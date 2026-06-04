Tras el traspaso de Myles Garrett, para los Rams es ganar el Super Bowl o fracasar
Woodland Hills, California — A estas alturas, está bien documentado que el entrenador de los Rams, Sean McVay, no es precisamente el mejor ocultando sus emociones.
No parecía muy feliz cuando el gerente general Les Snead seleccionó al quarterback Ty Simpson con la selección número 13 del draft en abril. Sin embargo, McVay sí sonrió durante la conferencia de presentación de Myles Garrett el martes. Realmente no hay mucho más que puedas hacer además de sonreír de oreja a oreja cuando descubres que estás a punto de dirigir a uno de los mejores pass rushers en la historia del futbol americano. Demonios, incluso Jared Verse tomó bien la noticia a pesar de enterarse de que se dirigía a una franquicia que ha acumulado muchas derrotas a lo largo de varias décadas.
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“Acabamos de ejecutar un intercambio en el que adquirimos a Myles Garrett y tú te vas a Cleveland”, recordó McVay haberle dicho a Verse, el talentoso pass rusher de tercer año que terminó involucrado en el canje más importante del año. Los Rams también cedieron selecciones de primera, segunda y tercera ronda en 2027, 2028 y 2029, respectivamente.
Escuchar “buena suerte en Cleveland” no es precisamente una gran noticia, pero también fue cambiado por nada menos que Myles Garrett. Eso resulta más comprensible que ver a Poona Ford sacarle unos cuantos dólares a Garrett antes de entregarle a su nuevo compañero el jersey número 95. También dice mucho de Verse que los Browns lo consideraran la pieza que les faltaba antes de aceptar desprenderse del vigente Jugador Defensivo del Año.
Probablemente Verse no necesitó mucho tiempo para mirar hacia adelante, pero perderlo pareció ser un tema sensible para McVay durante la conferencia del martes. El entrenador mostró algo de incomodidad cuando un reportero le pidió compartir qué le dijo a Verse al comunicarle la noticia del intercambio.
“¿Qué crees que le dije?”, respondió McVay, una frase que suele utilizar cuando le hacen preguntas que realmente no quiere contestar.
Sin embargo, ser respetuoso con un exjugador recién salido del equipo es entendible, al igual que aceptar un acuerdo para adquirir a Garrett. (Un McVay también algo malhumorado intentó ser respetuoso con Matthew Stafford después de que el equipo seleccionó a quien podría ser su sucesor). No obstante, sí sorprendió un poco ver la reacción de McVay ante otra pregunta que ni siquiera iba dirigida a él. A Garrett le preguntaron si sería una gran decepción que los Rams no ganaran el Super Bowl esta temporada. McVay intervino con esto: “Vaya, ¿así es como lo ves, eh?”
Probablemente gran parte del mundo del futbol americano sí lo vea de esa manera después de los movimientos que los Rams realizaron durante esta temporada baja. Fue como si McVay acabara de darse cuenta de que tendrá que responder preguntas de “Super Bowl o fracaso” durante los próximos meses. Quizá su respuesta, medio en broma, fue una forma de intentar quitarles algo de presión a sus jugadores, un grupo que incluye figuras de Top 10 en sus respectivas posiciones como quarterback, receptor, cornerback y pass rusher.
De hecho, resultó algo difícil de creer escuchar a Snead decir que inicialmente rechazó la petición del gerente general de los Browns, Andrew Berry, cuando éste pidió incluir a Verse en el trato hace unas semanas. Snead incluso tuvo que mirar hacia su izquierda para asegurarse de que no estaba ofendiendo a Garrett al revelar durante la conferencia de presentación que necesitó tiempo para pensar si perder a Verse y ganar a Garrett realmente era un buen negocio para los Rams.
Obviamente. Incorporar a Garrett mejora a cualquier equipo. En el caso específico de los Rams, sumar a Garrett los convierte en un equipo superior y en el favorito más promocionado para ganar el Super Bowl en una pretemporada reciente. Esto trae recuerdos de los Patriots de 2007 tras adquirir a Randy Moss. Incluso vienen a la mente los Eagles de 2011, que acapararon titulares durante el verano después de los famosos comentarios de Vince Young sobre el “Dream Team”.
Para no ofender a los historiadores del futbol americano ni caer en el sesgo de la actualidad, elegiré mis palabras con cuidado: los Rams de 2026 podrían tener la plantilla más cargada de talento de cualquier equipo… ¿de este siglo? (Por favor, no me ataquen quienes vieron a los 49ers y Cowboys de los años noventa). Quizá una afirmación más adecuada sería decir que los Rams de 2026 tienen el blanco más grande sobre sus espaldas desde aquel “Dream Team” de los Eagles que terminó con marca de 8-8.
La ofensiva de Los Ángeles cuenta con Stafford y los receptores estelares Puka Nacua y Davante Adams. Esta unidad podría estar al borde de romper récords después de que las incorporaciones de Garrett y de los cornerbacks Trent McDuffie y Jaylen Watson mejoraran drásticamente la defensiva dirigida por el coordinador Chris Shula. Será el primer equipo en contar simultáneamente con el Jugador Más Valioso vigente y el Jugador Defensivo del Año vigente.
Por supuesto, cualquier resultado que no sea ganar el Super Bowl sería un fracaso para este equipo. Los Rams de 2026 podrían ser recordados bajo la misma luz que los Patriots de 2007, los Eagles de 2011, los Vikings de 1998 y los Dolphins de 1984 (¿ven? sí conozco algo de historia del futbol americano) si no terminan descorchando champaña en su estadio tras el Super Bowl LXI.
Todo está preparado para que Los Ángeles esté de fiesta el Día de San Valentín de 2027. Incluso podría parecer algo injusto si los Rams convencen a Aaron Donald, de 35 años, de salir del retiro después de haber estado alejado las últimas dos temporadas. McVay ya comenzó a sembrar esa posibilidad porque hace tiempo le informó a Donald sobre la intención del equipo de adquirir a Garrett.
“Si Aaron decide volver a ponerse los tachones a los 35 años, apostaría a que todavía puede hacerlo a un nivel muy alto”, dijo McVay.
Si Donald regresa —y esta semana les ha dicho a varios reporteros que lo ha estado considerando—, no habrá mucho que McVay pueda hacer para proteger a sus jugadores de las preguntas sobre ganar el Super Bowl o fracasar en el intento. Esa es la realidad de los Rams de 2026, con o sin Donald. O ganan el Super Bowl o serán recordados como uno de los equipos más decepcionantes en la historia del futbol americano.
Estoy seguro de que McVay y Snead son plenamente conscientes de ello después de haber armado, posiblemente, un equipo más talentoso que el grupo de 2021 que ganó el Super Bowl con Donald, Von Miller, Jalen Ramsey y Cooper Kupp. Tal vez sí tenga algo de sesgo por la actualidad, porque ese también era un grupo impresionante. Aun así, la expectativa no era la misma, ya que los Rams estaban a varios años del canje por Ramsey, Stafford todavía no había ganado un partido de playoffs y no muchos anticipaban una temporada de triple corona para Kupp.
La atención mediática del verano puede impulsar o hundir a los equipos, como lo demuestran varios de los ejemplos ya mencionados. La presión adicional es un factor real y eso podría explicar por qué McVay intervino en una pregunta que originalmente estaba dirigida a Garrett.
“Sobre el papel, estoy seguro de que todo luce muy bien”, respondió Garrett cuando le preguntaron si para los Rams era Super Bowl o fracaso. “Pero tenemos que salir ahí afuera y hacer el trabajo. Todo comienza en el campo, comienza en el salón de clases, y no vamos a dar por sentado ni un solo día. No vamos a estar pendientes de las probabilidades ni de quiénes son los favoritos”.
McVay les dijo a los reporteros que nadie recuerda quiénes eran los favoritos en las apuestas para ganar el Super Bowl en junio. Quizá eso sea cierto para quienes no tienen una aplicación de apuestas deportivas descargada en su teléfono. Pero con tanta expectativa generada tras varios movimientos espectaculares, los Rams de 2026 serán recordados durante mucho tiempo, con o sin un Super Bowl.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/06/2026, traducido al español para SI México.