Cómo el despido de John Harbaugh podría impactar a Lamar Jackson
Vamos a ir rápido con las preguntas del buzón de la NFL de esta semana por todo lo que está ocurriendo, desde el carrusel de entrenadores hasta la ronda de comodines que está por arrancar. ¡Vamos!
Baltimore Ravens
De Tom Marshall (@aredzonauk): Con Harbaugh fuera, ¿Lamar Jackson tiene la ventaja sobre los Ravens para su próximo contrato?
Tom, esta es una situación fascinante. La mayor parte de los 52 millones de dólares (29 millones) que Jackson tiene garantizados para 2026 ya están asegurados. Sin embargo, ninguno de los 52 millones que le corresponden en 2027 lo está. Y si el contrato no se modifica, es válido preguntarse qué tan cuidadosos serán Jackson y el equipo con sus lesiones. Ha habido tres temporadas en las que el intento del equipo por extender a Jackson tras una lesión fracasó (2021, 2022 y 2025). En esos años se perdió cinco, cinco y cuatro partidos, respectivamente.
Luego está el hecho de que un nuevo coach seguramente querrá tener una buena relación con su quarterback, y un nuevo contrato ayudaría a demostrarle a Jackson que los Ravens están comprometidos con él como su quarterback en el futuro previsible.
Por otro lado, si las cosas se tornan complicadas, es razonable pensar que equipos interesados al menos preguntarían por la disponibilidad de Jackson. Pero el escenario mucho más probable, dependiendo de quién sea el nuevo entrenador, es que Jackson firme un nuevo contrato en esta temporada baja. Y tienes razón al pensar que los jugadores en su situación —con un nuevo coach llegando justo antes de una negociación— normalmente tienen la ventaja.
Carrusel de entrenadores
De Tyvonte (@tes3la): ¿Por qué más dueños y GMs no consideran seriamente a coordinadores de equipos especiales como head coaches? Manejan ambos lados del balón, el futbol situacional y unidades completas, similar a lo que hizo John Harbaugh en Baltimore. ¿Por qué ese árbol de entrenadores sigue siendo tan subestimado?
Ty, creo que se debe a que a los dueños realmente les importa la percepción pública de estas decisiones, ganar la conferencia de prensa, y eso es más difícil con un coach de equipos especiales. Los Giants lo intentaron con Joe Judge. Durante mucho tiempo se pensó que el coordinador de equipos especiales de Kansas City, Dave Toub, podría recibir una oportunidad, y eso nunca ocurrió. Y creo que, por esa historia, hay más jóvenes coaches de equipos especiales intentando migrar a la ofensiva o la defensiva, lo cual obviamente afecta el talento disponible.
Pero tienes razón: hay muchas razones para mirar más de cerca a los coaches de equipos especiales para puestos de head coach. Tocan todas las áreas del roster. Deben tener siempre la visión completa y están profundamente involucrados en la administración del partido. Si quieres profundizar más en los beneficios de contratar a alguien con ese perfil, revisa mi historia sobre Harbaugh del martes por la noche.
Atlanta Falcons
De Fringetastic (@Frngtstc): ¿Cuáles son las credenciales de Matt Ryan para el puesto con los Falcons?
Fringe, diría que sus credenciales parten de su conocimiento base del futbol americano, la visión panorámica de la liga que ha adquirido desde que se retiró hace tres años, las cualidades de liderazgo y la inteligencia demostradas a lo largo de su carrera de 15 temporadas, además de su conocimiento institucional de la franquicia.
La pregunta a partir de ahí es qué tan motivado está Ryan para aprender lo que no sabe, y creo que estará más que motivado.
John Elway es un buen ejemplo. Elway dirigió una franquicia de la Arena League antes de regresar a los Broncos como ejecutivo en 2011, pero aún tenía camino por recorrer en la evaluación de jugadores y en la construcción de un equipo de la NFL. En esos primeros años, Elway demostró que sabía lo que no sabía y se sumergió en aprender cómo scoutear talento, armar un roster y manejar una operación de fútbol americano. No todos los exjugadores pueden hacerlo como él. Ryan tiene ese potencial.
Cincinnati Bengals
De johannes (@jo_rbe): ¿Qué tan bien valoran los equipos de la NFL a Dan Pitcher?
Johannes, el coordinador ofensivo de los Bengals es muy respetado dentro de la liga. Sin embargo, no sé si este sea el ciclo en el que reciba su oportunidad. Solo tiene dos años de experiencia como coordinador y no es quien manda las jugadas. Pero si los Bengals repuntan la próxima temporada, creo que estará en la conversación.
New York Jets
De Nick Lovera (@NickJLovera): ¿Cuáles son las opciones de los Jets en la posición de quarterback si Dante Moore se queda en Oregon?
Nick, tal como están las cosas ahora mismo, si Moore regresa a Oregon, creo que hay una buena posibilidad de que Fernando Mendoza sea el único quarterback elegido en la mitad alta de la primera ronda. Así que, si los Raiders tomaran a Mendoza, estarías viendo o bien a un quarterback puente, como Kirk Cousins, o quizá a un pasador tipo “reclamación”, como Kyler Murray.
Arch Manning
De Anchor Manning (@AnchorManning): ¿Por qué mi sobrino Arch es el mejor quarterback colegial de todos los tiempos y cuántos Super Bowls va a ganar?
Anchor, Arch todavía no está ahí. Pero por lo que vi, mejoró a lo largo del año. Y si su apellido no fuera Manning, y fuera un prospecto de alto nivel atravesando su primer año como titular, la gente estaría entusiasmada con su progreso. En cambio, la vara se colocó en ser la primera selección global del draft, y cuando no la superó lo suficientemente rápido, muchos lo descartaron.
Tiene un enorme potencial, y me entusiasma ver hacia dónde lleva las cosas el próximo año.
Clase de quarterbacks 2026
De johnwinger (@johnwinger98524): Pon en perspectiva la clase de quarterbacks de 2026. ¿Dónde se ubicarían Mendoza, Moore y Ty Simpson comparados con la clase del año pasado y la de 2024?
John, yo diría que Mendoza o Moore estarían colocados por detrás de Caleb Williams, Jayden Daniels y Drake Maye, y probablemente apenas por delante de Michael Penix Jr. A Simpson lo veo un poco diferente. No tiene todos los medibles ideales y su nivel de juego no fue el mismo en el cierre de la temporada, así que no estoy seguro de dónde encaja. Pero no veo un escenario en el que tenga posibilidades de ir por delante de Mendoza o Moore.
(Dicho esto, todavía me queda mucho camino por recorrer y muchas llamadas por hacer antes del draft).
Dallas Cowboys
De Mike (@CoachMikeB23): ¿Qué nombres has escuchado que estén en la mezcla para el puesto de coordinador defensivo de los Cowboys? ¿Quién crees que es el más probable? ¿Qué perfil buscan?
Mike, creo que revisarán opciones como Brian Flores y quizá Matt Patricia. Brian Schottenheimer ha lidiado durante años con la familia de defensivas de los Patriots. También es interesante la disponibilidad de Raheem Morris y Jeff Ulbrich, considerando sus vínculos con Dan Quinn.
Las Vegas Raiders
De winkusthegreat (@TylerGreennnn): ¿Quién es el favorito para el puesto de head coach de los Raiders?
Winkus, todavía no hay un líder claro. Pero sí creo que la alineación interna será clave al momento de encontrar al candidato, así que esa persona tendrá que coincidir no solo con la visión de Tom Brady para la franquicia, sino también con el GM John Spytek y su departamento de personal.
Una conexión sencilla para ambos pasa por su alma mater compartida, Michigan, y por el coordinador defensivo que llevó a esa escuela al campeonato: el DC de los Chargers, Jesse Minter. Otra opción es recurrir a esos mismos vínculos para intentar traer a John Harbaugh.
Fuera de esos nombres, es difícil encontrar encajes naturales. Spytek y Brady estuvieron recientemente en Tampa, donde los coordinadores ofensivos Dave Canales y Liam Coen fueron contratados por otros equipos en las últimas dos temporadas bajas. Así que creo que alguno de ellos podría ser una opción bastante abierta.
Atlanta Falcons
De WindyCityWarRoomHop (@HopLegion): ¿Crees que Ian Cunningham y John Harbaugh podrían encajar en Atlanta? Cunningham pasó casi una década en Baltimore bajo Newsome y podría ser una buena combinación. Además, Cunningham, a través de Poles, también tiene una conexión con Matt Ryan.
Windy City, no es una mala idea. No estoy del todo convencido de que Harbaugh iría a un equipo estructurado de esa manera. Tal vez lo haría, pero soy un poco escéptico, considerando las opciones que tendrá disponibles. Aun así, la conexión con Cunningham es interesante.
Miami Dolphins
De #1 FIN Fan (@EliteMarino): ¿John Harbaugh a Miami es una posibilidad real?
Fin, Stephen Ross tiene una relación con la familia y en su momento consideró seriamente hacer un fuerte intento por Harbaugh cuando negociaba un nuevo contrato en Baltimore. Ese acuerdo se cerró con los Ravens y no pasó nada más, pero fue otra señal del aprecio de Ross por la familia Harbaugh (también hizo un intento muy publicitado por Jim en 2011).
Pero hay un giro interesante aquí: los Dolphins enviaron solicitudes de entrevista el lunes para sus primeros seis candidatos a GM, todos con conexiones con Mike McDaniel de una u otra forma. Luego, el martes por la mañana, enviaron a los Chargers una solicitud para entrevistar a su asistente de GM, Chad Alexander, quien estuvo con Harbaugh durante 11 años y pasó los dos más recientes con Jim. ¿Por qué los Dolphins esperaron un día extra para enviar esa solicitud? ¿Tuvieron la corazonada de que el panorama estaba a punto de cambiar? Como mínimo, es interesante.
Arizona Cardinals
De Zeze (@MHJxNolen): ¿Alguna idea de qué están buscando los Cardinals en un head coach? ¿Relaciones previas o la NFC West podrían ser un factor? (Flores, Joseph, Saleh, Kubiak).
De K1SinceDay1 (@KSzn2021): ¿Quién crees que termine quedándose con el puesto de head coach de los Cardinals? ¿Y quién crees que termine con Kyler Murray?
Por ahora, muchachos, los Cardinals tienen el panorama completamente abierto. Mi sensación es que buscarán a un líder fuerte. Robert Saleh encajaría con ese perfil. Flores, quien tuvo su primera entrevista como head coach ahí en 2018 y lo hizo de gran manera, también es competente en ese aspecto. Pero están entrando a este proceso sin grandes ideas preconcebidas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/01/2025, traducido al español para SI México.