¡Llega la fiebre de la NFL a México! Fans de los 49ers preparan bienvenida al equipo

El rojo y oro se apoderó del Estadio Azteca este domingo 15 de noviembre. Entre jerseys, banderas, máscaras de luchador con el diseño de San Francisco, disfraces y hasta un perrito con su camiseta, el Club 49ers México se congregó en el recinto que el próximo domingo recibirá la visita de la NFL.

El motivo del evento fue convivir, tomarse la foto oficial previo al encuentro y grabar un mensaje de bienvenida para recibir al equipo al que apoyan en las buenas y en las malas. Y es que la emoción ante la visita de San Francisco, que se medirá frente a los Minnesota Vikings en el Coloso de Santa Úrsula, está a tope.

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Fue así que, al grito de "Let's Go Niners" y "Bienvenidos Niners", la marea roja y oro hizo vibrar los alrededores del estadio.

De juntarse a repartir volantes en el metro a ser avalados por los 49ers

Detrás de esta comunidad hay 12 años de amistad, pasión y lealtad incondicional a los colores. Germán Robles, presidente y fundador del Club Oficial de los 49ers en México y del Imperio Nacional, recuerda que todo empezó con un pequeño grupo, el cual con el paso del tiempo se convirtió, según sus palabras, “en una gran familia”.

“Empezamos a hacer convocatorias, a entregar hasta volantes en el Metro, diciéndole a la gente que venía con cosas de los 49ers e invitándolos a una foto oficial. Pensábamos que no iba a ir nadie y fueron 70 personas. (...) En esta última foto oficial en agosto fuimos más de 850 fans; a nivel internacional rompimos el récords del grupo que juntó a más fans”, relata con orgullo.

Además, de forma virtual, la convocatoria supera ya los 40 mil seguidores en redes sociales, con presencia en 22 estados de la República y el reconocimiento como “chapter oficial” por parte del mismo equipo.

Mucho más que ver futbol americano

Pero para Germán y los integrantes del club, las actividades de este grupo no solo consisten en reunirse a ver los partidos. También buscan dar un ejemplo de inclusión y realizar labores sociales en beneficio de la comunidad.

“Porque no nada más es venir y cotorrear, sino que también nosotros hacemos mucha labor altruista: ir a entregar cobijas a gente en situación de calle, a niños con síndrome de Down, con cáncer. Queremos mucho a los aficionados, como si fueran nuestra familia”, señaló.

Asimismo, destacó que si bien el club simpatiza con los 49ers, el grupo está abierto para todas las personas que disfruten del futbol americano. “Incluso, si vienen aficionados de otros equipos, los cuidamos y les ofrecemos las mismas atenciones... Somos NFLeros”, declaró.

Listos para la gran cita en casa

Al término de la sesión fotográfica, las actividades continuaron. A bordo de turibuses, entre cánticos y bajo la consigna "próximo destino, el Super Bowl", los seguidores se desplazaron hacia su sede en Paseo de la Reforma 227 para acompañar a San Francisco a la distancia en su compromiso frente a los Dallas Cowboys.

Del mismo modo, comentó que de cara al duelo ante los Vikings preparan varias actividades en torno al partido: desde una reunión entre los representantes del club de cada estado en el que tienen presencia, e incluso de grupos de fuera del país, hasta congregarse de nuevo para el “Barrio NFL”, festival con temática del deporte de los emparrillados que se celebrará del 18 al 21 de noviembre en Fernando Montes de Oca 126, en la colonia Condesa, Ciudad de México.