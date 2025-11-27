Así se convirtió México en potencia mundial del flag football femenil
Sorpresa, no. Orgullo, claro, pero acompañado de responsabilidad y compromiso. Así se debe asumir el liderazgo de México en el flag football femenil. Ver a la Selección Mexicana de esta disciplina como número uno del ranking mundial dista de ser una sorpresa, más bien es la consolidación a un proyecto y una estructura edificada en silencio, pero siempre con resultados; así lo ve Coach Kelly —Arely Pérez García—, pionera en esta especialidad y figura estructural para volver potencia a las jugadoras mexicanas.
Te recomendamos: Diana Flores, la favorita de la NFL
La Federación Internacional de Futbol Americano (IFAF) coloca a México en la cima del ranking mundial de flag football. Esta posición ha sido recibida con orgullo por la prensa y la comunidad deportiva de este país, porque independientemente de ser una noticia bálsamo en días difíciles para la sociedad mexicana, también es una evidencia indeleble del éxito de tener un plan de desarrollo estructurado cimentado en trabajo, seguimiento, becas y pasión, una de debilidad crónica del deporte nacional.
Coach Kelly, pionera y referente
Coach Kelly es la primera entrenadora, entre más de 280 especialistas, en formar parte del staff de coaches de un equipo de Liga Mayor varonil en México con los Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Seguida por la NFL —fue invitada especial en el NFL Women’s Forum 2024— y recientemente participó con el equipo de transmisión en español de Los Angeles Rams, además de trabajar en el desarrollo de jugadoras, también hace equipo como asesora con las entrenadoras y entrenadores del equipo nacional para seguir adelante con el desarrollo del flag football en México.
La meta está muy definida: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quizá un colofón a la altura de los logros de una generación multicampeona en donde la mariscal de campo Diana Flores ha brotado como estandarte del músculo deportivo de esta selección nacional llena de estrellas.
Como México, aquí sí, no hay dos
La especialista del equipo del Tec Estado de México, quien a la par de su labor en la Liga Mayor de la ONEFA, también fundó y dirige una organización de mujeres coaches de futbol americano y flag football en México, Latinoamérica y España de nombre Woman Coaches Football & Flag (WCFF), es directa como un relámpago: “El mejor nivel de flag football que se juega en el mundo es de México y es femenino”.
Para Coach Kelly más allá de un ranking están los resultados —medalla de oro en The World Games en Chengdu, China; campeonato continental con triunfo sobre Estados Unidos (2025), plata en el Campeonato Mundial de Finlandia en 2024, entre muchos otros—.
“Sólo en este 2025 este equipo ha ganado dos oros y esos triunfos demuestran que en México se juega al más alto nivel mundial, pero no solamente eso, también representan el trabajo de un equipo y del deporte femenino en sí, que como sabemos tiene diferentes retos al deporte varonil”, añade siempre sonriente, siempre elocuente antes de tomar una bocanada de aire para expresar su orgullo: “Es un gran honor y orgullo que el flag footballl crezca a nivel global y nosotros en México seamos referente para todo el mundo”.
“El mejor nivel de flag football que se juega en el mundo es de México y es femenino”- Coach Kelly, coach de futbol americano
Reglamentos contra el número uno
Coach Kelly mira más allá de la superficie, porque donde hay un brillo de éxito siempre subyace una narrativa fuera de lo observable a primera vista. “Hemos convertido esta disciplina en potencia porque logramos cambiar ese paradigma de que en México no se puede trabajar en equipo; el flag football ha demostrado lo contrario, específicamente el femenino, que empezó a crecer junto con las competencias mundiales.
También te puede interesar: El oro, sueño olímpico en Los Ángeles 2028
El dominio de la Selección Mexicana es tal, explica, que incluso años atrás hubo una modificación a las reglas del juego para matizar o reducir el poder de las jugadoras nacionales. “Muchos de los reglamentos se ajustaron paulatinamente para perjudicar al equipo mexicano, porque si ahorita lo vemos dominante, antes era muchísimo más dominante sobre otros países, incluidos Estados Unidos y Canadá”.
—¿Cambio de reglas para perjudicar a México? ¿Cómo es esto? —es la pregunta obligada
“Antes en el formato que se jugaba, por ejemplo, el quarterback podía correr después del snap (centro), ahora se juega como en Estados Unidos, donde se tienen siete segundos para soltar el balón y la persona que reciba el snap no puede correr; tiene que haber un intercambio. También antes se permitía el pitch (pase lateral) así como en la NFL, pero ahora no está permitido”.
México se reinventa sin freno
Sin embargo, México se mantiene superior al resto de los equipos porque su estilo, plan de juego y capacidad de adaptación están desarrollados como un reloj fino. Coach Kelly lo explica. “En Alabama (2022), cuando México ganó el oro, se adaptó el sistema de juego y nuevamente fue superior". El éxito fue armar un ataque con un balance de manual entre el juego aéreo —principal fortaleza con Diana Flores como quarterback— y un sorprendente ataque terrestre y así volvió a mostrarse como el mejor.
No hay trucos, tampoco magia, únicamente enfoque, estrategia, analítica y claridad de pensamiento e ideas en conjunto. Añadido a esto están las prestaciones de las atletas, la variedad física y deportiva de un equipo en el cual hay jugadoras formadas en otras disciplinas como patinaje artístico —lo cual provee al equipo de balance en fuerza de tronco inferior y explosión de arranque— o exbasquetbolistas como Ana Consuelo. “Ana es una super receptora porque adaptó con excelencia todas sus características y cualidades al flag football”.
Finalmente Coach Kelly recuerda parte del origen de todo este éxito, que, asegura, dista de ser efímero. “Este deporte se está globalizando con velocidad, pero ojo con este dato: En 2014 México otorgó la primera beca universitaria a una jugadora de Flag Football para estudiar una carrera universitaria en el Tecnológico de Monterrey en Santa Fe; en Estados Unidos transcurrieron nueve años para que ocurriera lo mismo”.