Lesión de Ashton Jeanty pone en duda el inicio de Raiders y otras seis cosas que quizá te perdiste de la NFL
Lo que había sido un emocionante fin de semana de partidos de pretemporada de la NFL quedó inmediatamente opacado el domingo por la tarde con una devastadora noticia sobre una lesión en Las Vegas.
De acuerdo con Hondo Carpenter, de OnSI, el corredor Ashton Jeanty abandonó antes de tiempo la práctica de los Raiders del domingo debido a una lesión en la rodilla derecha.
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“En la jugada, Jeanty estaba actuando como receptor y era defendido por el cornerback Darien Porter. El balón lanzado por [el quarterback Kirk] Cousins iba bajo y Jeanty se lanzó por él. No pareció haber contacto con Porter”, escribió Carpenter.
Según los reportes, Jeanty no podía apoyar su pierna derecha antes de que los entrenadores lo ayudaran a abandonar el campo. Sus compañeros de Las Vegas quedaron en silencio antes de arrodillarse y rezar por el corredor.
Por fortuna, los Raiders recibieron noticias relativamente positivas más tarde el domingo por la noche. De acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, e Ian Rapoport, de NFL Network, se cree que Jeanty solamente sufrió un esguince de tobillo.
“Los Raiders todavía no saben cuánto tiempo estará fuera”, agregaron ambos en X. “Pero no se considera una lesión de largo plazo y la organización respira aliviada esta noche”. Las Vegas declinó hacer comentarios sobre la lesión de Jeanty.
Seleccionado de Boise State con la sexta selección del Draft de 2025, Jeanty corrió para 975 yardas y cinco touchdowns como novato, con un promedio de 3.7 yardas por acarreo. También atrapó 55 pases para 346 yardas y otras cinco anotaciones por aire.
Ahora, en su segunda temporada, se espera que Jeanty tenga un papel todavía más importante bajo las órdenes del nuevo Head Coach Klint Kubiak, quien ha dejado claro su deseo de que el jugador de 22 años sea el eje de la ofensiva de los Raiders.
Incluso si la lesión de Jeanty solamente es un esguince de tobillo, todavía podría perderse algunos partidos al inicio de la temporada, que para Las Vegas comenzará el domingo 13 de septiembre contra los Dolphins. Si eso sucede, el equipo probablemente recurrirá al novato Mike Washington Jr., además de los veteranos Dylan Laube y Dare Ogunbowale, para asumir la carga en el ataque terrestre.
Dicho esto, aquí repasamos qué más pudo haberse perdido durante otro ajetreado fin de semana alrededor de la NFL.
Los 49ers activan al TE George Kittle de la PUP y abren la puerta para su regreso
En otras noticias más positivas relacionadas con las lesiones en la NFL, los 49ers activaron al tight end George Kittle de la lista de jugadores físicamente incapaces de desempeñarse (PUP, por sus siglas en inglés).
Kittle, de 32 años, se rompió el tendón de Aquiles durante la victoria de San Francisco sobre los Eagles en la ronda de comodines de enero pasado y poco después fue sometido a una cirugía. Después de completar con éxito su rehabilitación, ahora busca estar listo para el partido de la Semana 1 de su equipo contra los Rams en Melbourne.
En medio de un campamento de entrenamiento 2026 en Santa Clara plagado de diferentes lesiones, los 49ers finalmente han encontrado algo de fortuna de su lado en cuanto a la salud de sus jugadores de cara a la temporada regular.
Browns anunciarán el lunes a su quarterback titular
El Head Coach de los Browns, Todd Monken, informó a los periodistas este fin de semana que dará a conocer el lunes quién será el quarterback titular del equipo.
Cleveland ha mantenido una competencia abierta entre Deshaun Watson y Shedeur Sanders durante todo el campamento de entrenamiento y, aunque Watson parecía tener ventaja durante la mayor parte del verano, Sanders redujo la diferencia el sábado por la tarde y pudo haber hecho lo suficiente para quedarse con el puesto.
Mientras disputaba toda la primera mitad contra los Bills, el jugador de 24 años completó nueve de 11 intentos de pase (82%) para 74 yardas, un touchdown y una intercepción, aunque la entrega de balón se produjo tras un pase desviado. Sanders también registró un rating de pasador de 87.1.
Watson, por su parte, completó apenas cinco de 12 pases (42%) para 36 yardas y una intercepción, además de registrar un bajo rating de pasador de 14.6. También hizo algunos comentarios reveladores después del partido sobre la cantidad de abucheos que recibió de los aficionados de los Browns durante el encuentro.
“No tiene nada que ver con el rendimiento”, explicó Watson. “Es algo un poco personal. Creo que es una falta de respeto. Voy a quedarme internamente con lo que siento al respecto, junto con mi familia. Simplemente seguir adelante”. También dijo que no está seguro de que ganar o jugar mejor cambie la percepción de los aficionados hacia él, dado que celebraron cuando se rompió el tendón de Aquiles la última vez que estuvo en el campo frente a ellos, en 2024.
El domingo le preguntaron a Monken si los comentarios de Watson influirían en su decisión. El entrenador respondió que no y posteriormente agregó que no le preocupa que la relación —o la falta de ella— entre el quarterback y los aficionados de los Browns termine afectando la ventaja de Cleveland como local.
“No me preocupa eso”, dijo Monken. “Lo que me preocupa es que juguemos bien, como equipo y en la ofensiva. Porque cuando juegas bien, ninguna de las otras cosas importa. Simplemente hay que jugar bien, entrenar bien, anotar puntos, ganar partidos y nada de eso importará”.
Los Browns recibirán a los Patriots el próximo jueves por la noche en Huntington Bank Field para su último partido de pretemporada. Después viajarán a Jacksonville para abrir la temporada regular contra los Jaguars el 13 de septiembre.
49ers y Saints intercambian a los veteranos Zamir White y Deion Jones
Tuvimos un intercambio de última hora en la NFL el domingo por la noche.
Según informó primero Adam Schefter, de ESPN, los Saints enviarán al linebacker Deion Jones a los 49ers a cambio del corredor Zamir White. El movimiento le da a Nueva Orleans profundidad muy necesaria en el backfield mientras enfrenta las lesiones de Alvin Kamara, Audric Estime y Devin Neal, mientras que San Francisco suma otra presencia veterana a su defensiva junto a Fred Warner, Dre Greenlaw y Nick Bosa.
¿Quieres saber más sobre el intercambio? Aquí puedes encontrar mi análisis y calificación del movimiento.
J.J. McCarthy tiene dificultades en la derrota de los Vikings ante los Ravens
Los Vikings nombraron a Kyler Murray como su quarterback titular por encima de J.J. McCarthy antes siquiera de disputar un partido de pretemporada. El pasado fin de semana descubrimos por qué.
McCarthy fue titular de Minnesota en su duelo de exhibición contra los Ravens el sábado por la tarde y disputó el primer cuarto. Completó cinco de 10 pases para 81 yardas y registró un rating de pasador de 77.5. En sus cuatro series ofensivas, el equipo consiguió los siguientes resultados:
- Seis jugadas, 16 yardas, despeje
- Seis jugadas, 62 yardas, balón perdido en cuarta oportunidad
- Tres jugadas, -4 yardas, despeje
- Tres jugadas, -3 yardas, despeje
No fue una buena actuación.
El desempeño de McCarthy ha provocado que algunos se pregunten si debería mantenerse como suplente del equipo de cara a la temporada. Los Vikings también cuentan con los veteranos Carson Wentz y Max Brosmer en el roster.
Browns cortan al TE Dae’Quan Wright, quien planea regresar al futbol colegial
El futbol americano colegial está oficialmente roto.
En medio de la anarquía que se ha convertido el NIL y el portal de transferencias, aparentemente ahora los jugadores de la NFL tienen permitido regresar a la NCAA.
De acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, el tight end Dae’Quan Wright —quien se declaró elegible para el Draft NFL 2026 pero no fue seleccionado— llegó a un acuerdo con LSU para jugar futbol americano colegial esta próxima temporada.
El jugador de 22 años firmó con los Eagles como agente libre durante la primavera y fue cortado a principios de agosto. Posteriormente, los Browns lo reclamaron el 11 de agosto, pero no apareció en ninguno de sus dos primeros partidos de pretemporada. Cleveland cortó a Wright el domingo, abriendo oficialmente la puerta para un regreso sin precedentes al futbol americano colegial, en caso de que supere el proceso de waivers.
Wright jugó con Virginia Tech y Ole Miss entre 2022 y 2025. Aunque su elegibilidad en la NCAA había terminado, él y un grupo de jugadores presentaron una demanda y obtuvieron una orden de restricción temporal que les permite regresar por una temporada más. Wright ingresó al portal de transferencias el miércoles pasado.
Tiempos verdaderamente alocados.
Michael Penix Jr. recibe autorización para participar en ejercicios 11 contra 11
La competencia por el puesto de quarterback de los Falcons puede comenzar oficialmente mientras nos acercamos al final de agosto, ya que Michael Penix Jr. recibió autorización para volver a entrenar con normalidad.
El quarterback de tercer año se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda la temporada pasada y hasta ahora solamente había participado en ejercicios individuales y de 7 contra 7 durante la primavera y el verano. Ahora podrá reincorporarse a los periodos de trabajo con el equipo, a menos de tres semanas del inicio de la temporada regular de Atlanta en Pittsburgh, el 13 de septiembre.
Penix y Tua Tagovailoa, quien firmó un contrato por un año con los Falcons durante esta temporada baja, se encuentran en plena competencia por el puesto de quarterback titular. Tagovailoa ha tenido dificultades durante la pretemporada y los entrenamientos conjuntos, particularmente después de lanzar una intercepción y perder un balón al recibir un centro durante un periodo de trabajo con los Colts el miércoles pasado. No disputó el partido de pretemporada del sábado.
Atlanta regresará al campo de entrenamiento el lunes en Flowery Branch, Georgia, antes de cerrar su calendario de pretemporada el viernes contra los Dolphins en Miami.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/08/2026, traducido al español para SI México.