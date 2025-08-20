La NFL aprenderá del error de los Colts al draftear a Anthony Richardson
Los Colts arrancan oficialmente con Daniel Jones como QB1, un movimiento que tiene la misma permanencia que el sol en Alaska durante la noche polar. Casi con toda seguridad Anthony Richardson verá acción en algún momento de 2025, aunque el martes el coach Shane Steichen dijo a los reporteros que la designación de Jones era para toda la temporada—porque, al final, recurrir desesperadamente a la mano caliente es el único recurso que tienen los Colts para lanzarse hacia los playoffs. Además, cualquiera que haya visto a Jones esta pretemporada puede dar fe de que todavía se parece un poco al jugador que vimos por última vez en East Rutherford tratando de salir de su caparazón (aunque, en justicia, su segundo partido de pretemporada, en el que arrancó como titular, lo mostró mucho más confiado y decidido que una semana antes).
Pero eso no significa que la decisión de los Colts no deje huella en la NFL. De la misma manera en que Urban Meyer y Matt Rhule hicieron que la liga desconfiara por un tiempo de los entrenadores colegiales, Richardson sin duda cambiará la forma en que evaluamos a los mariscales con gran físico pero poca experiencia universitaria. La revolución de la experiencia ya está aquí, gracias al portal de transferencias siempre abierto en el futbol americano colegial. Richardson, al igual que Trey Lance antes que él, tendrá que ponerse al día desde la banca.
Si la generación de quarterbacks novatos de 2024 confirma lo que parece tras su primera temporada, la historia será que Jayden Daniels jugó 55 partidos universitarios antes de ser seleccionado a los 24 años. Bo Nix disputó 61 y lanzó casi 2,000 pases en Oregon y Auburn antes de que los Broncos lo eligieran en el draft.
Te puede interesar: Conclusiones de la NFL: Cam Ward, primera selección del Draft, pronto recibirá más atención
Entre Richardson y Lance sumaron apenas 43 partidos en college y solo 711 intentos de pase. Lance fue tomado con la tercera selección global en 2021, mientras que Richardson fue el pick No. 4 dos años después. Dos quarterbacks elegidos dentro del top 4 con apenas un tercio de la experiencia real de Nix al salir de la universidad. Y la razón para ignorar esa diferencia de experiencia era evidente. Dentro de los 49ers siempre se dijo que Kyle Shanahan creía que el atletismo de Lance diversificaría su esquema, tan imitado en la liga, y lo haría más difícil de defender. También confiaba en que Lance asimilaría rápido las reglas del sistema Shanahan y se convertiría en un procesador veloz.
En una noche de draft en Indianápolis, algunos años después, el gerente general de los Colts, Chris Ballard, dijo algo parecido, señalando que no quería ver a Richardson convertirse en una estrella en otro lugar. Aunque en el propio documental interno del equipo sobre esa elección, Ballard pareció reconocer el riesgo al decir: “A veces simplemente tienes que intentarlo”.
La dificultad de ser un ejemplo de advertencia es que no te das cuenta de que lo eres hasta que ya es demasiado tarde. Si bien la caída de Richardson tuvo algunas fallas controlables—como el momento en que se sacó solo de un partido por estar cansado, o su falta de eficacia desde un bolsillo limpio—la realidad es que la movilidad y la potencia, por sí solas, ya no representan la ventaja decisiva que solían ser. Por ejemplo, Richardson, quien al igual que Lance no logró que su físico descomunal se convirtiera en un ariete al estilo Cam Newton, perdió la era en la que simplemente tener la capacidad de escapar de la bolsa bastaba para inclinar la balanza contra una defensa.
La contrarrevolución liderada por Vic Fangio y el posterior desarrollo de defensores híbridos y esquemas defensivos más sofisticados han creado muchos más contrapesos frente a la movilidad. Ahora esa movilidad debe ir acompañada de un ingrediente secreto adicional, como la capacidad de Jalen Hurts para hacer ajustes en la línea respaldado por una línea ofensiva dominante; la confianza inquebrantable y puntería inconsciente de Josh Allen en los momentos grandes; o la visión de campo de Lamar Jackson, que le permite ser tan imprevisible como brillante, pero siempre dentro del marco de una ofensiva funcional.
Ni los Colts ni los 49ers tuvieron el tiempo ni la paciencia para permitir que esos dones complementarios se desarrollaran en sus quarterbacks “proyecto”.
Este desarrollo me recuerda a una conversación que tuve con Aaron Rodgers hace unos años para una portada sobre el estado de la posición. En ese momento, la liga parecía más abierta a métodos no tradicionales para jugar de quarterback, y le pregunté a Rodgers si pensaba que estábamos en una especie de edad dorada. Él advirtió que había una diferencia entre que el juego de los quarterbacks fuera grandioso y que fuera emocionante, casi como la diferencia entre una película matizada que gana el Óscar y la segunda temporada de Hombre rubio gigante aplasta villanos sin rostro (creo que se llama Reacher).
Richardson nos deslumbraba dos veces por partido como espectadores, pero batallaba para llevar el “ritmo de guitarra” que mantiene viva la operación ofensiva en segundo plano. Eso es típico de los quarterbacks de “herramientas primero”, que sienten que, en ausencia de un juego lógico y equilibrado, deben presionar el botón X en cada jugada.
Es una forma extensa de decir que estamos regresando hacia la maestría tradicional como requisito mínimo para triunfar en la posición: la capacidad de un mariscal no solo de ejecutar una ofensiva, sino de estar tan inmerso en ella que pueda manipular a la defensa y sacarles yardas fáciles. Patrick Mahomes supo evolucionar de ser un talento atípico con un brazo tipo catapulta medieval al máximo estratega situacional, que usa esas otras armas solo cuando el momento lo requiere.
Mahomes, quien lanzó 1,349 pases y jugó 32 partidos en el college, además recibió el regalo máximo a nivel NFL: poder ver el juego desde la banca durante toda una temporada antes de entrar a tomar los controles en serio.
Richardson no tuvo ese privilegio, y ahora debe asumir ese tiempo como un periodo de autodesarrollo, desligado de la estructura y recursos que ofrece ser QB1. No es necesariamente justo—de nuevo, incluso Ballard reconoció el riesgo al draftearlo, sabiendo lo caótica y frágil que sería su estadía y forzando un proceso de desarrollo acelerado—pero es innegable. Esto ya no es una advertencia: todos los equipos de la NFL han sido claramente avisados. Richardson no será el último quarterback elegido por su físico antes que por su experiencia, pero sí podría ser el último en mucho tiempo en salir dentro del top 5 y en lugar de uno que no obligue al equipo a usar demasiado la imaginación.