El regreso de la NFL a México se midió en las gradas, en la televisión y mucho más. Mientras 85 mil 612 aficionados veían a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, más de 8 millones de personas seguían el partido en vivo desde México. Y al cierre del fin de semana, la Canaco de la Ciudad de México calculó una derrama de más de 1,555 millones de pesos.

El duelo del domingo 22 de noviembre dejó la mejor entrada del estadio desde su reapertura en marzo de 2026. La demanda, según el recinto, llegó a 2.2 millones de boletos, unas 25 veces el cupo disponible. Para quienes se quedaron con ganas de verlo desde la tribuna, ya hay dos años para marcar en el calendario. La NFL tiene partidos oficiales pactados en el Estadio Banorte para 2027 y 2028.

Boletos para la NFL en México: casi la mitad se vendió fuera de la CDMX

De cada diez boletos vendidos para el 49ers vs. Vikings, casi cinco se compraron fuera de la Ciudad de México.

Según el balance del Estadio Banorte, el 51% se vendió en la capital y el 31% en otros estados de la República. El 18% restante correspondió a ventas en el extranjero, con Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica entre los mercados que destacó el recinto.

Cuántas personas vieron el 49ers vs. Vikings en México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el partido alcanzó un pico de 27.6 millones de televidentes. El Estadio Banorte lo reportó como un récord de audiencia en ese país para un juego de la NFL celebrado fuera de territorio estadounidense. En México, más de 8 millones de espectadores lo siguieron en vivo a través de las dos televisoras que transmitieron el encuentro.

El regreso también tuvo presencia en los medios. El estadio contabilizó 2 mil 247 piezas periodísticas, de las cuales 1,578 aparecieron en portales de noticias, 421 en radio y televisión y 248 en medios impresos.

¿Cuánto dinero dejó el regreso de la NFL a la CDMX?

El gasto del fin de semana pasó por las mesas, los traslados y las habitaciones de hotel. La Canaco de la Ciudad de México estimó que el encuentro generó una derrama de más de 1,555 millones de pesos en la capital.

De los rubros detallados en el balance, el mayor fue el de alimentos y bebidas fuera del estadio, con 403 millones de pesos. Los viajes en taxis solicitados por aplicación sumaron 129 millones, mientras que el hospedaje generó 124 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 89%.

El Estadio Banorte también reportó saldo blanco antes, durante y después del partido, tras el operativo de seguridad coordinado entre el recinto y las autoridades capitalinas.

Cuándo vuelve la NFL a México y qué se sabe de los partidos de 2027 y 2028

El acuerdo entre NFL México y el Estadio Banorte contempla partidos oficiales en 2027 y 2028. Por ahora, el comunicado deja pendientes dos datos para la afición: las fechas y los equipos que jugarán en la Ciudad de México.