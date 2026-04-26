Jugadores del Draft 2026 con lazos familiares en la NFL
Para algunos jugadores, el Draft de la NFL 2026 es una oportunidad para seguir los pasos de sus familiares. Un puñado de jugadores seleccionados en 2026 tiene vínculos familiares con la liga o, en algunos casos, con otras ligas profesionales. El caso más notable es el del pick No. 7 de los Commanders, Sonny Styles, hijo del ex linebacker de la NFL, Lorenzo Styles. El hermano mayor de Sonny, Lorenzo Jr., también fue seleccionado este año, aunque tuvo que esperar hasta el Día 3 para escuchar su nombre.
A continuación, un vistazo a todos los picks del draft 2026 con conexiones con exjugadores o jugadores actuales de la NFL—muchos de los cuales terminaron siendo seleccionados por equipos de la NFC South.
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Sonny Styles, LB, Washington Commanders (pick No. 7)
Sonny Styles, destacado linebacker proveniente de Ohio State, es hijo del ex linebacker de los Rams y Falcons, Lorenzo Styles, quien fue una selección de tercera ronda en 1995. El hermano de Sonny, Lorenzo Jr., también fue prospecto del draft 2026 y escuchó su nombre en el Día 3.
Caleb Downs, S, Dallas Cowboys (pick No. 11)
El mejor safety del draft, Caleb Downs, fue seleccionado por los Cowboys con el pick No. 11. Ahora es el segundo miembro de su familia en la liga, uniéndose a su hermano mayor Josh, receptor de los Colts. Josh fue elegido en 2023 en la tercera ronda proveniente de North Carolina. Se mostró emocional al hablar del camino de su hermano hacia la NFL, diciendo que Caleb siempre fue “el mejor jugador en el campo” cuando crecían.
Josiah Trotter, LB, Atlanta Falcons (pick No. 46)
Los Buccaneers seleccionaron a Josiah Trotter, de Missouri, en la segunda ronda, sumando a un talentoso linebacker con linaje NFL. Trotter es hijo del linebacker cuatro veces Pro Bowl Jeremiah Trotter, quien brilló con los Eagles durante ocho temporadas. También es hermano del actual linebacker de los Eagles, Jeremiah Trotter Jr. Philadelphia seleccionó al mayor en la tercera ronda en 1998 y al menor en la quinta ronda en 2024, por lo que Josiah siempre tendrá el derecho de presumir como el pick más alto de la familia—al menos hasta que la siguiente generación de los Trotter llegue a la liga.
Avieon Terrell, CB, Atlanta Falcons (pick No. 48)
Esta selección fue especial. Los Falcons eligieron al cornerback de Clemson, Avieon Terrell, en la segunda ronda (pick No. 48). Llegará a Atlanta, donde verá una cara muy familiar en el vestidor: su hermano A.J. La secundaria de los Falcons ahora cuenta con ambos hermanos Terrell, y hay una posibilidad real de que ambos sean titulares esta temporada. Fue un momento emotivo para la familia, y ahora podrán jugar juntos desde el inicio de la carrera de Avieon.
Sam Roush, TE, Chicago Bears (pick No. 69)
Los Bears seleccionaron al ala cerrada de Stanford, Sam Roush, en la tercera ronda. Roush tiene varios familiares que jugaron en la NFL, incluido su tío abuelo Merlin Olsen—un tackle defensivo miembro del Salón de la Fama que fue seleccionado a 14 Pro Bowls en 15 temporadas con los Rams. Su otro tío abuelo, Orrin Olsen, fue seleccionado en la octava ronda en 1976 por los Chiefs. Además, su abuelo, Phil Olsen, fue pick de primera ronda en 1970 por los Boston Patriots y jugó seis años en la NFL. Finalmente, su primo Hans Olsen tuvo una breve carrera con los Colts en 2001.
Zachariah Branch, WR, Atlanta Falcons (pick No. 79)
El receptor de Georgia, Zachariah Branch, fue seleccionado en la tercera ronda por los Falcons, convirtiéndose en el segundo miembro de su familia en llegar a la NFL. Su tío abuelo, el fallecido Cliff Branch, es miembro del Salón de la Fama tras brillar con los Raiders de 1972 a 1985. Cliff fue cuatro veces Pro Bowler, tres veces All-Pro y ganó tres Super Bowls.
Bryce Lance, WR, New Orleans Saints (pick No. 136)
Cinco años después de que Trey Lance fuera seleccionado con el pick No. 3 en 2021, su hermano menor Bryce fue elegido en el Día 3, en la cuarta ronda por los Saints. Bryce, un veloz receptor de 1.90 m (6’3”), buscará hacer la misma transición que Trey del FCS a la NFL, ya que ambos jugaron en North Dakota State.
Lorenzo Styles Jr., CB, New Orleans Saints (pick No. 172)
Hermano mayor del pick No. 7 Sonny Styles, Lorenzo también es hijo de Lorenzo Styles. Tuvo que esperar hasta el Día 3 para escuchar su nombre, pero fue seleccionado en la quinta ronda cuando los Saints apostaron por él. Lorenzo Jr. inició su carrera universitaria como receptor en Notre Dame antes de cambiar a la defensa como cornerback en Ohio State. Registró siete pases defendidos y 17 tacleadas en sus últimas dos temporadas colegiales, y ahora él y su hermano se dirigen a la NFC.
Garrett Nussmeier, QB, Kansas City Chiefs (pick No. 249)
Garrett Nussmeier, seleccionado en la séptima ronda por los Chiefs, es hijo del ex quarterback de la NFL y actual coordinador ofensivo de los Saints, Doug Nussmeier. Doug jugó en la liga durante dos años (1996 y 1997), pero ha tenido una larga carrera como entrenador tanto en colegial como en la NFL. Es coordinador ofensivo de los Saints desde 2025 y previamente fue coach de quarterbacks en Cowboys, Chargers y Eagles. Tras caer hasta el final de la séptima ronda, Garrett buscará abrirse camino en Kansas City.
RJ Maryland, TE, Undrafted
El ala cerrada de SMU, RJ Maryland, no fue seleccionado este año, pero probablemente será uno de los agentes libres no drafteados más codiciados. Su padre, Russell Maryland, es tres veces campeón del Super Bowl y jugó como tackle defensivo para Cowboys, Raiders y Packers entre 1991 y 2000. Russell fue seleccionado a un Pro Bowl y registró 24.5 capturas en 154 partidos.
Jordyn Tyson, WR, New Orleans Saints (pick No. 8)
Aquí no hay conexión con la NFL, pero sí con el deporte de élite.
Los hermanos Tyson hicieron historia al ser ambos seleccionados en primera ronda en distintos deportes. En 2024, los Cleveland Cavaliers de la NBA eligieron a Jaylon con el pick No. 20. El jueves por la noche, su hermano menor Jordyn fue un pick top 10 del draft de la NFL tras ser seleccionado por los Saints con el No. 8. Mientras Jordyn escuchaba su nombre en el podio en Pittsburgh, su hermano estaba jugando un partido de playoffs de la NBA con los Cavaliers ante los Raptors.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/04/2026, traducido al español para SI México.