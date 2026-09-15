Kelce, Jefferson y Wentz encabezan los logros históricos de la Semana 1 de la NFL
La primera semana de la temporada 2026 de la NFL dejó actuaciones que entraron de inmediato a los libros de historia. Travis Kelce superó a Jason Witten y ya ocupa el segundo lugar entre los alas cerradas con más yardas por recepción; Justin Jefferson alcanzó las 8,500 yardas a una velocidad que pocos jugadores han conseguido y Carson Wentz protagonizó una hazaña que ningún quarterback suplente lograba desde 1961. Nueva York también celebró un comienzo que no veía desde hace 17 años, mientras Mike LaFleur rompió una sequía de más de medio siglo en Arizona. Kelce, Jefferson y Wentz encabe…
Kelce necesitaba 45 yardas contra los Denver Broncos para rebasar las 13,046 que Witten acumuló durante su carrera. El histórico jugador de los Kansas City Chiefs alcanzó esa cifra durante el Monday Night Football, cuando el partido aún se encontraba en curso, y quedó como el segundo ala cerrada con más yardas por recepción en la historia de la NFL.
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Tony Gonzalez conserva el primer lugar con 15,127 yardas, pero Kelce dio otro paso dentro de una trayectoria que ya lo coloca entre los mejores jugadores de su posición. El veterano comenzó la temporada con 13,002 yardas, 1,080 recepciones y 82 touchdowns. También posee los récords de Kansas City en recepciones, yardas y anotaciones, además de varias de las principales marcas de postemporada.
El registro adquiere mayor valor por el momento en el que llegó. Kelce comenzó su decimocuarta temporada después de que los Chiefs terminaron 2025 con marca de 6-11 y se quedaron fuera de los playoffs. En su primer partido oficial junto a Patrick Mahomes desde la lesión de rodilla del quarterback, el ala cerrada volvió a ocupar un lugar entre las grandes figuras históricas de la liga.
Minnesota también vivió una tarde especial. Carson Wentz inició el partido contra Green Bay como suplente de Kyler Murray, pero tuvo que ingresar después de que el titular sufrió una conmoción cerebral durante el primer cuarto. El veterano respondió con tres pases de touchdown y ninguna intercepción en la victoria de los Vikings por 39-22.
Wentz se convirtió en el primer quarterback suplente que lanzó tres pases de anotación sin intercepciones dentro de una victoria en el primer partido de una temporada desde Fran Tarkenton, quien consiguió la hazaña el 17 de septiembre de 1961. Aquel encuentro también fue el primero en la historia de los Vikings y el debut de Tarkenton en la NFL.
La comparación conecta dos momentos separados por 65 años. Tarkenton comenzó ese día una carrera que terminó en el Salón de la Fama; Wentz, por su parte, recibió una oportunidad inesperada y evitó que la lesión de Murray arruinara el estreno de Minnesota. Su actuación ayudó a transformar un partido complicado en una victoria divisional contundente.
Justin Jefferson también aprovechó el encuentro para alcanzar una cifra reservada para los receptores más productivos de todos los tiempos. Con 8,572 yardas en sus primeros 95 partidos, la estrella de Minnesota se convirtió en el tercer jugador que menos encuentros necesitó para superar las 8,500 yardas por recepción.
Solo Lance Alworth y Julio Jones llegaron más rápido. Ambos alcanzaron esa cantidad en 90 partidos. Jefferson necesitó cinco encuentros adicionales, pero superó el ritmo de otras leyendas de la posición y reafirmó el impacto que ha tenido desde su llegada a la liga en 2020.
El receptor coronó su actuación con un touchdown de 39 yardas tras un pase de Wentz. Esa conexión representó su primera anotación en un envío de al menos 20 yardas por aire desde la Semana 16 de la temporada 2024. Minnesota terminó con una victoria de 17 puntos pese a que Green Bay acumuló más de 150 yardas adicionales, algo que los Vikings jamás habían conseguido.
La ciudad de Nueva York también tuvo motivos para celebrar. Los Giants derrotaron 28-20 a los Dallas Cowboys en el primer Sunday Night Football de la temporada, mientras los Jets vencieron 23-10 a los Tennessee Titans. Fue la primera ocasión desde 2009 en la que ambos equipos neoyorquinos comenzaron una campaña con marca de 1-0.
Hace 17 años, Tom Coughlin dirigía a los Giants y Rex Ryan comenzaba su etapa al frente de los Jets. Desde entonces, al menos uno de los dos equipos había perdido o empatado durante su presentación. El dato no garantiza que Nueva York tendrá dos contendientes, pero sí representa un cambio para dos franquicias que atravesaron temporadas recientes marcadas por derrotas e inestabilidad.
Los Giants, además, apenas consiguieron su tercera victoria sobre Dallas en los últimos 19 enfrentamientos y la segunda en 12 partidos inaugurales contra su rival divisional. Los Jets iniciaron una temporada con triunfo y mostraron una mejoría inmediata después de una campaña 2025 en la que terminaron lejos de la pelea por los playoffs.
La última gran marca llegó desde Arizona. Los Cardinals sorprendieron a Los Angeles Chargers con una victoria de 26-14 y Mike LaFleur se convirtió en el primer entrenador permanente de la franquicia que ganó el partido de su debut desde Don Coryell en 1973.
La precisión resulta importante porque algunos entrenadores interinos sí consiguieron victorias durante ese periodo. LaFleur fue el primero contratado oficialmente para encabezar un nuevo proyecto que logró presentarse con un triunfo en 53 años. Arizona, que cargaba una racha de nueve derrotas desde la temporada anterior, limitó a los Chargers a siete puntos durante la segunda mitad y tomó el control en el último cuarto.
Desde Kelce y su ascenso entre los mejores alas cerradas de todos los tiempos hasta el inesperado protagonismo de Wentz, la Semana 1 recordó que cada jornada puede conectar el presente con distintas épocas de la NFL. Los resultados apenas representan el primer paso de una temporada extensa, pero estas cinco historias ya tienen un lugar asegurado dentro de los registros de la liga.