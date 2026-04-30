Ranking de los 10 mejores agentes libres aún disponibles después del Draft de la NFL
El Draft de la NFL 2026 ha llegado y se ha ido oficialmente, y los 32 equipos han cambiado ahora su enfoque a completar sus rosters de 90 jugadores de cara a una ocupada primavera y verano. Si bien la mayor parte de ese trabajo se lleva a cabo a través del frenesí anual de agentes libres no reclutados de la liga, también hay otra vía que los equipos pueden tomar para atender sus necesidades restantes.
A medida que se acerca el mes de mayo, muchos jugadores veteranos aún permanecen en el mercado abierto. Claro, puede que no necesariamente tengan el potencial sin explotar de sus contrapartes novatas, pero lo que sí poseen es experiencia, liderazgo y lo que les queda en el tanque—probablemente a un costo relativamente bajo en este punto del calendario.
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Con eso en mente, aquí tienes un vistazo a los 10 mejores agentes libres que aún están disponibles en el mercado—ordenados.
1. Jauan Jennings, wide receiver
- Edad: 28
- Equipos anteriores: San Francisco 49ers (2020 a ’25)
Jauan Jennings podría no permanecer como agente libre por mucho tiempo, ya que esta semana está de visita con los Vikings en Minnesota. El jugador de 28 años fue titular en 15 partidos para los 49ers en 2025, registrando 55 recepciones para 643 yardas y un máximo personal de nueve touchdowns, mientras ayudaba a San Francisco a un récord de 12–5 y a clasificar a los playoffs. Si bien puede que no sea un verdadero No. 1, Jennings puede ser una opción No. 2 funcional.
2. A.J. Epenesa, edge
- Edad: 27
- Equipos anteriores: Buffalo Bills (2020 a ’25)
A.J. Epenesa fue seleccionado por los Bills procedente de Iowa en la segunda ronda del Draft de 2020, y a lo largo de sus primeras cuatro temporadas acumuló 15.5 sacks, 33 golpes al quarterback y tres balones sueltos forzados en camino a un segundo contrato. Sin embargo, tras ser titular en apenas dos juegos para Buffalo en 2025, la extensión de dos años que firmó expiró en esta offseason y permanece como agente libre. Si un equipo busca un pass rusher situacional que pueda aportar chispa, Epenesa podría ser su hombre.
3. David Njoku, tight end
- Edad: 29
- Equipos anteriores: Cleveland Browns (2017 a ’25)
A pesar de anunciar que no volvería a firmar con los Browns en esta offseason (e incluso de tener destinos potenciales elegidos por este mismo autor), David Njoku aún no encuentra equipo para la temporada 2026. El tight end fue seleccionado por Cleveland en la primera ronda del Draft de 2017 y ha sumado 384 recepciones para 4,062 yardas y 34 touchdowns, incluyendo una campaña de 81 recepciones y 882 yardas en ’23 que le valió una selección al Pro Bowl. En una liga en la que la posición de tight end continúa evolucionando año tras año, Njoku sería una adición bienvenida para cualquier equipo que busque sumar a un veterano probado.
4. Joey Bosa, defensive end
- Edad: 30
- Equipos anteriores: San Diego/Los Angeles Chargers (2016 a ’24), Buffalo Bills (2025)
Joey Bosa comenzó su carrera con los San Diego Chargers como la selección de primera ronda del equipo en 2016, y ganó el premio al Novato Defensivo del Año de la NFL antes de obtener cinco selecciones al Pro Bowl a lo largo de nueve temporadas con los Bolts. Posteriormente pasó 2025 con los Bills, lideró la liga con cinco balones sueltos forzados y ahora busca su tercer equipo profesional de cara a la campaña de ’26. ¿Ya perdió su recta? Tal vez, pero Bosa aún tiene un instinto para encontrar el balón y sigue siendo una presencia imponente desde el edge defensivo.
5. Stefon Diggs, wide receiver
- Edad: 32
- Equipos anteriores: Minnesota Vikings (2015 a ’19), Buffalo Bills (2020 a ’23), Houston Texans (2024), New England Patriots (2025)
Apenas un año después de una cirugía de ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada, Stefon Diggs firmó con los Patriots la offseason pasada con un contrato de tres años y terminó siendo su principal receptor en 2025. El jugador de 32 años registró 85 recepciones para 1,013 yardas en 102 objetivos—todos líderes del equipo—además de anotar cuatro touchdowns y conseguir 51 primeros y dieces. Diggs fue cortado antes del inicio del nuevo año de la liga para que New England ahorrara $26.5 millones en espacio salarial.
6. Mekhi Becton, offensive line
- Edad: 27
- Equipos anteriores: New York Jets (2020 a ’23), Philadelphia Eagles (2024), Los Angeles Chargers (2025)
Una selección de primera ronda en 2020, Mekhi Becton se perdió casi dos temporadas completas durante el transcurso de su contrato de novato con los Jets. Luego firmó un contrato de un año con los Eagles en 2024, donde fue titular en 15 partidos y ganó un Super Bowl, antes de llevar su talento a los Chargers en 2025. Becton fue liberado a inicios de marzo—lo que le ahorró a Los Angeles casi $10 millones en espacio salarial—y aporta una valiosa versatilidad posicional, tras haber jugado tanto como tackle como guard a lo largo de su carrera en la NFL.
7. Taysom Hill, tight end
- Edad: 35
- Equipos anteriores: New Orleans Saints (2017 a ’25)
Catalogado como tight end, Taysom Hill ha sido eso y mucho más a lo largo de su carrera con los Saints. No solo ha superado las 1,000 yardas por recepción y suma 11 touchdowns desde su llegada a la liga en 2017, sino que este auténtico “navaja suiza” también puede correr, lanzar y regresar el balón—además de contribuir como tacleador. Aquí un vistazo completo a su línea estadística durante los últimos nueve años con New Orleans:
- 110 recepciones, 1,034 yardas, 11 TD por recepción
- 489 acarreos, 2,551 yardas, 34 TD por tierra
- 195 de 308 pases completos (63.3%), 2,426 yardas, 12 TD, 9 INT
- 489 yardas en regresos en 20 intentos
- 19 tacleadas
Está de más decir que, incluso a los 35 años, hay un lugar para Hill en esta liga.
8. Marshon Lattimore, cornerback
- Edad: 29
- Equipos anteriores: New Orleans Saints (2017 a ’24), Washington Commanders (2024 a ’25)
El cornerback Marshon Lattimore fue la selección de primera ronda de la cargada clase del Draft 2017 de los Saints, y de inmediato irrumpió en la escena—interceptando cinco pases en camino a ganar el premio al Novato Defensivo del Año. El ex jugador de Ohio State posteriormente obtuvo cuatro selecciones al Pro Bowl antes de firmar una extensión de contrato por cinco años y $96.6 millones en 2021, pero fue traspasado a los Commanders en la fecha límite de cambios de ’24. Agente libre por primera vez en su carrera, Lattimore sería una opción lógica para un equipo que aún busque ayuda en la secundaria rumbo a 2026.
9. Jonnu Smith, tight end
- Edad: 30
- Equipos anteriores: Tennessee Titans (2017 a ’20), New England Patriots (2021 a ’22), Atlanta Falcons (2023), Miami Dolphins (2024), Pittsburgh Steelers (2025)
Jonnu Smith ha recorrido varias franquicias a lo largo de su carrera, pasando por Falcons, Dolphins y más recientemente Steelers en cada una de las últimas tres temporadas. Está a solo dos años de su mejor campaña como profesional y todavía ofrece un rendimiento funcional como el prototípico tight end “móvil”—incluso a los 30 años.
10. Tyreek Hill, wide receiver
- Edad: 32
- Equipos anteriores: Kansas City Chiefs (2016 a ’21), Miami Dolphins (2022 a ’25)
Tyreek Hill es uno de los mejores wide receivers que ha visto la NFL en las últimas dos décadas. Dicho esto, está entrando a su temporada de 32 años mientras se recupera de una lesión grave sufrida el pasado septiembre que resultó en una rodilla dislocada y un desgarro de ligamento cruzado anterior. Incluso con un “objetivo realista” de regresar para el inicio de la temporada 2026, Hill—en el mejor de los casos—se perfila como una incorporación a mitad de campaña que podría ayudar a darle un impulso a una ofensiva estancada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.