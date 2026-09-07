Retirados de la NFL sobre conmociones cerebrales: "Tengo encefalopatía traumática crónica"
Por un lado, muchos jugadores actuales y retirados están preocupados por su salud a largo plazo. Por otro, muchos dicen que no cambiarían nada de haber pisado el campo, incluso si las consecuencias pudieran ser brutales.
La semana pasada, un impactante estudio realizado por investigadores de Mass General Brigham mostró que, de 235 jugadores cuyos cerebros fueron estudiados después de su muerte entre 2016 y 2021, la enorme cantidad de 215 presentaba evidencia de encefalopatía traumática crónica (CTE). Luego, este verano, durante la ceremonia de inducción al Pro Football Hall of Fame, el ex corredor de los 49ers Roger Craig habló sobre su lucha contra la demencia.
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Un día después de que el estudio se hiciera público, el safety All-Pro de los Ravens Kyle Hamilton habló con Sports Illustrated y dijo que preferiría que sus futuros hijos no jugaran futbol americano después de la preparatoria, aunque también expresó su disposición a arriesgar su salud a largo plazo por el bienestar de su familia.
“Es un deporte peligroso; es un deporte de contacto”, dijo Hamilton. “Es algo que todos reconocemos. Si puedo poner a mi yo del futuro, a mi futura familia, a mis hijos y a los hijos de mis hijos en una posición de éxito, y yo sacrifico un poco, personalmente estoy bien con eso. No sé necesariamente cómo me siento respecto a que mis hijos jueguen futbol americano; hay muchas otras cosas que puedes hacer. Pero desde mi perspectiva, lo veo como que caigo sobre mi espada por las personas que me han ayudado y por las personas a las que yo ayudaré”.
En esa misma entrevista, Hamilton también dijo que cree que la liga no solo ampliará el calendario de temporada regular a 18 partidos en los próximos años, sino que llegará a 20 partidos dentro de la próxima década. Otros comparten esa opinión, incluido el ex guardia de los 49ers Randy Cross, quien ganó tres Super Bowls en la década de los 80 con San Francisco mientras protegía al quarterback miembro del Salón de la Fama Joe Montana.
Cross considera que la seguridad de los jugadores ha mejorado, pero también cree que el todopoderoso dólar sigue imponiéndose en un deporte donde partidos adicionales podrían tener consecuencias graves con el paso del tiempo.
“Puedes citar todas las cosas individuales, ya sea la supuesta ayuda de los cascos Guardian, o los golpes y todo lo demás”, dijo Cross. “Pero no sé. Creo que es poco realista tener otra opinión que no sea que es pura avaricia aumentar el número de partidos. Así que será avaricia cuando pasen a 18 partidos, y será avaricia cuando pasen a 20. Y si alguien menciona la seguridad de los jugadores, es un hipócrita. Porque no se trata de eso. Todo se trata del dinero”.
Este no es un tema nuevo. En 2013, la NFL y más de 18,000 jugadores retirados llegaron a un acuerdo. La liga les pagó 765 millones de dólares como compensación por lesiones cerebrales relacionadas con conmociones cerebrales. Fue un momento monumental, incluso si no fue suficiente para un grupo de hombres que, en muchos casos, sufrieron durante sus vidas posteriores a sus carreras.
Con el estudio más reciente como catalizador, Sports Illustrated habló con 10 exjugadores, incluidos cuatro miembros del Salón de la Fama. Se les preguntó su opinión sobre la CTE, sus preocupaciones actuales y futuras, si la NFL y la NFLPA están haciendo lo suficiente para proteger a los jugadores actuales y retirados, y si tienen algún arrepentimiento al mirar hacia atrás, entre otros temas.
A continuación, sus respuestas, editadas ligeramente para reducir su extensión.
Ken Anderson, quarterback (1971–86; Bengals)
“Supongo que te miras a ti mismo y creo que lo estoy haciendo bastante bien. Mi esposa podría estar en desacuerdo en ocasiones. Creo que es un juego que todos amamos. Y sabes que existen riesgos cuando lo juegas. Y creo que todos volveríamos a hacerlo.
“Solo bajar ahora a ver el training camp, no se parece en nada al training camp de antes. Nunca tuvimos un programa de temporada baja porque todos trabajábamos. Así que nuestro programa de temporada baja era el training camp. Recuerdo presentarme al training camp en Wilmington, Ohio, el 7 de julio, y estuvimos ahí durante nueve semanas. Todos los días teníamos dos prácticas y todos los días usábamos pads. Ahora, por supuesto, prácticamente no hay golpes en el training camp. Es mucho más corto. Probablemente los jugadores están en mejor condición cuando comienzan, gracias a los programas de temporada baja y ese tipo de cosas. Pero sí, creo que están haciendo un buen trabajo con la seguridad de los jugadores.
“Con los viejos cascos de suspensión, de ahí surgió la expresión de que te ‘tocaron la campana’, porque no había acolchado en los cascos. A la semana siguiente, si tenías dolores de cabeza y sentías náuseas, nunca faltabas a una práctica por eso, por tener dolor de cabeza. Simplemente tomabas un poco de Darvon y seguías practicando”.
Rocky Bleier, fullback (1968, 1971–80; Steelers)
“Pienso en el avance de la tecnología y, posiblemente, en el cambio del juego. Creo que, en general, en el pasado no se consideraba una preocupación, no era un aspecto del juego. Los estudios no eran tan frecuentes en aquel entonces. Las conmociones cerebrales podían ser parte del juego, como una pierna rota podía ser parte del juego, o un brazo roto, o una lesión que te impediría continuar jugando. Eres joven y, en última instancia, realmente no afecta a un jugador hasta después.
“No sé qué más pueden hacer, excepto convertirlo en un deporte sin contacto, y eso nunca sucederá. Así que es parte del riesgo que asumimos. Ni siquiera pienso en ello. Simplemente juegas y si recibes un golpe, recibes un golpe, y dices: ‘O.K., está bien’, y al día siguiente estás de vuelta practicando. Creo que todo se reduce a cómo cada individuo percibe [su] participación dentro del juego”.
LeRoy Butler, safety, Salón de la Fama (1990–2001; Packers)
“Se trata de los recursos que vas a necesitar para tener una buena calidad de vida. La liga tiene el dinero. Podrían pagarle a cada jugador entre 500,000 y un millón de dólares. Y darles su propio seguro médico, a los jugadores desde 1970. Los jugadores que fallecieron, sus viudas reciben el dinero. Y entonces estarías trabajando en una solución. El dinero no es el problema. Tienen el dinero. ¿Cómo consigues que la mayoría de los jugadores se sumen a eso? Porque después de salir de la NFL, después de tres años, estás por tu cuenta.
“Yo lo haría todo de la misma manera, porque es lo único en lo que soy realmente bueno. Algunas personas dicen que el Plan B es obtener una educación, pero no vas a ser excelente en eso. Serás bueno, pero no excelente. Fui uno de los pocos, menos de 400 jugadores que alguna vez jugaron este deporte, que llegaron al Salón de la Fama. … Así que, claramente, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Ya sabes, si te duele la cabeza, no le mientas al médico”.
Mark Collins, safety (1986–98; Giants, Chiefs, Packers, Seahawks)
“Si miras a Roger Craig, lo mismo con Dave Duerson, eso te hace regresar al pasado, ¿verdad? Piensas: ‘O.K., llegó a un punto en el que eso podría pasarme a mí. Podría haber sido yo. ¿O es hacia allá adonde me dirijo?’. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero manteniéndome en el presente, hablo por mí mismo. Esto es la vida. Pero al ver por lo que pasaron esos jugadores, entre el suicidio y las otras situaciones que enfrentan, sí, estoy dentro de ese grupo. No es un grupo grande. Es un grupo muy pequeño porque solo hay cierto número de personas que jugaron. No es como si algunos jugadores no hubieran jugado y otros sí. Todos jugamos. Y cuando estás en ese grupo, en ese conjunto, en ese grupo pequeño, tienes que pensar que eso podría pasarme a mí. Espero que no sea así, pero estoy dentro de ese grupo. Así que voy a hacer todo lo que pueda utilizando todas las herramientas que me han dado, ya sea que mi plan de atención médica coincida con el plan de atención médica de la liga. ¿Eso garantiza que no me pasará? No. Pero voy a tomar todas las precauciones y utilizar la ayuda que me han dado para, con suerte, no llegar a esa condición.
“Podrían hacer muchísimo más. Este es un negocio de 3 billones de dólares. Hay jugadores que disputaron esta liga, aunque no somos tantos. Podrían establecer algo parecido a un salario anual de 200,000 dólares para los exjugadores, cosas así. Podrían hacer muchas otras cosas. Pero en este deporte, ya sea que juegues uno, dos, 13 o 14 años, es un deporte de contacto, es un deporte de tackle. No es normal. Algunas personas intentan decir: bueno, algunas de estas cosas podrían pasarte simplemente por envejecer. También podrían acelerarse simplemente por jugar futbol americano. Es un deporte muy duro. El suicidio, la CTE y la demencia, todo esto se acelera. Esto es algo para lo que nosotros nos inscribimos. Lo entendemos. Lo sé. Es un juego. Es un deporte fantástico. Pero muchos jugadores pusieron sus cuerpos en juego y, a veces, suceden cosas, pero la liga también tiene que verlo de esa manera y hacerse cargo de los jugadores que disputaron este deporte y que hicieron rica a la liga”.
Randy Cross, guard (1976–88; 49ers)
“No estoy impactado. No estoy sorprendido. Creo que aislar la CTE casi minimiza cualquier posible problema cognitivo en general. Acabo de regresar de Canton y, después de ver a Roger Craig y por lo que ha pasado, desafortunadamente no es un caso aislado. Ya recibí algunos correos de la asociación de jugadores y de otros grupos preguntando si quieres hablar sobre estos resultados que acaban de salir. Nos encantaría explicarte lo que realmente dicen los números. Estoy seguro de que todos tienen una interpretación. No estoy sorprendido. No creo que necesariamente nadie esté realmente sorprendido.
“Solo eres humano si esto te asusta muchísimo. Sin importar la edad que tengas, es algo que está ahí, presente. Pero, para ser honesto contigo, no pienso demasiado en ello cuando se trata de mí mismo y de la posibilidad de que eso me suceda. Creo que estoy bastante bien”.
Rich Gannon, quarterback (1987–2004; Vikings, Washington, Chiefs, Raiders)
“Los porcentajes parecen bastante altos, así que eso es lo primero que te deja un poco sin aliento. Piensas: ‘Dios mío, es un número bastante significativo’. Pero después, cuando lo piensas, recuerdas las colisiones violentas y que, en aquella época, los jugadores disputaban partidos con conmociones cerebrales, practicaban con conmociones cerebrales y no reportaban las conmociones o realmente no comprendían su importancia. Incluso la comunidad médica, los trainers y los doctores de los equipos, hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían, pero estamos aprendiendo cada vez más sobre las lesiones en la cabeza, los traumatismos y el tiempo que toma recuperarse. En aquel entonces, no puedo decirte cuántos jugadores que habían sufrido una conmoción o habían recibido un golpe se metían al huddle y bastaba con mirarlos para saber que no estaban bien.
“Los partidos de los jueves por la noche son ridículos. No hay manera de que, ya sea el equipo local o el visitante, pueda pasar de jugar el domingo a estar listo para jugar el jueves, considerando lo violento y físicamente exigente que es nuestro deporte. Nadie está al cien por ciento. … En algún momento, el dinero deja de valer la pena cuando piensas en estos estudios. Ahora mismo voy camino a una reunión de exjugadores de los Raiders. Mañana por la noche narraré el partido y parece que cada vez más ves lo que sucede con algunos de estos jugadores. Jugué con Roger Craig. Jugué con algunos jugadores que están lidiando con problemas de salud importantes, algunos traumatismos craneales y los efectos de múltiples conmociones.
“Mi suegro era Bill Brown. Está en el anillo de honor de los [Vikings]. Uno de los 50 mejores Vikings que jamás hayan jugado. Tres Super Bowls y cuatro Pro Bowls. Murió. Estuvo en un centro de atención para personas con problemas de memoria y vivió en ese centro durante la mayor parte de 10 años, ¿sabes?, y tenía demencia, Parkinson y enviaron su cerebro a Boston. Regresó [y tenía] todo tipo de CTE”.
Dan Hampton, defensive tackle, Salón de la Fama (1979–90; Bears)
“Están exagerando y estableciendo todos estos, ya sabes, umbrales para las conmociones cerebrales que los jugadores tienen que cumplir para poder regresar y todo eso. Pero aquí está el asunto: nunca tuve una conmoción cerebral, así que no lo sé. Y por eso, de alguna manera, creo que quizá soy la persona equivocada para hablar contigo.
“Pero te diré esto, y no estoy tratando de lanzar acusaciones, pero hay muchísimo dinero disponible para los jugadores que quieran seguir el camino de demostrar que tienen problemas de CTE y pueden sacar provecho de ello. No sé quién lo ha hecho, quién lo hará o lo que sea. No me interesa, pero sé que a muchos jugadores sí, porque es mucho dinero. Por ejemplo, teníamos a cierto quarterback en nuestro equipo que decía que tenía todo tipo de problemas. En un torneo de golf, gané un concurso de golpe más cercano al hoyo hace unos 15 años. Y él se acercó y me preguntó: ‘¿Qué hierro usaste?’. Le dije que un 7. Me respondió: ‘Recuerdo que el año pasado lo gané y usé un 8’. Y le dije: ‘¿De verdad? No puedes recordar cómo llegar a casa, pero sí recuerdas qué hierro usaste el año pasado?’. ¿Entiendes lo que digo? Y se rio.
“Sé que es algo real… pero también sé esto: los medios quieren un titular. Y entonces, 20% de todos los jugadores profesionales de futbol americano enfrentarán la CTE en algún momento. El próximo mes cumpliré 69 años y simplemente te digo, toco madera, gracias al Señor allá arriba, estoy saludable. Cuando ingresé al Salón de la Fama en 2002, estaba ahí John Mackey, que había ingresado anteriormente, y estaba realmente un poco fuera de sí. Se acercaba y comenzaba a gritar, a hablar fuerte y a decir cosas disparatadas, ¿sabes? Todos ponían los ojos en blanco y decían que así eran las cosas. Pero después murió relativamente poco tiempo después de eso. Así que sé que cierto porcentaje de los jugadores tendrá que lidiar con esto. Pero creo que 20% está muy por encima de lo razonable. No veo estadísticas; no reviso todas esas cosas. Simplemente te digo que, de mis 12 años, los dos jugadores que sé que están lidiando con esos problemas son dos de aproximadamente 200 jugadores con los que jugué. Eso es mucho menos que 20%”.
John Hannah, guard, Salón de la Fama (1973–85; Patriots)
“Hasta el año pasado estaba bastante bien. Lo que tengo, los problemas que tengo, son como en el cuello. Tengo algunos espolones y algunas cosas así que están sucediendo y que están presionando algunos nervios. Pero, ya sabes, puedo solucionar eso bastante bien. Pero en cuanto a mi presión arterial y todo ese tipo de cosas, mi ritmo cardíaco, todo, estoy sano como un toro. Todavía trabajo de seis a ocho horas al día en la granja y no tengo ningún problema. Supongo que he tenido suerte, pero simplemente nunca he tenido problemas con eso.
“Creo que los jugadores deberían tener cierta protección, pero creo que, de alguna manera, esto se ha llevado un poco demasiado lejos. Ahora veo cosas que marcan como faltas y que eran parte del juego cuando yo jugaba. Mi mayor emoción fue en 1976, cuando solo se podía dar un golpe con la cabeza en lugar de varios. Era simplemente un juego diferente y yo elegí jugarlo. Me encantaba el juego y disfrutaba la parte de los golpes. Era divertido y ayudaba a liberar parte de las emociones que uno llevaba dentro. Es como los boxeadores. Los boxeadores van ahí arriba y van a recibir golpes. Lo saben cuando suben al ring, y yo también lo sabía. Era parte de ello y me encantaba el juego.
“En aquel entonces, nuestros principales seguidores, nuestros aficionados, eran trabajadores de cuello azul. Eran sindicalizados, trabajadores, ya sabes, hombres que se ensuciaban las manos. Esos son los hombres que aman el futbol americano. Y hoy es un público diferente; son los muchachos de las fraternidades que crecieron y se convirtieron en directores ejecutivos. Y es fantástico, quiero decir, es una máquina de hacer dinero, pero es un juego diferente porque tiene un público diferente”.
Mark Jackson, wide receiver (1986–94; Broncos, Giants, Colts)
“Tengo al menos cuatro conmociones cerebrales documentadas. Así que cada vez que jugábamos en Minnesota al principio de mi carrera, quedaba inconsciente. Me río de ello, ¿verdad? Podría estar enojado. No soy un tipo enojado, hombre. No voy a asumir el papel del tipo enojado. Aunque estoy decepcionado de que la NFL no haya desembolsado 250,000 o 300,000 dólares para cada jugador y haya dado por terminado el asunto, en lugar de tener este sistema tan complicado para revisar a los jugadores y determinar si realmente tienen CTE. Sí, tengo CTE. Es casi 100% seguro que la tengo porque tengo los casos documentados en Minnesota. Quedé inconsciente en Seattle. Y en aquel entonces, quedar inconsciente significaba que no podías regresar al partido y jugar porque no podías recordar dónde estabas.
“Creo que el futbol americano es un negocio. Yo no entendía eso. Durante toda tu vida como atleta, te enseñan que somos una familia. Nos cuidamos unos a otros. Nos protegemos unos a otros. Nos sacrificamos unos por otros. Y piensas que la NFL está excluida de eso, pero no es hasta el final de tu carrera cuando te das cuenta de que esto es un negocio. No se basa ni siquiera en mi nivel de talento. Se basa en muchos otros factores, como cualquier otro negocio. Y, como cualquier otro negocio, el objetivo es crecer. … Y han hecho muchas cosas para ayudar con la seguridad de los jugadores. Para ser honesto contigo, me preocupa más la longevidad de los jugadores retirados que la seguridad de los jugadores actuales”.
Warren Moon, quarterback, Salón de la Fama (1984–2000; Oilers, Vikings, Seahawks, Chiefs)
“Tuve seis conmociones cerebrales diagnosticadas. Tuve mi primera conmoción cuando tenía 11 años jugando futbol americano Pop Warner, aunque no lo creas. Y lo que me ayudó fue que mi mamá era enfermera, así que sabía cómo atenderme después de que me sucediera, asegurándose de despertarme un par de veces durante la noche y revisando si tenía náuseas, dolores de cabeza y todas esas cosas que se buscan después de una conmoción. Pero después tuve unas seis que fueron diagnosticadas. Creo que tuve dos en la universidad y cuatro en la NFL. Esas son simplemente las que recuerdo, las veces que recibí un golpe lo suficientemente fuerte como para no poder regresar a jugar. Sé que me hicieron sonar la campana muchísimas veces, cuando simplemente me sacudía el golpe y caminaba hacia la banda o regresaba al huddle y de alguna manera intentaba pedir otra jugada. Así que estoy seguro de que tuve algunas más durante mi carrera de las que realmente no soy consciente. Simplemente te sacudías el golpe, jugabas a pesar de ello y seguías adelante.
“Creo que los beneficios han mejorado, pero no lo suficiente, especialmente en lo relacionado con la salud. Creo que también deberíamos tener atención médica de por vida. No sé si debería ser una cobertura médica completa de por vida, pero al menos deberías poder hacerte una revisión cada año y tener un examen físico gratuito cada año, simplemente para saber en qué condiciones estás. Después de eso, no sé cómo debería funcionar dependiendo del tipo de enfermedades que tengas, el tipo de padecimientos o el tipo de discapacidades que presentes. Eso probablemente podría negociarse para determinar cuánto se cubre y cuánto no. Pero definitivamente deberías tener la posibilidad de hacerte una revisión cada año para asegurarte de tener un examen físico completo y saber exactamente en qué condiciones estás cada año y en qué aspectos quizá necesites mejorar conforme llegue el siguiente año. Porque muchos jugadores siguen adelante y no se revisan. Lo siguiente que sabes es que aquello con lo que están lidiando simplemente aparece. Y si hubieran estado pendientes antes, probablemente podrían haber evitado parte de eso. Así que creo que si los jugadores tuvieran permitido hacer eso cada año, disminuiría mucho de lo que vemos con tantos jugadores que sufren diferentes padecimientos, lesiones y enfermedades”.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/09/2026, traducido al español para SI México.