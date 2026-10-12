Semana 5 de la NFL: Jared Goff hace historia y Aaron Rodgers supera a Peyton Manning

Jared Goff consiguió algo nunca visto durante las primeras cinco jornadas de una temporada, Aaron Rodgers superó a Peyton Manning en la lista histórica de pases de touchdown y Jaylen Warren produjo una combinación que no aparecía desde 1986. La Semana 5 dejó actuaciones que conectaron a sus protagonistas con algunas de las grandes figuras en la historia de la NFL.

El logro principal perteneció a Goff. El quarterback lanzó tres pases de touchdown y no sufrió intercepciones durante la victoria de Detroit por 45-21 sobre Arizona. Con esa actuación llegó a 12 envíos de anotación sin registrar una sola entrega de balón en los primeros cinco partidos de la temporada, algo que ningún jugador había conseguido en la historia de la NFL.

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Jared Goff y un logro de suma importancia

La precisión de Goff ha resultado fundamental para unos Lions que han encontrado diferentes formas de producir puntos. Contra los Cardinals contó con el respaldo de Jahmyr Gibbs, quien corrió para 151 yardas y dos touchdowns, pero el dato que coloca al quarterback en un lugar único combina agresividad y protección del balón: 12 pases de anotación sin una intercepción ni un balón suelto perdido.

La jornada de Aaron Rodgers también terminó con dos marcas históricas. El quarterback de Pittsburgh lanzó tres pases de touchdown en la victoria por 34-22 sobre Indianapolis y alcanzó los 582 envíos de anotación entre temporada regular y playoffs. Con esa cifra dejó atrás los 579 de Peyton Manning y tomó en solitario el tercer lugar de todos los tiempos, solamente detrás de Tom Brady, con 737, y Drew Brees, con 608.

Aaron Rodgers supera a Peyton Manning

Rodgers también llegó a 90 partidos con al menos tres pases de touchdown. Solo Brady, con 104; Brees, con 97, y Manning, con 93, alcanzaron esa cantidad. El veterano de 42 años acumula tres encuentros consecutivos con tres o más envíos de anotación por primera vez desde su temporada de MVP en 2021.

Uno de esos pases permitió que Jaylen Warren firmara otro de los grandes logros de la semana. El corredor tomó un envío corto de Rodgers y lo convirtió en un touchdown de 80 yardas. Más tarde escapó por tierra para una anotación de 50.

Warren se convirtió en el primer jugador en la historia de los Steelers con un touchdown terrestre de al menos 50 yardas y otro por recepción de 80 o más durante el mismo partido. Además, es apenas el sexto jugador de la NFL desde al menos 1925 que consigue esa combinación y el primero desde Herschel Walker con Dallas en 1986. Terminó el encuentro con 101 yardas por tierra y 87 por recepción.

Christian Watson también colocó su nombre junto al de una leyenda de Green Bay. El receptor atrapó pases de touchdown de 53 y 43 yardas durante la victoria de los Packers por 31-7 sobre Chicago y concluyó con 143 yardas.

Fue su segundo partido de la temporada con al menos 140 yardas por recepción y dos touchdowns. Watson es el único jugador que ha repetido esas cifras durante 2026 y se unió a Don Hutson como los únicos integrantes de los Packers con dos actuaciones de ese tipo dentro de los primeros cinco encuentros de una campaña. Hutson lo consiguió en 1942 y 1945.

Watson también se convirtió en el primer receptor de Green Bay con dos touchdowns de 40 o más yardas en un mismo partido desde Jordy Nelson contra Chicago en 2014. Jordan Love aprovechó su velocidad y completó seis pases de al menos 30 yardas durante una de las actuaciones más explosivas de la ofensiva en la temporada.

Joe Burrow y Ja’Marr Chase agregaron otro capítulo a una conexión que ya ocupa un sitio entre las mejores de las últimas décadas. Ambos se combinaron para un touchdown de 45 yardas durante el triunfo de Cincinnati por 31-24 sobre Miami.

Fue la decimoctava anotación de al menos 40 yardas producida por Burrow y Chase. La pareja superó las 17 de Aaron Rodgers y Jordy Nelson y ahora posee la tercera mayor cantidad entre un quarterback y un receptor durante los últimos 40 años. Solamente Peyton Manning y Marvin Harrison, con 21, y Steve Young y Jerry Rice, con 20, registraron más.

La defensiva también tuvo representación entre los logros de la semana. David Bailey, segunda selección global del Draft de 2026, consiguió tres capturas en la victoria de los Jets por 17-12 sobre Cleveland. El novato empató a Hugh Douglas, quien alcanzó la misma cantidad en 1995, como el jugador de primer año de los Jets con más capturas en un partido desde que la estadística comenzó a registrarse individualmente en 1982.

Bailey encabezó una actuación en la que Nueva York derribó ocho veces a Deshaun Watson. Ningún equipo había conseguido más de seis capturas durante un partido de la temporada 2026 antes de la exhibición de los Jets.

La semana comenzó con un logro inesperado para Jalon Daniels. El quarterback no seleccionado en el Draft realizó apenas su segunda apertura profesional y condujo a Tampa Bay a una victoria por 24-16 sobre Dallas. Daniels se convirtió en el segundo quarterback agente libre no reclutado que inicia y derrota a los Cowboys, después de Ed Rubbert con Washington en 1987.

Daniels completó 19 de 25 pases para 189 yardas y un touchdown, además de sumar 23 por tierra. Su actuación ayudó a los Buccaneers a conseguir su primera victoria del año sin Baker Mayfield y recordó uno de los capítulos más particulares de la historia de Dallas: el triunfo de Rubbert ocurrió durante la temporada marcada por la huelga de jugadores y el uso de reemplazos.

Goff produjo una marca sin precedente; Rodgers ascendió en una lista dominada por miembros del Salón de la Fama; Warren recuperó una combinación que llevaba cuatro décadas ausente, y Watson, Burrow, Chase, Bailey y Daniels añadieron sus propios nombres a los registros. La Semana 5 confirmó que la historia de la NFL no solamente se construye con grandes victorias, sino también con actuaciones capaces de conectar generaciones.