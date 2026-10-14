Lecciones de la Semana 5 de la NFL: los 49ers hicieron la mejor contratación de la offseason

Es comprensible que los head coaches siempre asuman la culpa cuando los reporteros los acosan con preguntas sobre errores importantes durante los partidos.

Es su manera de proteger a los jugadores y al cuerpo técnico, pero también es una forma sencilla de evitar responder sobre los errores cometidos. Quizá algún día sepamos si el coach Dan Quinn le recordó a Jayden Daniels que los Commanders ya no tenían tiempos fuera antes de que Daniels, de manera inexplicable, dejara que se consumiera el resto del reloj y tuviera que conformarse con un empate 27-27 ante los Giants.

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También sería bueno saber por qué los equipos especiales de los Eagles no dejaron que los Jaguars consumieran el reloj en la devolución de kickoff final en Londres. Philadelphia decidió derribar a Ameer Abdullah cuando quedaba un segundo en el reloj, lo que permitió que el pateador Cam Little conectara el gol de campo de la victoria y le diera a Jacksonville un sorprendente triunfo por 19-17.

Como era de esperarse, Quinn y el coach de los Eagles, Nick Sirianni, ofrecieron pocas respuestas. En cambio, asumieron la responsabilidad por los colapsos mentales.

Además, más equipos deberían asumir la culpa por permitir que Mike Evans se uniera al coach Kyle Shanahan en San Francisco.

Pero bueno, al menos el coach de los Broncos, Sean Payton, es diferente y no tiene problema en señalar a otros: lo hizo cuando retomó las funciones de llamar las jugadas de Davis Webb a principios de la semana.

Esto es lo que aprendimos en la Semana 5.

La contratación de Mike Evans por parte de los 49ers sigue dando resultados

Los Seahawks superaron ampliamente a los 49ers en los dos partidos que disputaron entre sí durante las últimas tres semanas de la temporada pasada, incluida la derrota por 41-6 en la ronda divisional de los playoffs.

Sin embargo, con Evans, San Francisco demostró el domingo que puede competir al mismo nivel que los campeones del Super Bowl. Los 49ers, que siguen invictos, vencieron a los Seahawks como visitantes por 32-29, un triunfo mucho más importante que su victoria en el inicio de la temporada ante los Rams en Australia. Fue un duelo de golpes entre la ofensiva de Shanahan y la defensiva de Mike Macdonald. Aun así, esa orgullosa secundaria de Seattle no tuvo respuesta para Evans, quien explotó con siete recepciones, 113 yardas y un touchdown.

El mejor momento de Evans llegó cuando tuvo que mirar la parte trasera del jersey de Trevon Diggs para saber con quién estaba intercambiando provocaciones. La necesidad de Seattle de contratar a Diggs y Terrion Arnold refleja cuánto ha retrocedido ese grupo respecto a la temporada pasada. Se necesitará algo más que dos defensive backs que acaban de llegar a Seattle para detener al inagotable Evans. Los Seahawks sí tienen mejores opciones para cubrirlo, ya que Devon Witherspoon y Josh Jobe también forman parte del roster.

Es probable que los Seahawks (3-2) hagan ajustes cuando estos dos contendientes al Super Bowl vuelvan a enfrentarse en Santa Clara durante la Semana 12. Y sí, me retracto de lo que dije sobre que los 49ers tenían un techo para esta temporada porque las lesiones siguen acumulándose. (Volvió a suceder después de que Deebo Samuel Sr. abandonara el partido temprano por una lesión en el tendón de la corva).

Aun así, los 49ers deberían estar bien si Evans se mantiene saludable. Ha marcado la diferencia y ha sido la mejor contratación de la offseason.

El puesto de Nick Sirianni ya estaba bajo presión antes de la estrategia de kickoff

Es común que un head coach asuma la culpa por un resultado desastroso para evitar que sus jugadores y su cuerpo técnico sean objeto de críticas. Sirianni optó por ese camino después de que los reporteros le exigieran respuestas por el improbable colapso de los Eagles en los últimos ocho segundos contra los Jaguars.

Aun así, Sirianni no necesitaba asumir la culpa por no patear el balón hasta la zona de anotación. Eso podría haberse considerado una decisión que solo parece equivocada al conocer el resultado. Incluso el excentro de los Eagles Jason Kelce, uno de los analistas de televisión que cubrieron el alocado partido en Londres, dijo que patear el balón hacia Abdullah tenía más sentido para Philadelphia que optar por un touchback, debido a lo ocurrido entre los Cowboys y los Ravens en Brasil dos semanas atrás.

El coach de los Cowboys, Brian Schottenheimer, optó por la patada para un touchback en una situación similar, y los Ravens le arrebataron el partido en los últimos siete segundos. Después del touchback, Lamar Jackson y su ofensiva ejecutaron una jugada de 27 yardas desde su propia yarda 35 para preparar el gol de campo de la victoria de 56 yardas de Tyler Loop.

En el partido de los Eagles, Abdullah devolvió el kickoff 53 yardas, lo que le dio a Little una posición de campo ideal para conectar el gol de campo de 57 yardas que puso fin al encuentro en el último segundo y darle a los Jaguars una sorprendente victoria. Sirianni y Schottenheimer estuvieron en lados opuestos de esta difícil decisión, y ambos sufrieron derrotas dolorosas.

Pero, comprensiblemente, Sirianni asumió la culpa al decir: «Yo nos costé ese partido». Los Eagles (2-3) acumulan una racha de tres derrotas consecutivas y alguien tenía que hacerse responsable por la serie de colapsos, incluida la ventaja que dejaron escapar contra los Rams la semana pasada.

Probablemente, Sirianni debió asumir la culpa de que su unidad de equipos especiales no le permitiera a Abdullah consumir ese último segundo y agotar todo el tiempo restante antes de derribarlo. Sobre ese error crucial, Sirianni dijo: «Ese no es mi lugar». Eso suena a que Sirianni le indicó a su coordinador de equipos especiales, Michael Clay, que recordara a sus jugadores la importancia de estar atentos al reloj, especialmente porque la decisión fue permitir la devolución del kickoff.

Independientemente de si Sirianni asumió la culpa por el error, su puesto claramente está bajo una presión cada vez mayor. Esta ofensiva no ha sido la misma sin A.J. Brown, quien fue traspasado durante la offseason (aunque, en justicia, tampoco contó con Saquon Barkley ni DeVonta Smith el domingo). Además, la defensiva ha dado un paso atrás esta temporada (permite 22.4 puntos por partido), y la línea ofensiva está hecha pedazos después del abrupto retiro de Lane Johnson y el traspaso de Cam Jurgens a Baltimore.

Aun así, no veo a Sirianni siendo despedido a mitad de temporada. Ganó un Super Bowl en 2024 y ha guiado a su equipo a cinco apariciones consecutivas en los playoffs. Pero todo ese éxito pasado dejará de importar si los Eagles siguen perdiendo de manera tan desastrosa.

Jayden Daniels y los Commanders cometieron el mayor error de la temporada

Parece que todos los equipos de la NFC East quieren ganar el premio al mayor error del año. Aun así, será difícil que cualquier equipo de cualquier división supere la equivocación que cometieron Quinn y Daniels en la última jugada contra los Giants, que terminó en empate.

Quinn, al igual que Sirianni, asumió la culpa de que su ofensiva no detuviera el reloj para darle al pateador Drew Stevens la oportunidad de ganar en tiempo extra. Sin embargo, eso no ayudó a que Daniels recibiera menos críticas por el error, porque, en última instancia, él era quien estaba en el campo con el balón en las manos. Daniels corrió de un lado a otro como si no supiera que su equipo ya no tenía tiempos fuera. Después, Daniels apareció sonriendo ante el estrado de prensa, jugueteando con su costoso arete y responsabilizando a la comunicación del equipo, algo que no dejó una buena imagen del quarterback estrella.

Por supuesto, Quinn puede asumir la responsabilidad por no recordarle a su quarterback la situación, pero Daniels, que está en su tercer año como profesional, debería haber sabido que sus únicas opciones eran detener el reloj con un spike o lanzar el balón fuera del campo. (Los receptores de los Commanders corrieron hacia adelante como si esperaran que el balón fuera lanzado cerca de la banda).

Pero si Quinn no quiere dejar solo a su quarterback bajo los reflectores de las críticas, ambos pueden aceptar el honor de haber cometido el error del año, porque será difícil que alguien supere lo ocurrido en la última jugada de un partido plagado de equivocaciones. Y, como mencioné anteriormente, ha habido muchos errores mentales importantes durante las casi cinco semanas que llevamos de temporada.

Además, Cam Skattebo, quien perdió el balón en los minutos finales del tiempo extra, puede agradecerle a Daniels —y a Quinn— que su equipo haya podido salir de Washington con al menos un empate.

Darle más control a Sean Payton no solucionó de inmediato los problemas de los Broncos

Payton no siguió la práctica habitual cuando degradó a Webb de encargado de llamar las jugadas ofensivas a coordinador ofensivo, un puesto en el que ya no se encarga de decidir las jugadas.

No tuvo que decirlo explícitamente, pero Payton prácticamente responsabilizó a Webb por los problemas ofensivos del primer mes. Fue una decisión impulsiva que me sorprendió un poco, porque Payton conocía a Bo Nix mejor que nadie.

Sin embargo, para quienes han visto a Nix durante los últimos tres años, no fue una sorpresa que la ofensiva no comenzara a funcionar de repente contra los Chargers solo porque Payton volviera a encargarse de llamar las jugadas. Sí, Denver ganó 23-17, pero la mayor parte del mérito debería ser para el coordinador defensivo Vance Joseph y su feroz unidad. Los Chargers consiguieron apenas 237 yardas totales, solo 13 más que el grupo de Payton.

Nix (16 pases completos de 27 intentos, 123 yardas y un touchdown) volvió a tener dificultades, y Jaylen Waddle (dos recepciones, 19 yardas) tampoco tuvo impacto. Waddle, la adquisición más importante del equipo durante la offseason, solo ha superado las 35 yardas por recepción en un partido esta temporada.

También se puede argumentar que Payton nunca debió renunciar a sus responsabilidades de llamar las jugadas. Pero lo hizo y debió mantener esa decisión durante al menos un mes. Ahora podría haber cierta incomodidad entre Webb y Payton, y no sería sorprendente que Webb aceptara otro trabajo durante la offseason.

Se puede esperar que Joseph y la defensiva sigan rescatando a esta ofensiva de Denver, como lo han hecho en las últimas temporadas.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/10/2026, traducido al español para SI México.