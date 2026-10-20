Los 49ers frenan la remontada de Washington y conservan el invicto en el Monday Night Football

Los San Francisco 49ers resistieron una inesperada reacción de los Washington Commanders y se impusieron 23-17 en el Monday Night Football. El equipo de Kyle Shanahan llegó al descanso con una ventaja de 20-3, pero necesitó dos series defensivas en los minutos finales para proteger su sexto triunfo y mantener el paso perfecto con marca de 6-0.

San Francisco tomó el control desde su primera posesión. Brock Purdy encabezó una serie de nueve jugadas y encontró completamente solo a George Kittle para un touchdown de 11 yardas. Washington respondió con un pase de 27 yardas de Jayden Daniels a Terry McLaurin, aunque la ofensiva se estancó y tuvo que conformarse con un gol de campo de 51 yardas de Drew Stevens.

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La diferencia comenzó a crecer cuando Purdy conectó con Mike Evans en un avance de 54 yardas. Christian McCaffrey completó la serie con un acarreo de una yarda hasta las diagonales, aunque Eddy Piñeiro falló el punto extra y el marcador quedó 13-3.

La noche de Washington empeoró poco después. McLaurin cayó al césped tras una jugada en la que prácticamente no recibió contacto, se sujetó de inmediato la rodilla izquierda y abandonó el campo en el carrito médico. El receptor fue descartado para el resto del encuentro después de que el personal médico le colocó una férula de aire en la pierna.

Los Commanders tuvieron una oportunidad para acercarse cuando K’Lavon Chaisson provocó un balón suelto de McCaffrey y Frankie Luvu lo recuperó, pero la ofensiva no convirtió el regalo en puntos. Antes del descanso, San Francisco volvió a recorrer el campo y McCaffrey consiguió su segundo touchdown terrestre de una yarda para colocar el 20-3.

Los 49ers acumularon 303 yardas durante la primera mitad y dominaron tanto el ritmo como la posesión del balón. Sin embargo, también perdieron a Mike Evans, quien abandonó el encuentro por una lesión en el tendón de Aquiles después de sumar tres recepciones para 94 yardas.

Piñeiro amplió la ventaja con un gol de campo de 33 yardas al comienzo del tercer cuarto. Con el 23-3, el partido parecía resuelto, pero Washington finalmente encontró espacios ante una defensiva que comenzó a conceder pases cortos.

Daniels dirigió dos series consecutivas de touchdown. Primero encontró a Stefon Diggs con un pase de una yarda en los últimos segundos del tercer periodo. Después condujo una ofensiva de 80 yardas y conectó con Rachaad White para una anotación de nueve yardas que redujo la diferencia a seis puntos con poco más de nueve minutos por jugar.

La ofensiva de San Francisco desapareció durante el último cuarto y devolvió el balón en dos posesiones consecutivas sin conseguir un solo primero y diez. Washington llegó a territorio rival con la posibilidad de completar la remontada y Jeremy McNichols incluso cruzó la zona de anotación, pero un castigo por sujetar la máscara contra el liniero Chris Paul anuló la jugada.

La defensiva de los 49ers aprovechó la segunda oportunidad. Malik Mustapha apareció en momentos decisivos para impedir que los Commanders completaran la serie, y Washington entregó el balón. Daniels todavía recibió una última oportunidad con 52 segundos, sin tiempos fuera y cerca del medio campo, pero la presión de San Francisco evitó que concretara el pase desesperado hacia las diagonales.

Purdy terminó con 20 pases completos en 28 intentos, 261 yardas, un touchdown y ninguna intercepción. McCaffrey aportó 58 yardas y dos anotaciones en 15 acarreos, además de ocho recepciones para 50 yardas. Kittle atrapó cinco pases para 69 yardas y un touchdown.

Daniels cerró con 27 completos en 35 intentos, 274 yardas, dos touchdowns y ninguna intercepción. Su actuación mantuvo con vida a Washington pese a la pérdida de McLaurin, pero los Commanders solamente convirtieron dos de sus 10 terceras oportunidades y no pudieron completar la remontada.

San Francisco no anotó durante el último cuarto y sufrió más de lo esperado después de construir una ventaja de 20 puntos. Aun así, su defensiva respondió cuando el partido estuvo en riesgo y preservó el único dato que importaba al final de la noche: los 49ers siguen invictos, ahora con récord de 6-0, mientras Washington cae a 1-4-1.