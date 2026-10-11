El legado de Mike Ditka en la NFL: los Bears del 85 recuerdan a un coach legendario

El training camp era más largo, duro y exigente en la década de 1980 que en la actualidad, y así fue como un grupo de jugadores golpeados y agotados de los Chicago Bears, una noche cerca del final de su estancia de verano en Platteville, Wisconsin, a unas tres horas de casa, decidió relajarse un poco.

Ron Rivera y un pequeño grupo de jugadores jóvenes estaban jugando cartas en una habitación de la residencia universitaria cuando Dan Hampton, Richard Dent y Steve McMichael pasaron a preguntarles si querían acompañarlos.

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“Nos dijeron: ‘Vamos, muchachos, vámonos’”, recuerda Rivera, ahora gerente general del programa de futbol americano de Cal. “Miro al tipo y pienso: caray, ya pasó la hora de queda. Él me dice: ‘No importa, vámonos’”.

Los jugadores se amontonaron en varios autos y se dirigieron al American Legion para beber cerveza y jugar al billar. Cuando ya estaban instalados, la mesera les llevó otra jarra. Rivera metió la mano en el bolsillo para pagarla. La mesera le dijo que no tenía que hacerlo, que era cortesía de “el coach”. Señaló hacia la barra: “Está justo allá”. Mike Ditka estaba sentado en un banco.

Rivera se acercó a Hampton y le dijo: “Creo que estamos en problemas, hombre”. Hampton respondió tajantemente: “No, no lo estamos”. Luego le hizo una seña a Ditka para que se acercara.

A la una de la mañana, después de jugar algunas partidas de billar con Hampton y Dent, Ditka miró su reloj y dijo: “Bueno, muchachos, mañana tenemos entrenamiento. Nos vemos en el campo”. Y se marchó. Rivera temía lo que sucedería a la mañana siguiente, pues pensaba que Ditka los haría correr hasta el agotamiento. Otra vez.

“Así que salimos al campo”, contó Rivera. “El coach reúne a todos justo antes de comenzar el entrenamiento, como siempre hacía, y dice: ‘Muchachos, si van a salir por la noche a ulular con los búhos, más les vale volar con las águilas durante el día’. Les diré algo: fue uno de los mejores entrenamientos que hemos tenido. Fue fenomenal”.

La familia de Ditka anunció el viernes que el ícono estadounidense murió a los 86 años.

Con el paso de los años, Ditka llegó a representar muchas cosas. Fue un verdadero símbolo de sus humildes y esforzadas raíces en Aliquippa, Pensilvania, y un auténtico Yinzer, como se conoce a los habitantes de la región de Pittsburgh. Fue un tight end transformador, jugador del Hall of Fame y tanto la personificación de los Monsters of the Midway originales de los Bears como de la era de Tom Landry con los Cowboys. También fue un coach del Hall of Fame y el líder del renacimiento de los Monsters, coronado por uno de los mejores equipos de todos los tiempos: los Bears de 1985.

Pero si hubiera que resumirlo todo en una sola descripción, era el tipo duro por excelencia, tanto que Saturday Night Live creó un sketch para mostrar plenamente esa faceta.

“Es curioso”, dice Leslie Frazier, asistente sénior de los Seahawks y defensive back titular de los Bears del 85. “Se ponía ese puro en la boca y echaba humo sobre la gente cuando lo cuestionaban por la manera en que hacíamos las cosas o por quién era él. Nada de eso le molestaba. Tenía esa actitud desafiante y segura de sí misma, y se nos contagió. Quiero decir, éramos un grupo de tipos atrevidos y descarados que tuvimos mucho éxito, pero encarnábamos su actitud y su manera de hacer las cosas.

“Era como decir: ‘No pueden tocarnos’. Así era como se comportaba”.

Ditka siempre supo quién era, y eso se reflejaba directamente en la imagen que tenía de su equipo cuando regresó a la franquicia que lo había seleccionado en el Draft de 1961. Llegó como nuevo head coach de los Bears en 1982 y se encontró con una situación que resultaría complicada.

Las tensiones laborales estaban aumentando y desembocarían en una huelga ese mismo año, que redujo el calendario de aquella temporada a nueve partidos. Los jugadores defensivos de los Bears habían escrito una famosa carta al propietario del equipo, George Halas, quien había sido el coach de Ditka entre 1961 y 1966, para suplicarle que mantuviera a Buddy Ryan como coordinador después de que el head coach Neill Armstrong fuera despedido en enero de 1982. Halas accedió a la petición.

Y Ditka, la antítesis del apacible Armstrong, dejó todo eso atrás y estableció con claridad qué valoraría el equipo de ahí en adelante.

“No importaba cuál fuera tu reputación ni cuántos reconocimientos hubieras conseguido. Si no encajabas en la imagen que él tenía de un Chicago Bear, dejaba muy claro que no ibas a sobrevivir”, dice Frazier. “Y les decía a los que sí sobrevivieran que serían campeones. Realmente lo creía. Y comenzó a cambiar ese roster. En su primer año fuimos a Arizona para entrenar en primavera, porque no podíamos hacerlo en casa durante esa época. Creo que fue nuestro primer minicampamento. Corrimos, corrimos y seguimos corriendo.

“Yo pensaba: ‘Hombre, nos va a matar a todos’. Pero estaba descubriendo de inmediato quiénes eran sus jugadores y quiénes encajarían en su modelo de lo que debía ser un Chicago Bear. Iba a poner a prueba tu fortaleza mental. Iba a poner a prueba tu fortaleza física. Iba a desafiarte de todas las maneras posibles para ver qué tan competitivo eras y si cumplías con lo que buscaba”.

Poco a poco, los jugadores cuyos nombres aparecían en aquella carta de apoyo a Ryan —hombres como McMichael, Hampton, Frazier, Jeff Fisher y Gary Fencik, quien organizó la carta— también se convirtieron en jugadores de Ditka y pasaron a formar parte de una historia que, al igual que el propio coach, creció hasta adquirir dimensiones legendarias.

Sus recuerdos de Ditka como tight end de los Bears, Eagles y Cowboys eran comprensiblemente vagos. De hecho, mantuvo el récord de yardas por recepción para un novato tight end en la NFL hasta hace apenas dos años y, durante 60 años, fue el único tight end novato que había superado las 1,000 yardas. Pero sabían qué clase de jugador había sido. Y, si no lo sabían, Ditka llevaba a hombres como Dick Butkus para recordarles cómo eran los jugadores de futbol americano de su época y qué esperaba de ellos.

Después del año de la huelga, los Bears comenzaron a ascender: terminaron con marca de 8-8 en 1983 y luego lograron un registro de 10-6 y llegaron al juego por el título de la NFC, donde cayeron ante los 49ers de Joe Montana en 1984. Para entonces, ya tenían la mejor defensa del futbol americano y rápidamente se estaban convirtiendo en el equipo más temido de la NFL.

El trabajo exigente al que los había sometido y la visión inflexible que tenía seguían muy presentes.

“Él era así”, dice Fisher, excoach de los Titans y Rams, además de safety y regresador de despejes en aquellos equipos. “Le gustaban los jugadores inteligentes y duros. Si no eras inteligente y no eras duro, no quería saber nada de ti. Así era él. Y en aquella época tenías semanas de training camp con equipo acolchado y contacto completo, dos veces al día y, a veces, tres. Al final, te decía que te formaras en la línea de gol: ‘Vamos a correr diez tramos de 100 yardas’. Y simplemente ibas a la línea de gol y corrías diez tramos de 100 yardas.

“Y si tenías que terminarlos cojeando, los terminabas cojeando. Si tenías que trotar porque estabas lesionado, los trotaba. Pero corrías esos diez tramos de 100 yardas y nadie decía nada. Hoy en día, si le dices a un equipo que se forme en la línea de gol porque van a correr diez tramos de 100 yardas, se quedan mirándote y te preguntan por qué”.

Los Bears que lograron superar aquello nunca cuestionaron a Ditka, y pronto comenzaron a llegar las recompensas.

Por supuesto, cualquier coach puede ser exigente.

El secreto de Ditka para conseguir que sus jugadores se comprometieran con su proyecto era que sabían que él los respaldaba.

Que aquellos Bears fueran duros, inteligentes y de carácter fuerte no significaba que carecieran de figuras llamativas. De hecho, pocos equipos de la década de 1980 reunían tantas personalidades como los Bears de aquella época. McMichael se convertiría en luchador profesional. La personalidad que el linebacker del Hall of Fame Mike Singletary mostraba en el campo proporcionó material para NFL Films durante décadas. Tenían a The Fridge, William Perry, y al hombre más reservado del equipo, Walter Payton, quien terminó convirtiéndose en el máximo corredor de todos los tiempos de la liga.

Incluso el quarterback, quizá especialmente el quarterback, Jim McMahon, era todo un personaje. Y Fisher insistió el viernes: “¡No dejen fuera a Dan Hampton!”.

Así que, junto a los jugadores duros y trabajadores, también había egos que manejar.

Ditka podía lograrlo, en primer lugar, porque entendía a los jugadores profesionales de futbol americano, pues él mismo había sido uno; y, en segundo lugar, porque esos jugadores sabían que él los respaldaba.

“Se remonta a que permitía que la gente mostrara su personalidad hasta cierto punto”, dice Frazier. “Hubo algunos momentos de tensión entre él y algunos de mis compañeros en los que, quiero decir, te iba a desafiar. Te iba a desafiar todos los días que llegaras a entrenar. Si soltabas el balón o fallabas en una cobertura, probablemente te iba a llamar la atención. Pero creo que lo que todos apreciábamos era su franqueza y que no dijera una cosa ante la prensa y después te dijera algo diferente a ti.

“Quiero decir, iba a hablarte con la verdad. Y creo que eso es parte de ser un buen líder”.

Con los años, Rivera terminó comprendiendo mejor esa faceta cuando se convirtió en representante de los jugadores de los Bears ante la NFLPA. Conseguir ese puesto le dio a Rivera un lugar en el sofá de la oficina de Ditka todos los viernes y, en el proceso, hablaban de mucho más que asuntos sindicales: el coach aprovechaba esas conversaciones para conocer mejor la situación de su equipo y lo que podía necesitar el vestidor.

Ditka le ofrecía a Rivera una copa de vino tinto para empezar y, después, le permitía conocer más a fondo sus métodos como head coach.

“Un día, él y yo estábamos hablando y le dije: ‘Coach, esta semana nos exigiste bastante, hombre. Fue algo duro’”, contó Rivera. “Me respondió: ‘Oye, Ronnie, recuerda una cosa. Yo también fui jugador e hice esas cosas. Nunca les pediría que hicieran algo que yo no pudiera hacer’. Fue entonces cuando me di cuenta: caray, el estándar que nos exige es alto, realmente muy, muy alto, y no es algo personal”.

Y él mismo seguiría cumpliendo con el estándar que les exigía a los demás.

Fisher recordó que el mejor ejemplo ocurrió en 1985. En el juego por el título de la NFC de 1984, los 49ers derrotaron 23-0 a los Bears, en parte porque el head coach de San Francisco, Bill Walsh, utilizó al liniero ofensivo Guy McIntyre como fullback. Los Bears emplearon esa estrategia al año siguiente, con Perry, y visitaron San Francisco en la Semana 6 con marca invicta para imponerse de manera contundente a los Niners, campeones defensores, por 26-10.

Para el vuelo de regreso, Ditka llevó algunos de los mejores vinos de Napa en el avión y terminó siendo detenido por conducir bajo los efectos del alcohol cuando regresaba a casa desde el aeropuerto de Chicago.

“Siempre era el primero en admitir un error que había cometido; salía y decía: ‘Voy a asumir la responsabilidad por este’”, dijo Fisher. “Daba un paso al frente y decía: ‘Oigan, muchachos, tenemos que aprender de quienes nos rodean. Y, saben qué, anoche cometí un error, me detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol y estoy lidiando con eso’”.

En ese momento, los Bears tenían marca de 6-0. Llegarían a 12-0 antes de sufrir su famosa derrota en lunes por la noche ante los Dolphins de Dan Marino. Dos meses después, eran campeones.

Si existe una imagen que refleje cómo Ditka consiguió que los Bears se convirtieran en lo que él buscaba y la admiración que todos aquellos jugadores sentían por él, probablemente sea esta: cuatro jugadores del equipo de 1985 y cinco hombres que jugaron bajo sus órdenes durante los 11 años que dirigió al equipo se convirtieron en head coaches de la NFL. Tres de ellos tuvieron varias oportunidades de dirigir equipos y tres llegaron al Super Bowl al frente de sus propias franquicias.

Rivera fue head coach de los Panthers y los Commanders. Fisher dirigió a los Titans y los Rams. Frazier fue head coach de los Vikings. Singletary dirigió a los 49ers. Y Jim Harbaugh, la selección de primera ronda de Ditka en 1987, sucedió a Singletary como coach de los 49ers y ahora es el head coach de los Chargers.

Fisher recuerda cómo cambió su relación con Ditka cuando cruzó esa línea que separa al jugador del coach, después de acompañar a Ryan a Philadelphia y comprobarlo de inmediato cuando los Bears y los Eagles se enfrentaron en un partido disputado en 1987 con jugadores sustitutos. Las conversaciones eran diferentes a las de antes y Fisher pudo percibir entonces cómo lo veía Ditka: como un jugador que se había lesionado en 1985 y había asumido un papel cercano al de un coach.

Y años después, cuando Fisher se convirtió en head coach de los Houston Oilers —que pasarían a ser los Titans después de mudarse a Nashville—, Ditka finalmente puso esa percepción en palabras.

“Era intenso”, dijo Fisher. “Pero podías darte cuenta de que tenía un lado cálido y un sentido de orgullo. Y entonces era como si dijera: ‘Siempre supe que ibas a ser head coach’, algo así”.

Frazier conoció esa faceta de Ditka cuando todavía era jugador. Había fallado una tacleada contra un corredor durante un partido y, en la reunión del equipo, Ditka lo reprendió y cuestionó al veterano defensivo. Frazier estaba confundido y acudió a Ryan, quien coincidió en que, en realidad, había jugado bien, algo que también se reflejaba en la calificación que Ryan le había dado.

Así que Frazier reunió el valor para hablar directamente con Ditka. Le dijo que no veía lo mismo que el coach y que estaba dispuesto a revisar la jugada con él.

“Y me dijo: ‘Leslie, me alegra mucho que hayas venido a mi oficina’”, contó Frazier. “Me dijo: ‘Nunca dices dos palabras. Y que vengas aquí a cuestionarme de esta manera me alegró el día. Sal de mi oficina. Gracias. Tienes razón. No fue así. Pero me alegra que hayas hablado’. Y eso me hizo ver algo de él. Después de eso, prácticamente nunca volvió a meterse conmigo”.

El vínculo que forjaron esas experiencias, como también ocurrió con Rivera y Fisher, convirtió con el tiempo a Ditka, un coach exigente, en un mentor para Frazier.

Por eso, un cuarto de siglo después, cuando Frazier era coordinador defensivo de los Bills y el equipo atravesaba la pandemia de COVID, con los coaches enseñando a los jugadores a través de pantallas de computadora, no pudo pensar en alguien mejor que Ditka para dirigirse a ellos. Ditka aceptó y transmitió un mensaje poderoso sobre los sacrificios necesarios para ganar en la NFL.

El hecho de que siempre estuviera disponible para coaches como Frazier, Rivera y Fisher cuando necesitaban algo así también hablaba del vínculo que se había forjado en los años 80, a través del precio que Ditka les había hecho pagar para alcanzar juntos la grandeza.

Frazier volvió a sentirlo el año pasado, cuando la franquicia rindió homenaje al equipo de 1985 antes del partido inaugural de los Bears en lunes por la noche contra los Vikings. Frazier, quien entrenaba a los Seahawks, un equipo que finalmente alcanzaría las mismas alturas que aquellos Bears, no pudo asistir. Pero sus compañeros se aseguraron de que formara parte del momento: Rivera le hizo una videollamada por FaceTime desde el túnel para que pudiera ver lo que estaban viviendo sus hermanos.

“Me emocionó, hombre, que pensaran en mí de esa manera”, dijo Frazier. “Pero ese es el respeto y el amor que todos nos tenemos por haber formado parte de aquel equipo. Y creo que todo se remonta al trabajo que hicimos y al liderazgo del coach Ditka, que ayudó a formar ese vínculo que sigue existiendo hasta el día de hoy”.

Es decir, sí, el legado de Ditka puede medirse por sus logros, como el único hombre que ha sido titular de un equipo campeón del Super Bowl y después se ha convertido en head coach de otro equipo ganador del Trofeo Lombardi. Fue campeón como jugador con los Bears, antes de la era del Super Bowl, y con los Cowboys; también como asistente de los Cowboys y, por supuesto, como head coach de los Bears.

Pero su impacto va mucho más allá, en lo que la simple palabra Ditka significa dentro del vocabulario del futbol americano profesional de este país. Y en cuanto a cómo cambió a tantas personas, su influencia sigue viva en lugares como Seattle y Berkeley, y en aquel túnel de Soldier Field donde estuvieron aquellos Bears de los años 80 que llegaron a representar lo que su coach defendía.

“Ah, claro que sí”, coincidió Fisher. “Ese era el equipo de Mike”.

Y también su legado.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/06/2026, traducido al español para SI México.