Las razones que hacen de México un país ‘top’ en flag football
Tradición deportiva y genética se combinan para que el país sea potencia en un deporte arraigado desde los 70’s y con gran influencia de la NFL.
Una feliz combinación de factores permiten que México sea, contrario a su historia, número 1 en un deporte de conjunto.
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Mientras la selección femenil disputa actualmente el Mundial de Flag Football como el primer lugar en el ranking, el equipo varonil lo hace como tercero en su categoría, solo debajo de Estados Unidos y Austria.
¿Pero qué es lo que hace que México compita a esos niveles? En primer lugar, la larga tradición de jugar futbol americano en su versión “tocho bandera” en el país, y la cercanía con Estados Unidos y la NFL, conformaron el caldo de cultivo perfecto para que el país ya tuviera bases sociales y culturales en cuanto el deporte se volvió de alta competencia e incluso olímpico, pues será disciplina oficial en Los Ángeles 2028.
De acuerdo a Carlos Rosado, entrenador del equipo de futbol americano del Tec de Monterrey y uno de los analistas televisivos de NFL más reconocidos en el país, el “tocho” de mujeres se juega desde la década de los 70’s y que hace 15 años se dio un “boom” a partir de que la NFL implementó en México el programa Tochito NFL.
Otro factor es económico, ya que jugar futbol americano es caro por los costos del equipamiento, razón por la cual el “flag” se convierte en una opción más idónea, por ser más fácil de jugar. Además, en la Liga Mayor de futbol americano son pocos los equipos.
“Cuando juegas en infantiles o juveniles, es muy caro pertenecer a un equipo de americano por lo que vale la temporada, la utilería, el equipamiento, entonces es una buena opción jugar tocho”, explicó.
“Pero el tocho ya lleva muchos años aquí, a lo mejor no lo conocíamos tan fuerte, pero yo me acuerdo desde mis épocas de chavo, ya veía a los jugadores de Liga Mayor de americano, jugando tocho, solo que no se había formalizado con tantas ligas”.
Se estima que a lo largo del país hay un millón de personas que juegan “flag football”, o tocho bandera, al grado de que en el último Torneo Nacional Federado de este deporte hubo más de 12 mil atletas, 75 mil asistentes al día y 45 campos operando de manera simultánea, de acuerdo a ESPN.
“Empezaron a abrir ligas hace como unos 15 años y estaban repletas, con muchos equipos, por ejemplo había un torneo y se metían unos 60, 70 equipos”, añadió Rosado.
La NFL implementó el programa Tochito NFL a fines de los 90’s, cuando armaron torneos para jóvenes, principalmente para promover el futbol americano a través del “tochito”.
El físico mexicano, más proclive a la agilidad que al tamaño, también permite que el flag football sea un deporte que se adapta bien al biotipo nacional, ya que este deporte requiere más agilidad que fuerza.
Rosado cree que México nunca había mandado equipos tan fuertes como en el Mundial actual, donde en ambas categorías los equipos llevan tres triunfos en tres partidos y que dará boleto a los Olímpicos del 2028 a los finalistas de ambas categorías.
Ahora el equipo varonil enfrentará este sábado a Panamá en Cuartos de final, mientras que el femenil jugará contra España, también este sábado.
“Muy fuertes, veo en general al país muy motivado porque será deporte olímpico, eso lo hace muy aspiracional y eso incrementa la competencia; me ha tocado convivir con jugadores del flag, he visto a las chicas también, y es impresionante la dedicación que tienen, y la preparación.
Sin embargo, en Juegos Olímpicos el equipo mexicano difícilmente podría aspirar al oro, ya que Estados Unidos podrá jugar con algunos elementos de NFL, si bien estos jugadores tendrán que aprender sobre todo las habilidades defensivas.
“Obviamente sí se va a ver un equipo muy fuerte, yo creo que Estados Unidos va a estar arriba para las Olimpiadas, hay demasiados atletas con cualidades arriba de las nuestras, más que nada en la velocidad”, añadió Rosado.