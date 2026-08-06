El Kyle Shanahan que no conoces y su valor para los 49ers
SANTA CLARA, California.—Cuando el mundo se enteró del accidente automovilístico que sufrió Kyle Shanahan el 14 de julio, la mayoría de las imágenes que inundaron las redes sociales y la televisión lo mostraban con unos audífonos puestos y una hoja de jugadas en la mano.
Y con razón. Esa imagen del genio ofensivo es la que la mayoría de la gente tiene de él.
Sin embargo, desde entonces, los jugadores y el personal de los 49ers han echado de menos, sobre todo, todo lo demás.
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El Shanahan que ha sido tan valorado en San Francisco durante la última década —y antes de eso por quienes realmente lo conocen— es, sin duda, uno de los mejores diseñadores de jugadas y play-callers de su generación. Pero el entrenador de 46 años siempre ha sido mucho más que eso. De alguna manera, su ausencia temporal de los 49ers ha servido para ilustrarlo perfectamente.
Es el Kyle Shanahan que no conoces el que ha dejado un vacío durante las últimas semanas. Si esto hubiera ocurrido en septiembre, por razones obvias, sería diferente. La ausencia de su capacidad para mandar las jugadas puede manejarse en julio y agosto por prácticamente cualquier cuerpo técnico competente de la NFL. El resto del entrenador en el que Shanahan se ha convertido durante las últimas dos décadas es, en este punto tan temprano del calendario del futbol americano profesional, mucho más difícil de reemplazar.
"Cuando llegué aquí por primera vez pensé: 'Está bien, este tipo manda las jugadas, ¿entonces es un coordinador ofensivo que también es head coach?'", dijo su quarterback, Brock Purdy. "Pero con los años me ha demostrado una y otra vez que entiende las personalidades; entiende cómo debe funcionar un equipo. Y siento que, gracias a su papá y a todas las experiencias que ha vivido, desde Jon Gruden hasta Houston y Cleveland, ha tomado pequeños elementos de cada lugar y ha creado su propio estilo como entrenador.
"Y es auténtico. No tiene secretos. Es muy directo con los jugadores cuando quieren escuchar la verdad. Esa es la cultura que ha construido. Ahora que no está, obviamente es triste, pero también creó todo de manera que trajo a los jugadores correctos y a los entrenadores correctos. Esto puede seguir funcionando aunque él no esté por un tiempo. Obviamente, queremos que esté aquí".
Y para todos ellos, un pequeño lado positivo dentro de una situación negativa que pudo haber sido mucho peor es que ahora pueden contar estas historias.
Se puede empezar por las raíces de Shanahan, sembradas al lado de su padre cuando era niño —mientras Mike Shanahan pasó por los Broncos, Raiders, nuevamente los Broncos, los 49ers y una tercera etapa con Denver, ya como head coach— y que florecieron cuando él tenía poco más de 20 años y comenzó a construir su propia carrera.
Raheem Morris, su coordinador defensivo y uno de los amigos más cercanos y antiguos de Shanahan dentro de la NFL, fue testigo de todo ello. Recuerda cuando ambos eran jóvenes asistentes, él del lado defensivo y su amigo dando sus primeros pasos como entrenador. También recuerda que la búsqueda de conocimiento de Shanahan nunca terminaba cuando salía de la sala de reuniones de la ofensiva.
En una época en la que las temporadas bajas estaban mucho menos organizadas, los jugadores defensivos de Tampa Bay solían aparecer para entrenar —"Ronde Barber llegaba con unos seis DBs", recuerda Morris— y los entrenadores los acompañaban en los campos de práctica. Muy pronto, Shanahan comenzó a preguntar si podía unirse a los entrenadores de la defensiva durante esas sesiones.
"Así que venía a los entrenamientos y observaba lo que significaba hacer ciertos movimientos, cómo se sentía trabajar con peso, y hablábamos sobre cómo debía verse un hole player, un middle-field player, qué zonas estaba quitando, hacia dónde debían apuntar los jugadores y cómo podían aprovechar todo eso", explicó Morris. "Así fue aprendiendo todos esos pequeños detalles desde la enseñanza individual. Y luego hacíamos lo mismo con Rod Marinelli en la línea defensiva".
A su vez, los entrenadores defensivos —Raheem Morris, Mike Tomlin y Joe Barry— lo cuestionaban sobre el viejo sistema de keeper de los Broncos, el outside zone y cómo se complementaban el juego terrestre y el juego aéreo.
Eso continuó después con Shanahan y Morris en Washington y, más tarde, en Atlanta.
Todo comenzó, según Morris, por el estándar de ética de trabajo que imponía Gruden y porque, como dice el actual coordinador defensivo de los 49ers, "éramos un grupo de obsesionados". Con el paso del tiempo, eso dio como resultado un entrenador capaz de dirigir prácticamente cualquier posición y también de explicar a sus jugadores las reglas que seguían sus rivales, tanto a la ofensiva como a la defensiva, para que pudieran romperlas.
"Ahí es donde es único", dijo Morris. "Su capacidad para entrar a cualquier sala aquí, o para llevarte a la suya, y simplemente hablar tu mismo idioma".
Cuando tenía poco más de 20 años, absorbía todo el futbol que podía.
Y también, consciente o inconscientemente, estaba llenando su caja de herramientas como futuro head coach.
Dos décadas después, sus jugadores defensivos en San Francisco se han beneficiado de ello, de la misma manera que lo hicieron los de Atlanta, Cleveland o Washington, gracias a la información que podía compartir para ayudar a que sus jugadores desarrollaran la visión de 360 grados del juego que él tenía. Eso se refleja, por supuesto, en los detalles con los que puede ayudarles antes de un partido. Pero también forma parte de una filosofía general sobre cómo debe jugar una defensiva, sin importar quién sea su coordinador en ese lado del balón.
"Suena simple, pero es la importancia que tiene cada yarda desde la perspectiva de un play-caller", dijo Nick Bosa. "Por ejemplo, cuando habla de las leaky yardage. Cuando permites que un corredor encuentre la forma de avanzar un par de yardas más, le abres una o dos páginas más a la hoja de jugadas del rival. Es algo en lo que yo nunca habría pensado. Y luego está la mentalidad: si corres hacia el balón y castigas a la ofensiva, él es muy bueno señalándolo durante el partido; esos tipos no quieren recibir golpes así.
"Y dejarán de concentrarse en el balón cuando vaya por el centro; el corredor dejará de buscar esas leaky yardage, porque recuerda el golpe que le dio antes en el partido un liniero defensivo que corrió hacia el balón. Están esperando ese contacto. Y al final esa jugada termina sin primer down. Y eso termina definiendo el partido".
Las reuniones de equipo de Gruden a veces se convertían en auténticas lecciones de historia, como recuerda el gerente general de los 49ers, John Lynch, de su época como jugador: "Vamos a ejecutar la jugada 376 drag slant... y luego ponía video de Jerry Rice". Lynch también estuvo presente en las reuniones del padre de Shanahan, que casi siempre servían para explicar el plan del día o, de una u otra forma, algún aspecto relacionado con la protección del equipo.
Kyle también vivió esas reuniones. Y cuando se convirtió en head coach, Lynch trató de hacerle ver que la clave de ambas era que tanto Gruden como su padre las hacían completamente suyas.
Hubo un momento, durante el primer año que trabajaron juntos, en el que Shanahan acudió a Lynch para decirle que quería convocar una reunión con toda la organización para exponer la visión colectiva del equipo. Lynch percibió que estaba un poco nervioso. También sabía que el joven entrenador se sentía mucho más cómodo al frente de una sala cuando tenía un control remoto en la mano y videos para mostrar.
"Andy Reid tiene su guion y sus discursos; Robert Saleh tendría listos los 17 discursos desde agosto", dijo Lynch. "Kyle los prepara unos 10 minutos antes. Recuerdo que ese día, dos horas antes, me dijo: '¿Qué voy a hacer?'. Y yo le respondí: 'Kyle, esto es muy sencillo: tú te sientes cómodo con un control remoto en la mano. Así que frente a todo el equipo te vamos a poner un control remoto en la mano, les vas a mostrar videos y entonces todo empezará a fluir'".
Y así fue. Muy pronto, las reuniones de equipo se convirtieron en una de sus mayores fortalezas.
De hecho, muchos dentro del equipo aseguran que eso es precisamente lo que más extrañan en estos momentos.
"Hay algo especial cuando estamos todos juntos y Kyle explica el objetivo de una práctica o el tema central del entrenamiento, y puede mostrar videos de años atrás, incluso muy antiguos, para decir: 'Esto es el futbol, así funciona, estos son los conceptos que nunca han cambiado'", comentó Purdy. "Logra pintar muy bien el panorama de lo que todos intentamos conseguir ese día.
"Explica cómo Fred (Warner) interpreta la defensiva y cuáles son sus responsabilidades. Y yo estoy ahí aprendiendo. Lo mismo sucede cuando explica mi posición frente a todo el equipo. Es increíble que pueda hacerlo con ambos lados del balón delante de todos".
En algunos casos, eso ayuda a que los 49ers tengan una práctica extraordinaria. En otros, les ayuda a ganar un partido.
Muchas veces, el contenido de esas reuniones refleja lo mismo que le dice a un jugador en privado, porque la enseñanza para ese jugador también es algo que considera valioso para que la escuche todo el equipo.
Purdy recordó una ocasión en la que Shanahan repasó con él la defensiva de Seattle y le explicó que quizá tendría que lanzar pases cortos 50 veces durante el partido, pero también debía saber identificar el único par de oportunidades que tendría para buscar una jugada grande. O aquella semana previa al duelo contra Cleveland en noviembre, cuando Shanahan les dijo: "Tienen una defensiva muy fuerte, van a jugar mucha cobertura personal, está Myles Garrett, el clima va a ser horrible. Así que este partido consiste en proteger el balón, aprovechar un par de series ofensivas y sumar goles de campo. Vamos a ganar".
Los 49ers no entregaron el balón, Purdy lanzó para 168 yardas con eficiencia, la defensiva consiguió un par de robos de balón y San Francisco se encaminó a una victoria por 26-8 para mejorar su marca a 9-4.
En todos esos casos, Shanahan sabía exactamente el tono que debía marcar, y de eso tratan sus reuniones.
"Ya extraño las reuniones de equipo", dijo Bosa. "Es algo a lo que obviamente me acostumbré con los años. Recuerdo que cuando era novato entraba ahí impresionado, nervioso y sintiendo de todo durante esas reuniones. Y con el tiempo empiezas a querer que mencionen tu nombre. Quieres que él reconozca tu trabajo. Es ese tipo de ambiente".
Por ahora, los 49ers han suspendido por completo esas reuniones mientras Shanahan se recupera. En ese espacio del calendario, el coordinador ofensivo Klay Kubiak se reúne con la ofensiva y Morris con la defensiva. No es que ellos o el asistente de head coach Chris Foerster no pudieran tomar el relevo. Claro que podrían. Pero no sería lo mismo. Así que prefieren esperar.
En el fondo, ya sea por su conocimiento del juego desde la perspectiva de cada posición o por los mensajes que transmite al grupo, Shanahan siempre parece saber exactamente lo que necesita su equipo.
Eso quedó especialmente claro el verano pasado, después de una reestructuración salarial durante el receso entre temporadas.
"Reunió en su casa a todos los veteranos y les dijo: 'Tenemos un equipo joven. Ya no vamos a hacer lo mismo que en los últimos años, cuando simplemente pasábamos por encima de los rivales y en el último cuarto ustedes ya estaban descansando mientras jugaban los suplentes'", recordó Purdy. "'Vamos a tener que pelear por cada victoria. Esto es la NFL. Tenemos un equipo joven y vamos a necesitar que ustedes den un paso al frente y ganen partidos para nosotros en el último cuarto'.
"Y, efectivamente, así fue como se desarrolló la temporada pasada. Él tiene esa capacidad. Sabe cómo se verá el futuro porque ya ha pasado por todo esto".
Purdy hizo una pausa y añadió: "Así que, para mí, como quarterback, me encanta".
Poco a poco, Shanahan va recuperando la posibilidad de volver a ser ese entrenador.
En una práctica de la semana pasada permaneció detrás del entrenamiento, como lo haría un integrante del departamento de personal, observando junto a Lynch. Poco después se les unió Morris. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezara un constante desfile de jugadores que se acercaban para saludarlo.
Ha tenido que ser cuidadoso para no excederse. Confía plenamente en las personas que dejó al mando y, una vez más, si había un momento para estar sin él —o con una versión reducida de él—, este probablemente era el menos perjudicial.
"Es una persona muy agradable, un gran tipo", dijo Lynch. "Y por eso la gente realmente lo extraña aquí. Está parado conmigo observando los entrenamientos, pero después de un par de días... Al principio era: 'Muchachos, no lo abrumen. Está regresando'. Ahora ya no pueden evitarlo. Todos se acercan porque lo extrañan. Es divertido estar con él. Tiene un gran sentido del humor.
"Pero sí, también es un reflejo de lo que ha construido, porque da la impresión de que no hemos perdido el ritmo. Con el paso del tiempo sí lo haríamos. Esto sería mucho más complicado si ocurriera durante la temporada y tuviéramos un partido por disputar".
Y, por supuesto, ahí es donde todo esto —incluida su brillantez ofensiva— termina por unirse. Extrañar todo lo demás puede ser difícil de cualquier manera. Pero al menos saben que probablemente no pasará mucho tiempo antes de volver a tener de regreso a Shanahan en toda su dimensión.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/08/2026, traducido al español para SI México.