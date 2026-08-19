La NFL debería tratar a más jugadores como a Jaxson Dart en tema de conmoción cerebral
Todo puede ser cierto, ¿sabes? Josh Allen necesitó una revisión por conmoción cerebral en su primera titularidad de pretemporada como novato en 2018, ha jugado este deporte con toda la gracia de un vaquero borracho desde entonces y, en casi una década, ha visto el interior de una carpa médica azul menos veces de las que Jaxson Dart lo ha hecho en un año como profesional. La NFL cuida a Allen con todo el amor y la preocupación de una madre obsesionada con los concursos de belleza, y los aficionados de los Giants utilizarán esto como argumento cada vez que Dart sea escoltado a la carpa médica mientras a Allen simplemente se le permite caminar hacia la banda después de un golpe y recibir un poco de sales aromáticas.
Además... Dart recibió un golpe brutal de un defensor de los Vikings que llegó en un blitz sin bloqueador el sábado pasado, después de que su corredor se equivocara en la asignación de bloqueo. Antes de tener el lujo de ver la jugada 600 veces en cámara lenta para interpretarla con mayor precisión, parecía que la cabeza de Dart se había ido violentamente hacia atrás antes de impactar contra el terreno. Después de caer, Dart —supongo que se quedó sin aire por el golpe— se encogió hasta formar una especie de media luna y pareció fundirse con el logotipo del mismo color de su casco que estaba pintado en el centro del campo. Si un grupo de médicos en la banda hubiera visto eso y colectivamente hubiera dicho: “Probablemente está bien, no hay razón para revisarlo”, deberían haber sido investigados por negligencia médica.
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Así es el estado actual de la protección contra los traumatismos craneales en la NFL. Dart siente que está siendo perseguido por su estilo de juego cuando, en realidad, el estándar de atención médica no se aplica a la posición más importante con la misma rigurosidad con la que debería, lo que hace que Dart parezca más una excepción. Estoy de acuerdo con los aficionados de los Giants que dicen que, si el casco de Dart hubiera literalmente explotado como ocurrió con el de Patrick Mahomes durante los playoffs de hace dos años, probablemente Dart habría sido trasladado en un helicóptero militar Black Hawk al Hackensack Meridian. No estoy de acuerdo con los aficionados de los Giants —ni con Dart ni con sus dos coaches, el actual y el anterior— que consideran que sacarlo durante dos jugadas en un partido constituye algún tipo de injusticia profunda. Hace algunos años, tanto Mahomes como Lamar Jackson fueron retirados de partidos de playoffs para ser examinados por posibles lesiones en la cabeza.
También hay que considerar los otros momentos en los que Dart fue enviado a la carpa médica.
- En un partido contra los Eagles en la Semana 6, Dart fue enviado a la carpa médica después de recibir el golpe que aparece abajo. Hay que observar cómo se gira hasta quedar boca arriba y se lleva las manos a la cabeza.
- Reaccionó de manera muy similar en un partido contra los Bears en la Semana 10, cuando recibió un golpe durante una jugada por tierra, perdió el balón y posteriormente se llevó las manos a la cabeza. Esa semana fue revisado por una conmoción entre cuartos y se determinó que, efectivamente, había sufrido una. A continuación se puede observar la jugada.
- Ni la transmisión disponible en NFL Plus ni la toma All-22 de la siguiente jugada contra los Commanders en la Semana 15 muestran por completo la reacción de Dart al golpe, pero su cabeza y cuello claramente quedaron atrapados después de que la rodilla de un defensor comprimiera la parte superior de su cuerpo. Fue la toma que Fox utilizó para ir a corte comercial. Aun así, me parece evidente que la dirección hacia la que se movía Dart después del impacto no era precisamente levantarse y hacer una voltereta. Además, este fue el partido posterior a su regreso del protocolo de conmoción cerebral.
Mi punto es que, si alguien cayera frente a ti en la calle y se comportara como Dart lo ha hecho en la mayoría de estos videos, con un poco de sentido común y un corazón que late, esperarías a abandonar el lugar hasta que esa persona fuera atendida por un profesional médico. Y los encargados de las revisiones médicas en las bandas de la NFL están capacitados para detectar ciertas señales e indicadores, el más evidente de los cuales es que un jugador coloque su cuerpo de una manera que parece decir: “Hombre, realmente me duele la cabeza”. ¿Se supone que estos expertos deben adivinar el grado de la lesión de Dart después de que él mismo haya indicado que algo le ocurrió en la cabeza, como muchos de nosotros hacemos cada vez que nuestro hijo de cinco años se cae del sofá y nos dice: “Todo está roto y no puedo irme a dormir”? Cuando se trata de un posible traumatismo craneal, no podemos simplemente poner los ojos en blanco y decir: “Así es Jaxson, es un mentiroso y está molesto porque no tenemos pilas para su lámpara de Spider-Man”. Tenemos que esperar una o dos jugadas para que los médicos puedan determinarlo por sí mismos.
Esto no quiere decir que Dart esté haciendo algo mal, por cierto. Estoy 100% seguro de que jugar futbol americano profesional duele muchísimo y deberías tener derecho a demostrarlo. Si cualquiera de nosotros hubiera estado involucrado en esa jugada más reciente en la que Jay Ward prácticamente vaporizó a Dart, la siguiente fotografía disponible de nosotros habría sido al estilo de Hugh Freeze, recostados boca arriba e inmóviles sobre una cama de hospital. Controlar la reacción al golpe solo ayudaría a un jugador a mantenerse en el partido, reforzando una versión del código de guerrero que estos jugadores han seguido durante un siglo.
No, la respuesta es tratar a los demás quarterbacks de la misma manera en que la NFL trata a Dart, no dejar de tratar a Dart como lo hace actualmente la liga, es decir, con cierto grado de sentido común. Dos de las jugadas anteriores, con la reacción de Dart incluida, deberían haber activado el protocolo de conmoción cerebral para prácticamente cualquier quarterback de la NFL. A partir de ahí, la conmoción cerebral adicional que sufrió Dart —que, según el entonces coach Brian Daboll, se desencadenó por un incidente en la banda lo suficientemente evidente como para provocar una revisión inmediata— debería hacer que Dart esté bajo un escrutinio todavía mayor. Del mismo modo, debería existir muy poca tolerancia para que Tua Tagovailoa evite las revisiones por conmoción después de una serie aterradora de golpes en la cabeza.
Todo este proceso es profundamente imperfecto, pero el objetivo declarado es noble: que estos jugadores puedan recordar la mayor parte de lo que ocurrió durante sus extraordinarias carreras y disfrutar de su vida una vez que hayan terminado. En 2024 entrevisté sobre esto a John Olerud, dos veces seleccionado al Juego de Estrellas de MLB. Olerud sufrió una hemorragia subaracnoidea durante su etapa universitaria, lo que significaba que tenía que utilizar un casco de bateo cuando jugaba a la defensiva para evitar un golpe potencialmente mortal de una línea. Después de que los médicos le dieron luz verde para quitárselo, decidió seguir utilizándolo de todos modos. No le importaba el código ni, como Dart lo llama ahora, la narrativa. Le importaba conservar plenamente sus facultades. Le importaba estar vivo.
Eso es todo lo que la NFL intenta hacer aquí: intervenir y ayudar cuando considera que está justificado. No le estamos pidiendo a Dart que cambie la manera en que juega —aunque John Harbaugh literalmente aplaudió la semana pasada un momento en el que Dart se deslizó para evitar el contacto durante un entrenamiento, lo que posiblemente indique cuáles son sus verdaderos sentimientos al respecto—. Le estamos pidiendo que acepte un proceso que puede hacer más bien que daño.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/08/2026, traducido al español para SI México.