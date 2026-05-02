Kyle Shanahan explica la lógica tras las polémicas selecciones de Draft de los 49ers
En continuidad con la tradición anual, los 49ers realizaron varias selecciones que levantaron cejas durante el draft de este año. Esto incluye, de manera más notable, tomar al receptor de Ole Miss De’Zhaun Stribling al inicio de la segunda ronda y al corredor de Indiana Kaelon Black en la tercera—más arriba de lo que muchos anticipaban que serían elegidos.
Durante una aparición en The Rich Eisen Show el jueves, Kyle Shanahan desglosó el proceso de pensamiento de los 49ers durante el draft. San Francisco llegó al evento con la selección No. 27 y seis picks en total. Aunque Shanahan señaló que había un par de jugadores por los que se habrían quedado en el No. 27, esos jugadores ya no estaban disponibles, por lo que decidieron bajar dos veces para acumular más selecciones—una prioridad, ya que sentían que necesitaban añadir más de seis jugadores.
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Los 49ers terminaron con ocho selecciones y utilizaron la primera de ellas en Stribling.
“Lo identificamos inicialmente como un pick de finales de segunda ronda cuando empezamos a evaluarlo”, dijo Shanahan sobre Stribling. “... Entre más lo vemos, no es solo que nos guste porque su valor sea mejor más adelante, en realidad nos gusta más que algunos de estos jugadores que probablemente serán seleccionados al final de la primera ronda”.
Shanahan luego explicó el balance entre tratar de entender por qué inicialmente era visto como un pick tardío de segunda ronda y cuándo sería realmente seleccionado. “Hay rumores dentro de la liga—no de los medios—de que algunos lo tienen como el mejor receptor en su tablero, pero nadie lo va a decir porque si es tu mejor receptor y todos creen que se va a finales de segunda ronda, lo mantienes en secreto y sorprendes a todos tomándolo en el pick 40”, comentó.
Los 49ers pudieron haber intentado bajar desde el No. 33 y seleccionar a Stribling más adelante, pero evitaron el riesgo y lo eligieron en ese lugar.
En cuanto a Black, Shanahan señaló que lo tenían calificado como el segundo mejor corredor en su tablero. Black fue el primer jugador no invitado al Combine en ser seleccionado, pero Shanahan compartió que, para cuando llegó el draft, sentían que todos lo proyectaban como una selección de cuarta ronda. Por ello, a los 49ers no les molestó tomarlo en el No. 90, 11 picks antes de que comenzara la cuarta ronda.
Quizá estas selecciones no debieron ser tan sorprendentes. Después de todo, los 49ers han realizado picks poco convencionales en ambas posiciones durante la era de Shanahan y John Lynch. Aunque muchos pensaban que podrían haber reforzado la línea ofensiva antes de seleccionar a Stribling y Black en la cuarta ronda, San Francisco ha evitado históricamente usar picks altos en esa unidad, salvo cuando eligieron a Mike McGlinchey en el No. 9 en 2018.
Stribling es el receptor seleccionado más alto por los 49ers en la era de Lynch y Shanahan fuera de Brandon Aiyuk y Ricky Pearsall, quienes fueron picks de primera ronda. Aunque Aiyuk y Pearsall no estaban necesariamente proyectados para salir donde los eligió el equipo, ninguno ha sido un fracaso rotundo. Aiyuk registró dos temporadas de más de 1,000 yardas y fue All-Pro del segundo equipo antes de sufrir una lesión de rodilla que descarriló su carrera. Pearsall ha tenido problemas para mantenerse sano desde que fue seleccionado, pero estuvo entre los cinco mejores en yardas por recepción en 2025 antes de una lesión de ligamento cruzado posterior que lo dejó fuera gran parte del año.
Stribling también encaja en el perfil que los 49ers buscan en un receptor. Tiene argumentos para ser el mejor bloqueador en su posición dentro de este draft—una prioridad para San Francisco en el juego terrestre—y también destaca acumulando yardas después de la recepción. Los 49ers suelen estar entre los cinco mejores equipos en yardas después de la recepción durante la era de Shanahan, aunque esos números disminuyeron en 2025.
La selección de Black es quizá aún menos sorprendente, ya que elegir corredores en rondas medias ha sido una constante para San Francisco en la era Shanahan. Aunque los 49ers confían en Black, la afición tiene razones para dudar de la selección dada la trayectoria del equipo en este tipo de picks. Desde 2021, los 49ers han seleccionado cinco corredores entre las rondas 3 y 5 que en conjunto han sumado apenas 707 yardas con el equipo. Sus corredores más productivos han sido la adquisición vía canje Christian McCaffrey, el pick de séptima ronda Elijah Mitchell y agentes libres no reclutados como Raheem Mostert, Matt Breida, Jordan Mason y Jeff Wilson Jr.
Con Black, los 49ers claramente buscan añadir profundidad detrás de McCaffrey. Este año vieron partir a Brian Robinson Jr. en la agencia libre y no han mostrado confianza en Jordan James o Isaac Guerendo como suplentes si McCaffrey se pierde tiempo. Es entendible que los 49ers no quieran depender de la salud que tuvieron en esa posición en 2025, pero ¿vale realmente la pena la selección de Black si su rol será principalmente como suplente? Puede que el equipo no quiera que McCaffrey tenga nuevamente 413 toques en 2026, pero seguirá siendo quien reciba la gran mayoría de las oportunidades salvo lesión.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/04/2026, traducido al español para SI México.