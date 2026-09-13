La lesión de Sam Darnold podría finalmente demostrarnos lo valioso que es para los Seahawks
No está claro qué requisitos hay que cumplir para hacerse pasar por médico en las redes sociales, pero según la cuenta que sigas, el quarterback de los Seahawks, Sam Darnold, podría haber sufrido una lesión de cadera en el primer partido de la temporada, o peor aún, podría ser vaporizado pronto en una fría niebla líquida por inteligencia artificial. En cualquier caso, suena grave.
Para Darnold, lo más grave es que la cuestión de su grandeza establecida e indiscutible (o al menos la pregunta de si su ascenso se debió a la realización de su talento o a su coincidencia en dos equipos con excelentes coordinadores ofensivos y defensivos fenomenales) es ahora, una vez más, un tema candente, después de que abandonara el partido y su suplente, Drew Lock, respaldado por la misma defensa letal, se sintiera lo suficientemente cómodo en la ofensiva como para lanzar un pase de touchdown que empató el partido (aunque con una increíble carrera después de la recepción) en una valiente cuarta oportunidad y colarse entre la defensa de Nueva Inglaterra para preparar otra situación de gol para ir. Esto, a pesar de que Lock no tuvo ninguna repetición significativa con el primer equipo este verano. Lock fue eficiente en la victoria del miércoles por la noche 13-10, especialmente en las formaciones de personal más grandes de Seattle; aproximadamente duplicó el EPA por jugada de su contraparte, Drake Maye; y tuvo a los Seahawks con una tasa de éxito mayor en las series iniciadas con un pase que en las iniciadas con una carrera.
Te puede interesar: Seahawks remontan con drama ante Patriots y arrancan con triunfo la temporada de NFL
Para quienes ya han vivido la experiencia de Lock —¿un "pop and Lock"?—, esto no fue algo inusual a corto plazo. Es un jugador capaz de convertir el último cuarto de un partido intrascendente de los Giants en una auténtica batalla campal. Sabemos que no durará. En el fondo, sabemos que Darnold es la mejor opción para este equipo de cara al futuro. En el partido anterior, ¡ganó el Super Bowl!
Pero debemos reconocer que, en una noche en la que la defensa de Seattle desestabilizó por completo a Nueva Inglaterra, hasta el punto de que parecía que su línea ofensiva y su cuerpo de corredores ejecutaban dos jugadas totalmente distintas en la desafortunada tercera intercepción de Maye que puso fin al partido, Darnold parece que nunca podrá librarse del escepticismo que lo rodeó al principio de su carrera en circunstancias totalmente injustas. Quizás este sea su destino, mientras juegue junto a esta defensa.
Esa afirmación se centra en una verdad que ha perdurado durante una larga pretemporada. La defensa de Seattle es tan dominante y profunda que, a pesar de la ausencia de varios jugadores clave, siguió siendo una máquina de tacleadas para pérdida de yardas que acosó a Nueva Inglaterra desde la primera serie ofensiva y obligó a un jugador que terminó segundo en la votación al MVP la temporada pasada a adoptar un rol de gestión de juego dolorosamente conservador. Durante un tiempo, los que no estábamos en el campo no podíamos entender por qué los Patriots no estaban en modo de ataque desde el primer snap y se conformaron con 18 acarreos de Rhamondre Stevenson, en su mayoría intrascendentes, con un promedio de 2.8 yardas por acarreo. El equipo temía más lo que terminó sucediendo: Maye, sin AJ Brown y con Romeo Doubs aún tratando claramente de encontrar su lugar dentro de esta ofensiva (junto con su confianza), saliendo del bolsillo y lanzando pases al vacío.
En cierto modo, el coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels, se mostró más resignado a lo que sabía que sería un esfuerzo inútil —y a intentar minimizar el alcance del partido— que a analizar cómo se verían los Seahawks sin cuatro de sus jugadores más importantes del Super Bowl de febrero. Esta es la característica distintiva de una defensa que no solo es excelente, sino también exasperante para los rivales. Mike Macdonald podría ser la respuesta defensiva a Sean McVay, logrando un éxito que, si bien no depende completamente del talento individual, mantiene un alto nivel incluso cuando faltan algunas piezas clave.
Si bien Seattle jamás querría que su mariscal de campo titular se perdiera un tiempo considerable, su ausencia ayudaría a responder con mayor claridad la pregunta sobre el valor fundamental de Darnold. ¿Qué es posible con una estrategia de juego bien ejecutada y una defensa impenetrable? ¿Qué puede permitirse un equipo con el mariscal de campo titular? A Darnold le faltan aproximadamente 16 partidos sólidos en la NFL para convertirse en uno de los mariscales de campo mejor pagados de la liga. Su compatriota Baker Mayfield, quien también ha jugado en varios equipos durante mucho tiempo, finalmente logró alcanzar la estabilidad financiera de un mariscal de campo . Darnold se acerca al mismo año de renovación de contrato en la próxima temporada baja.
El gerente general de los Seahawks, John Schneider, ya ha sorteado los escollos de mantener unido a un contendiente al Super Bowl . Es complicado. En el caso de la "Legión del Boom" y su choque cultural con el líder corporativo Russell Wilson, terminó creando una brecha en el corazón de un equipo de fútbol americano verdaderamente grande. La dinámica social de Darnold es mucho menos complicada: casi sin excepción, sus compañeros han declarado públicamente cuánto detestan la parte de la culpa que recibe cuando el equipo pierde en comparación con el crédito que recibe cuando ganan; pero las finanzas podrían no serlo. Alimentar el horno de la defensa ameboide de Macdonald debe ser la prioridad para jugar con sus fortalezas ahora y siempre. Pronto, el presupuesto requerirá más fondos para reemplazar a un puñado de jugadores veteranos y, probablemente, pagar de más a otros jugadores jóvenes para evitar que se conviertan en agentes libres.
Podríamos decir que son ideas ambiciosas y una reacción exagerada típica de la Semana 1, pero es innegable que cada jugada que Darnold se pierde, y cada partido que los Seahawks siguen ganando sin él, tiene alguna importancia para el futuro del equipo. Seattle ya perdió la oportunidad de ser una dinastía. En su afán por crear otra, todo debe estar siempre bajo evaluación. Incluido, lamentablemente, el impacto de que el quarterback titular no esté en el campo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/09/2026, traducido al español para SI México.