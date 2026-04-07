Lamar Jackson: ¿Por qué su presencia en la pretemporada de los Ravens es importante?
Lamar Jackson está de vuelta en Baltimore.
Con los Ravens siendo uno de los 10 equipos de la NFL que contrataron a un nuevo head coach en 2026, se les permite comenzar su programa de temporada baja dos semanas antes que el resto de la liga—y lo han aprovechado al máximo, con el lunes marcando el Día 1 informal de la era de Jesse Minter.
Entre los presentes estuvo Jackson, cuya llegada—y su caminar en cámara lenta hacia el Under Armour Performance Center en Owings Mills, Maryland—fue captada por el equipo de video de los Ravens y provocó cierta euforia en redes sociales.
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Ahora bien, podrías preguntarte: ¿por qué es tan importante que un quarterback franquicia que gana un promedio anual de 52 millones de dólares se presente a trabajar? Bueno, para empezar, estos entrenamientos de temporada baja son técnicamente voluntarios, según lo negociado por la NFLPA, y en el caso de Jackson, su asistencia nunca ha sido exactamente una garantía. El jugador de 29 años ha desarrollado un historial irregular cuando se trata de presentarse a actividades que no son obligatorias, habiendo dejado pasar cientos de miles de dólares en bonos de entrenamiento en los últimos años mientras disputas contractuales opacaban sus contribuciones en el campo para los Ravens.
De cara a la próxima campaña, sin embargo, los tiempos parecen estar cambiando en Baltimore mientras comienza el espectáculo de Minter—una gran noticia para una franquicia que busca no sólo regresar a la postemporada, sino también competir por su primer título de Super Bowl desde 2012.
Que Lamar Jackson se presente voluntariamente a trabajar es una gran victoria para Ravens
Minter ha dejado claro que los Ravens quieren que su programa voluntario de temporada baja sea un semillero de éxito, al mismo tiempo que respetan las reglas de la liga de que sea voluntario.
“Se trata de que creemos un entorno en el que [los jugadores] quieran estar,” dijo a NFL Live de ESPN durante las reuniones de propietarios de la semana pasada. “Donde sientan que están obteniendo mucho de ello... Necesitamos crear un ambiente donde sientan que están mejorando.”
La llegada de Jackson el lunes muestra que, al menos por ahora, está comprometido con Baltimore como su hogar futbolístico, incluso después de que ambas partes no lograran acordar la extensión a largo plazo que pretendían cerrar antes del inicio del nuevo año de la liga. En su lugar, Jackson reestructuró su contrato para darle al club más espacio en el tope salarial para 2026.
El dos veces MVP sólo tiene contrato con los Ravens hasta la temporada 2027, y dado que cuenta con una cláusula de no etiqueta de franquicia, tendría la libertad de probar la agencia libre sin restricciones en 2028. Dicho esto, todo indica que Baltimore planea que Jackson sea su quarterback titular en el futuro previsible.
“Queremos construir sobre lo que él es,” explicó Minter la semana pasada. “Creo que es el mejor jugador de la National Football League. Queremos construir una ofensiva que a veces le permita hacer eso, [y] a veces le quite un poco de presión. Queremos tener una línea de golpeo dominante, un juego terrestre dominante, queremos construir la mejor defensiva de la liga para acompañarlo, y creemos que crearemos un entorno donde todavía pueda dar un paso aún mayor.”
En cuanto a la situación contractual de Jackson, Minter no parece demasiado preocupado.
“Lamar sabe lo que la organización siente por él y nosotros sabemos lo que él siente por nosotros. Creemos que, con el tiempo, todo eso se resolverá.”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/03/2026, traducido al español para SI México.