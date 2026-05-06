Jugador de los Cardinals pide la llegada de Aaron Rodgers: ¿sería una buena opción?
Otro año, otra offseason esperando a que Aaron Rodgers tome una decisión sobre su futuro en la NFL.
El año pasado, el cuatro veces MVP esperó hasta junio para anunciar oficialmente que se uniría a los Pittsburgh Steelers con un contrato de un año. Pittsburgh pensó que sabría del quarterback antes del draft de la NFL, pero al mantenerse en silencio, el equipo colocó la etiqueta de derecho de primera negativa sobre él. Este movimiento le permite a Pittsburgh igualar cualquier oferta que Rodgers firme con otro equipo, además de recibir una selección compensatoria si finalmente se va.
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¿Podría Rodgers elegir otro destino para la temporada 2026? Siempre es una posibilidad, aunque parezca poco probable que un equipo quiera firmar voluntariamente a un quarterback de 42 años. Sin embargo, parece que al menos hay interés de algunos jugadores alrededor de la liga, como el receptor de los Arizona Cardinals, Kendrick Bourne.
El martes, Bourne publicó en redes sociales un mensaje directo a Rodgers pidiéndole que llegue a Arizona.
“@AaronRodgers12 Vamos, te estamos esperando”, tuiteó Bourne, con emojis de ojos y una cara sonriente.
Si Rodgers aceptara la petición de Bourne, se uniría a una sala de quarterbacks bastante renovada en Arizona, después de que los Cardinals decidieran cortar al histórico titular Kyler Murray. El nuevo head coach de Arizona, Mike LaFleur, aún no ha definido a su QB1 para la temporada 2026, por lo que el puesto está abierto. Tal vez eso resulte atractivo para Rodgers.
¿Sería Rodgers un buen encaje para los Cardinals?
Actualmente, la sala de quarterbacks de los Cardinals está compuesta por el novato Carson Beck, seleccionado en la tercera ronda hace un par de semanas; el veterano Jacoby Brissett, en su segunda temporada en Arizona; y Gardner Minshew II, quien firmó un contrato de un año en esta offseason. La llegada de Rodgers obligaría a que uno de ellos salga.
Rodgers probablemente ganaría el puesto titular si aterriza en Arizona y asumiría también un rol de mentor para Beck. Sin embargo, sería considerado para ser titular en prácticamente cualquier equipo que necesite quarterback, incluidos los Steelers. Los Cardinals no son vistos como contendientes de playoffs para 2026, por lo que si Rodgers quiere explorar opciones, probablemente buscaría un destino con aspiraciones de postemporada en su posible último intento. Es discutible si Pittsburgh tiene grandes posibilidades esta temporada con un nuevo head coach en Mike McCarthy, pero Rodgers encajaría mejor regresando a Pittsburgh para un segundo año que comenzando desde cero en Arizona.
Las conexiones de Rodgers con el staff en Arizona
El quarterback ya trabajó con uno de los hermanos LaFleur al colaborar con Matt LaFleur en Green Bay durante cuatro temporadas. Debido a esa experiencia con el head coach de los Green Bay Packers, podría existir una conexión similar con Mike LaFleur en Arizona.
El mayor atractivo para Rodgers, sin embargo, probablemente sería volver a trabajar con el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett. Hackett fue su OC en Green Bay durante tres temporadas en la recta final de su etapa ahí, y después nuevamente con los New York Jets durante las dos campañas en las que Rodgers estuvo en New York. Es evidente que el quarterback valora trabajar con Hackett, y esta podría ser su última oportunidad de hacerlo antes de retirarse. Pero ¿es eso suficiente razón para jugar con los Cardinals? Probablemente no.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/05/2026, traducido al español para SI México.