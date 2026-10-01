Logros de la NFL: Stafford, Henry, Gibbs y JSN reescriben los récords

La Semana 3 de la NFL dejó actuaciones que modificaron los libros de historia. Matthew Stafford se convirtió en el primer quarterback que supera las 20,000 yardas de pase con dos franquicias diferentes, Derrick Henry avanzó entre los mejores corredores de todos los tiempos, Jahmyr Gibbs consiguió un inicio de temporada inédito y Jaxon Smith-Njigba colocó su nombre junto a los de Jerry Rice y Marvin Harrison.

Matthew Stafford supera las 20,000 yardas con dos equipos

Matthew Stafford alcanzó un registro inédito durante la derrota de Los Angeles Rams por 30-26 ante Denver Broncos. El quarterback se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL que lanza para más de 20,000 yardas con dos franquicias diferentes.

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La jugada que confirmó la marca llegó en el segundo cuarto. Stafford completó un pase de 15 yardas con Konata Mumpfield y alcanzó exactamente las 20,000 yardas como integrante de los Rams. El veterano terminó el encuentro con 390 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones, por lo que elevó su total con Los Ángeles a 20,279.

Antes de llegar a los Rams en 2021, Stafford pasó 12 temporadas con Detroit Lions y estableció el récord de la franquicia con 45,109 yardas aéreas. Después del partido ante Denver, su cifra total en la NFL llegó a 65,388 yardas.

La noche, sin embargo, tuvo un contraste doloroso. Talanoa Hufanga interceptó un pase de Stafford y lo devolvió 66 yardas hasta la zona de anotación. Fue el pick-six número 33 en la carrera del quarterback, la mayor cantidad registrada por cualquier jugador en la historia de la liga. Hufanga volvió a interceptarlo en la última jugada para asegurar la victoria de los Broncos.

Derrick Henry supera a Eric Dickerson y se mantiene detrás de dos leyendas

Derrick Henry volvió a escribir su nombre entre los corredores más importantes de la NFL durante la victoria de Baltimore Ravens por 34-31 sobre Dallas Cowboys, en el primer partido de temporada regular disputado por la liga en Río de Janeiro.

Henry acumuló 89 yardas y dos touchdowns en 26 acarreos. Con esa producción llegó a 13,319 yardas terrestres en su carrera, superó las 13,259 de Eric Dickerson y tomó el noveno lugar de la clasificación histórica.

El corredor de Baltimore también elevó su cuenta a 128 touchdowns por tierra. Henry ocupa el tercer puesto de todos los tiempos y solamente tiene por delante a LaDainian Tomlinson, quien consiguió 145, y a Emmitt Smith, dueño del récord con 164.

Aunque Henry había superado a Marcus Allen desde la primera semana de la temporada, sus dos anotaciones ante Dallas ampliaron la diferencia y confirmaron que todavía puede acercarse a Tomlinson. Necesita 17 touchdowns más para igualar al antiguo jugador de Chargers y Jets.

Su actuación en Brasil también le permitió establecer otra marca: Henry ya suma 11 temporadas con al menos cinco touchdowns terrestres, más que cualquier otro jugador en la historia de la NFL. Después de tres partidos en 2026, registra 301 yardas y seis anotaciones por tierra.

Jahmyr Gibbs consigue un inicio nunca visto

Jahmyr Gibbs fue la figura de Detroit Lions en la victoria por 31-24 contra New York Jets. El corredor terminó con 99 yardas y dos touchdowns en 20 acarreos, además de siete recepciones para 65 yardas y otra anotación.

Su tercer touchdown resultó decisivo. Con el marcador empatado a 24 y poco más de dos minutos por jugar, Gibbs recibió un pase de Jared Goff y recorrió 11 yardas hasta las diagonales para colocar a Detroit al frente de manera definitiva.

Después de tres jornadas, Gibbs acumula 307 yardas terrestres, cuatro touchdowns por tierra, 156 yardas por recepción y dos anotaciones aéreas. Es el primer jugador en la historia de la NFL que alcanza esas cuatro cifras durante los primeros tres partidos de una temporada.

Sus dos touchdowns terrestres contra los Jets también elevaron su total profesional a 43. Con ello superó los 42 de Billy Sims y tomó el segundo lugar en la historia de Detroit; solamente Barry Sanders, con 99, permanece por delante.

Gibbs, quien todavía no cumple 25 años, también llegó a cinco partidos con al menos tres touchdowns en su carrera. Igualó a Jim Brown y Todd Gurley como los jugadores con más actuaciones de ese tipo antes de alcanzar esa edad.

Jaxon Smith-Njigba coloca su nombre junto al de Jerry Rice

Jaxon Smith-Njigba no pudo evitar la derrota de Seattle Seahawks por 33-31 ante Washington Commanders, pero extendió uno de los comienzos más dominantes para un receptor en la historia de la NFL.

JSN atrapó 10 pases para 128 yardas y dos touchdowns. Después de tres encuentros acumula 27 recepciones, 405 yardas y seis anotaciones, números que lo colocaron dentro de dos grupos históricos.

Smith-Njigba igualó a Jerry Rice como los únicos jugadores que registran al menos 120 yardas por recepción y un touchdown en cada uno de los primeros tres partidos de una temporada. Rice lo consiguió en 1989 con San Francisco 49ers.

El receptor de Seattle también se unió a Marvin Harrison como los únicos jugadores que alcanzan al menos 400 yardas y seis touchdowns por recepción durante las primeras tres jornadas. Harrison estableció la marca en 1999 con Indianapolis Colts.

Sus seis anotaciones también lo colocaron junto a Harrison y Calvin Johnson como los únicos receptores de los últimos 40 años que consiguieron esa cantidad durante sus primeros tres encuentros. Smith-Njigba, quien fue el Jugador Ofensivo del Año en 2025, comenzó la defensa de ese reconocimiento con cifras que nuevamente lo presentan como uno de los jugadores más difíciles de contener.

Stafford, Henry, Gibbs y Smith-Njigba representan cuatro momentos distintos de una carrera en la NFL. El primero confirmó una longevidad sin precedente entre quarterbacks que cambiaron de equipo; el segundo continúa su ascenso entre los mejores corredores de la historia; y los dos últimos construyen comienzos de temporada que ya los colocan al lado de algunas de las mayores leyendas de la liga.