo partidos la próxima temporada, junto con la oleada de nuevos fans que llegaron tras su actuación.
El concepto de paridad en la NFL
El mejor lugar para estar en la NFL es en la cima de la clasificación. Y el segundo mejor lugar es en el fondo.
Con la liga premiando a los equipos en reconstrucción con mejores selecciones en el Draft y calendarios más accesibles, nuevas franquicias irrumpen constantemente en la postemporada. Esa imprevisibilidad es parte esencial del atractivo de la NFL.
Nunca sabes cuándo puede ser el año de tu equipo favorito. Y eso aplica incluso para los Raiders, que podrían ver a Fernando Mendoza como su quarterback titular el próximo año después de obtener la primera selección global del Draft.
Pocos anticipaban un Super Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Cuatro equipos distintos jugaron en el Championship Sunday y hubo siete nuevos campeones divisionales. Y, para variar, pareció que los aficionados disfrutaron la postemporada sin los Chiefs en escena.
Perdedores
Kevin O’Connell, coach de los Vikings
Kevin O’Connell ganó una inusual batalla de poder para un entrenador cuando los Minnesota Vikings decidieron mantenerlo a él por encima del gerente general Kwesi Adofo-Mensah.
Pero ahora la presión recae directamente sobre O’Connell para conseguir su primera victoria en postemporada como head coach. Además, su reputación como “susurrador de quarterbacks” sufrió un golpe considerable tras los pobres resultados de J.J. McCarthy en su primera temporada como titular.
Con Adofo-Mensah fuera de la ecuación, la responsabilidad es total para O’Connell: o logra que McCarthy funcione o encuentra un quarterback de calidad en este offseason que alivie la presión rumbo a 2026. Y con Darnold levantando el Super Bowl después de salir de los Vikings, O’Connell podría arrancar la próxima campaña en la cuerda floja.
Votantes del Hall of Fame
Simple y sencillo: los votantes lo pensaron demasiado al no elegir a Bill Belichick para el Pro Football Hall of Fame.
El sistema está roto, pero mi mayor problema es la cantidad de votantes que toman en cuenta si un candidato fue amable o no con ellos durante su carrera. No fueron elegidos para ser la policía moral. Algo similar ocurrió con Terrell Owens, quien tuvo que esperar un año porque no consiguió trabajo en los medios tras su retiro para “reparar” su imagen. El proceso se ha vuelto demasiado personal para algunos electores.
Belichick tiene manchas en su legado, como el Spygate, pero no hay duda de que fue una de las figuras más influyentes que ha visto el juego. No debería ser tan complicado.
Equipos con mentalidad ofensiva
Los Cincinnati Bengals casi organizaron un desfile tras asegurar a sus receptores Ja’Marr Chase y Tee Higgins con extensiones de contrato antes de la temporada 2025.
Pero nuevamente descuidaron el costado defensivo, y ahora Joe Burrow suma tres campañas consecutivas sin clasificar a playoffs.
Los Dallas Cowboys contaban con un pass rusher élite como Micah Parsons, pero lo canjearon a los Green Bay Packers y terminaron viendo cómo Dak Prescott perdía varios duelos de alto puntaje aun teniendo al dúo de receptores CeeDee Lamb y George Pickens. Quizá Dallas debería considerar dejar ir a Pickens en la agencia libre, considerando que los equipos del Super Bowl tuvieron apenas un receptor con salario superior a los 20 millones de dólares esta temporada: Stefon Diggs, quien básicamente jugó con un contrato de un año con los New England Patriots. New England tiene la opción de cortarlo este receso para ahorrar 16.8 millones contra el tope salarial.
Además, los Seattle Seahawks demostraron que no necesitas dos receptores estrella para ganar un Super Bowl.
Equipos de mente cerrada que ignoran a coaches de minorías
Cansa escribir lo mismo tras cada ciclo de contrataciones. Hubo 10 vacantes de head coach y solo una minoría fue contratada (Robert Saleh) y ningún coach afroamericano.
Las cifras son todavía más desalentadoras en puestos de coordinador. La Rooney Rule no está funcionando y los incentivos vía Draft no han generado cambios significativos. Los tomadores de decisiones en la NFL deben dejar de ser tan cerrados cuando se trata de contrataciones en los staffs de coacheo.
Oficiales de la NFL
El mal arbitraje afectó demasiados partidos esta temporada, incluido el duelo divisional de playoffs entre los Denver Broncos y los Buffalo Bills.
Tal vez haya cambios en el horizonte, luego de reportes que indican que la liga busca mejorar el arbitraje en los partidos mediante mayor rendición de cuentas y un modelo basado en desempeño para sus oficiales. No será sencillo que la NFL incluya esto en el próximo convenio colectivo con los árbitros, pero al menos existe un reconocimiento de que el problema ha ido en aumento.