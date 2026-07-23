Las 7 estrellas que siguen como agentes libres tras la Copa Mundial 2026
Campeones de la Champions League, futbolistas revelación y hasta un Balón de Oro se encuentran entre los jugadores que han quedado como agentes libres tras la Copa Mundial 2026.
Los torneos internacionales, por lo general, sirven como una especie de ventana para que diversos futbolistas se den a notar y fichen con nuevos equipos. Sin embargo, hay estrellas que, pese a disputar este certamen, todavía no tienen un club donde jugar la siguiente campaña 2026-27.
Te puede interesar: Messi, Mbappé y... Vozinha: FIFA presenta el 11 ideal del Mundial 2026
A continuación, repasamos algunos de los nombres más destacados que se encuentran sin contrato y en busca de un nuevo proyecto deportivo.
Luka Modrić (Croacia)
En 2018 fue ganador del Balón de Oro por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras llevar a Croacia a disputar la final del Mundial de aquel año. Tras ganarlo todo con el Real Madrid, incluyendo seis Champions League, en 2025 firmó un contrato de un año con el AC Milan. Sin embargo, desde que inició julio y al no contar por el momento con una renovación oficial, el mediocampista de 40 años aún no define cuál será su futuro.
Mohamed Salah (Egipto)
Otro veterano que en la última campaña vivió su despedida del Liverpool, cerrando una etapa de nueve años en la que conquistó una Champions League y tres Premier Leagues. En este Mundial llevó a Egipto a superar la primera ronda por primera vez en su historia. Aun así, el delantero de 34 años, dos veces elegido Futbolista Africano del Año, se encuentra abierto a escuchar ofertas para definir su próximo destino.
James Rodríguez (Colombia)
Disputó su tercera justa mundialista con la selección de Colombia. En su trayectoria de clubes suma dos Champions League con el Real Madrid, además de haber vestido las camisetas del Bayern Múnich, São Paulo y el Club León de la Liga MX. Su último equipo fue el Minnesota United, cuadro estadounidense que el pasado lunes 21 de julio comunicó su salida, dejando al mediocampista de 35 años en libertad.
David Alaba (Austria)
El defensor y lateral que brilló con el Bayern Múnich y el Real Madrid, conquistando cuatro Champions League, fue una de las piezas clave que llevó a Austria de regreso a un Mundial tras 28 años de ausencia. Con su selección alcanzó los octavos de final, pero tras quedar eliminados, a sus 34 años no sabe dónde continuará su carrera luego de finalizar su vínculo con el conjunto merengue.
Riyad Mahrez (Argelia)
Fue uno de los protagonistas de la gesta histórica del Leicester City al ganar la Premier League en 2016. Posteriormente, llevó su talento al Manchester City, donde conquistó el Triplete en 2023. En el verano de ese mismo año desembarcó en el futbol saudí tras fichar con el Al-Ahli, donde militó las últimas tres campañas antes de quedar libre.
Franck Kessié (Costa de Marfil)
Otro jugador que acaba de culminar su contrato con el Al-Ahli. El centrocampista de contención de 29 años fue una de las máximas figuras de Costa de Marfil en esta Copa Mundial, siendo titular y capitán en cada encuentro, además de anotar un gol contra Alemania. En su palmarés destaca un título de la Serie A con el AC Milan y otro de LaLiga con el Barcelona.
Vozinha (Cabo Verde)
Por último, el guardameta revelación de Norteamérica 2026. A sus 40 años deslumbró al mundo tras dejar en ceros a España, selección que a la postre se proclamaría campeona. Asimismo, fue la figura en el debut mundialista de Cabo Verde y terminó siendo incluido en el 11 ideal del certamen. A pesar de ello, su futuro es una incógnita, ya que el Chaves, de la Segunda División de Portugal, hizo oficial su salida.
¿Cuándo termina el mercado de fichajes?
El hecho de que no tengan equipo en este momento no significa que necesariamente vayan a quedarse así durante toda la temporada, pues aún contarán con la ventana de transferencias para negociar un contrato con los clubes interesados.
Cabe recordar que el plazo límite variará según la liga. En países como Francia y Alemania el mercado cerrará el 31 de agosto, mientras que en Inglaterra, España e Italia culminará el 1 de septiembre. Por su parte, en México se contará con un margen mayor, pues la fecha límite de registros se extenderá hasta el 11 de septiembre.