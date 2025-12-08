Kansas City agoniza
Kansas City, Missouri
Houston Texans sufrió para encontrar constancia, pero finalmente hizo lo posible para imponerse en el Arrowhead. Con C.J. Stroud lanzando para 203 yardas y un touchdown, y con una defensa que parece disfrutar silenciando a superestrellas, Houston frenó a Patrick Mahomes en su propia casa para firmar un 20-10 que reacomoda —y sacude— la pelea en la AFC.
Conoce el resto de los resultados de Semana 14 en la NFL
La victoria extendió a cinco la racha de triunfos de unos Texans (8-5) que empiezan a creérsela, mientras que dejó al campeón de la AFC en un territorio incómodo: 6-7, su peor marca tras 13 juegos en más de una década. Kansas City no se veía así desde 2012. La pelea con Jacksonville, además, sigue al rojo vivo: solo un juego separa a ambos.
La noche de Mahomes fue una cuesta arriba interminable. La defensa texana lo redujo a un 14 de 33, 160 yardas y tres intercepciones, una de ellas cuando Kansas City intentaba rescatar el partido en el último cuarto. Para un quarterback acostumbrado a resolver imposibles, cada serie fue un recordatorio de que incluso los genios tienen noches en las que nada fluye.
Del otro lado, Houston encontró chispa donde la necesitaba. Nico Collins volvió a lucir como un receptor número uno con 121 yardas en solo cuatro recepciones, y Dare Ogunbowale puso la estocada final con un acarreo de touchdown en el cuarto periodo.
Lesiones que pesaron
El partido comenzó torcido para los Chiefs antes de que el balón siquiera tocara el césped. No pudieron contar con Wanya Morris ni con Trent McDuffie, ambos descartados por lesiones de rodilla. McDuffie —All-Pro en 2023 y líder silencioso del perímetro— apenas alcanzó a registrar una tacleada antes de quedar fuera. Su ausencia se notó en cada cobertura. Morris, habitual suplente en la rotación, también dejó un hueco en la protección.
Houston también llegó golpeado
Nada fue perfecto tampoco para los Texans. Horas antes del kickoff confirmaron la baja de Nick Chubb, resentido de las costillas después de tocar el balón apenas una vez para tres yardas. En su primera temporada con Houston, Chubb suma 472 yardas y tres touchdowns; números modestos comparados con su legado en Cleveland, pero una presencia que siempre obliga a las defensas a respetar el juego terrestre.
Con una defensa que intimida, un Stroud cada vez más cómodo y un equipo que empieza a jugar con identidad propia, Houston se siente como una amenaza real en la AFC. Los Chiefs, en cambio, atraviesan un territorio desconocido: sin ritmo, sin respuestas claras y con la urgencia de un campeón que ya no puede permitirse seguir cayendo.