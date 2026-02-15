Jugador Franquicia de la NFL 2026: detalles y posibles candidatos
Se acabaron los partidos. Es momento del movimiento de piezas.
La agencia libre de la NFL no inicia sino hasta el 9 de marzo, pero la actividad se intensifica mucho antes. Con el Super Bowl LX ya disputado, los equipos pueden comenzar a renovar o extender contratos de sus propios jugadores. También pueden cortar a veteranos en un intento por cumplir con el tope salarial antes de que arranque el nuevo año de liga el 11 de marzo.
Además, está la ventana del Jugador Franquicia, una herramienta que veremos utilizar a un buen número de equipos este año. Las franquicias pueden etiquetar a jugadores con la designación de transición o Jugador Franquicia (explicadas abajo) del 17 de febrero al 3 de marzo.
Finalmente, la agencia libre abre oficialmente el 11 de marzo a las 4 p.m. ET. Sin embargo, el periodo de “legal tampering” comienza el 9 de marzo a las 12 p.m. ET.
El invierno pasado, los únicos dos jugadores que recibieron el Jugador Franquicia fueron el receptor de los Cincinnati Bengals, Tee Higgins, y el guard de los Kansas City Chiefs, Trey Smith. Ambos terminaron firmando contratos a largo plazo. Este año, sin embargo, hay una amplia lista de posibles candidatos en toda la liga.
Detalles del Jugador Franquicia
El Jugador Franquicia es más común que el transition tag, pero así funciona cada uno:
Transition tag: Si se aplica a un jugador, este recibe la cifra mayor entre el 120% de su salario previo o el promedio de los 10 mayores impactos contra el tope salarial en su posición durante los últimos cinco años. El jugador puede negociar con otros equipos en la agencia libre y, si firma una oferta, su equipo actual tiene derecho a igualarla. Si no la iguala, el jugador se marcha bajo los términos de esa oferta y el equipo original no recibe compensación.
Jugador Franquicia: Existen las modalidades exclusiva y no exclusiva.
- En la etiqueta exclusiva, el jugador no puede negociar con otros equipos. A cambio, recibe el promedio de los cinco mayores impactos salariales en su posición durante la campaña 2025 o el 120% de su salario anterior, lo que sea mayor.
- En la etiqueta no exclusiva, el jugador puede negociar con cualquier equipo. Si firma una oferta, su franquicia original puede igualarla y retenerlo. Si decide no hacerlo, recibe dos selecciones de primera ronda del equipo adquirente. Además, el salario bajo esta etiqueta corresponde al promedio de los cinco mayores impactos salariales en su posición durante las últimas cinco temporadas o el 120% de su salario previo, lo que resulte más lucrativo.
Proyección de valores del Jugador Franquicia para 2026
- Quarterback: 47.321 millones de dólares
- Running back: 14.536 millones
- Wide receiver: 28.824 millones
- Tight end: 16.319 millones
- Offensive line: 27.924 millones
- Defensive end: 27.322 millones
- Defensive tackle: 26.311 millones
- Linebacker: 28.197 millones
- Cornerback: 21.414 millones
- Safety: 20.876 millones
- Kicker/Punter: 6.9 millones
Posibles candidatos al Jugador Franquicia en 2026
En cuanto a los principales jugadores que podrían recibir la etiqueta de sus respectivos equipos, vale la pena analizar caso por caso, considerando la situación contractual, el impacto contra el tope salarial y la profundidad del mercado en cada posición.
Atlanta Falcons: Kyle Pitts, TE
De cara a la última temporada de su contrato de novato, parecía que Kyle Pitts se encaminaba a la agencia libre tras tres campañas decepcionantes en las que acumuló 1,625 yardas y nueve touchdowns. Sin embargo, en 2025 comenzó a materializar el potencial que llevó a Atlanta a seleccionarlo con el No. 4 global en 2021.
Nombrado All-Pro del segundo equipo, Pitts atrapó 88 pases para 928 yardas y cinco anotaciones, consolidándose como pieza clave de la ofensiva junto al receptor estelar Drake London y el corredor All-Pro Bijan Robinson. Con la llegada del nuevo head coach Kevin Stefanski, los Falcons podrían considerar a Pitts —con apenas 25 años— como parte esencial de su futuro a largo plazo.
Baltimore Ravens: Tyler Linderbaum, C
Los Ravens rechazaron la opción de quinto año de Linderbaum el receso pasado, en gran medida porque los contratos de novato no distinguen entre centros, guards y tackles. En lugar de asumir ese golpe financiero, Baltimore apostó a poder retenerlo sin esa garantía adicional.
Tras otra temporada sobresaliente en la que fue convocado al Pro Bowl, Linderbaum se perfila como el mejor liniero ofensivo disponible en la agencia libre. Si Baltimore no logra un acuerdo antes de la fecha límite del franchise tag el 3 de marzo, lo lógico sería que coloquen la etiqueta sobre su centro estrella.
Dallas Cowboys: George Pickens, WR
Hace un año, los Cowboys enviaron una selección de tercera ronda por Pickens y decidieron no extenderlo, permitiendo que jugara el último año de su contrato. El receptor aprovechó la vitrina: 93 recepciones, 1,429 yardas y nueve touchdowns.
Posiblemente el agente libre más atractivo del mercado, Pickens tendrá múltiples pretendientes. Dallas puede evitar esa puja aplicando el franchise tag al All-Pro del segundo equipo, aunque la franquicia necesita ajustar sus finanzas: actualmente proyecta estar 39.4 millones de dólares por encima del tope salarial.
Green Bay Packers: Rasheed Walker, OT
Los Packers podrían permitir que Walker pruebe la agencia libre, considerando que ya han invertido fuerte en la línea ofensiva con Zach Tom y Aaron Banks, cuyos contratos combinados alcanzan los 165 millones de dólares. Además, Elgton Jenkins impactaría 24.3 millones contra el tope en 2026 si no es cortado o extendido.
Walker, de 25 años, es posiblemente el mejor tackle disponible y podría superar los 20 millones anuales en su próximo acuerdo. Si Green Bay le aplica el franchise tag, ganaría 27.1 millones en 2026, comprometiendo un valioso espacio salarial.
Indianapolis Colts: Daniel Jones, QB
Los Colts están en una situación delicada. Tras enviar sus selecciones de primera ronda de 2026 y 2027 a los Jets por el corner Sauce Gardner, Indianapolis declaró que iba con todo por el Super Bowl. Después del canje, el equipo ganó apenas un partido más y terminó 8–9, mientras Jones se rompió el tendón de Aquiles en la Semana 14 ante los Jaguars.
Programado para convertirse en agente libre sin restricciones, Indianapolis difícilmente puede permitirse dejarlo ir, incluso si su disponibilidad para el arranque de la próxima temporada es incierta. Sin capital alto en el Draft, los Colts están atados a Jones, aunque quizá quieran una evaluación adicional. La jugada prudente podría ser usar el tag y evaluar si puede construir sobre la mejor campaña de su carrera: 3,101 yardas, 19 touchdowns y ocho intercepciones.
New York Jets: Breece Hall, RB
Los Jets cuentan con el espacio salarial para retener a Hall, pero la decisión no es sencilla. A sus 24 años, viene de la mejor temporada de su carrera, con 1,065 yardas por tierra (4.4 por intento), además de 36 recepciones para 350 yardas y cinco touchdowns totales.
Para New York, existe el argumento de construir la próxima versión de su ofensiva alrededor de Hall y el receptor Garrett Wilson. Sin embargo, también está la alternativa de invertir esos 14.1 millones (y un eventual contrato a largo plazo) en otras áreas del roster, considerando las múltiples necesidades del equipo, y buscar un corredor de reemplazo más adelante en el Draft.
Philadelphia Eagles: Jaelan Phillips, edge
El gerente general Howie Roseman fue agresivo en la fecha límite de cambios al adquirir a Phillips desde los Dolphins por una selección de tercera ronda. En Philadelphia respondió con dos capturas y siete golpes al quarterback en ocho partidos.
La gran incógnita es si Roseman quiere comprometer dinero significativo con Phillips mediante el franchise tag y/o un contrato a largo plazo. Con 26 años, su talento es indiscutible, pero ha lidiado con problemas físicos serios, limitado a 12 juegos entre 2023 y 2024 por lesiones en el tendón de Aquiles y la rodilla. De cara al receso, los Eagles proyectan estar 10.5 millones de dólares por debajo del tope salarial.