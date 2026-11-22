Los San Francisco 49ers aterrizaron la noche del sábado en la Ciudad de México para enfrentar a los Minnesota Vikings, pero la primera batalla del NFL Mexico City Game comenzó varios días antes. Los dos aspirantes de la Conferencia Nacional eligieron estrategias completamente distintas para adaptarse a los más de 2 mil 200 metros de altitud del Estadio Banorte.

San Francisco fue el primero de los dos equipos en llegar a la capital. Después de vencer 46-40 a los Dallas Cowboys, el conjunto dirigido por Kyle Shanahan no regresó a California y viajó directamente a Colorado Springs, donde permaneció durante la semana.

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Los 49ers entrenaron en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para exponerse a condiciones similares a las que encontrarán en México. El equipo realizó su última práctica el viernes, completó un recorrido ligero el sábado por la mañana y posteriormente emprendió el viaje a la Ciudad de México.

La decisión recuperó el plan que San Francisco utilizó durante su visita de 2022. En aquella ocasión también se concentró en Colorado antes de viajar al entonces llamado Estadio Azteca, donde derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals. Cuatro años después, Shanahan volvió a confiar en una estrategia que considera respaldada por la ciencia y por la experiencia anterior de su plantilla.

Minnesota eligió otro camino. Los Vikings permanecieron en su complejo de Eagan para conservar la rutina habitual de entrenamientos, alimentación, descanso y recuperación. En lugar de desplazar anticipadamente a todo el equipo, instalaron una cámara ambiental dentro de su gimnasio para simular condiciones de menor oxígeno.

Los jugadores realizaron ejercicios dentro de ese espacio y complementaron el trabajo con máscaras especiales y programas individuales de hidratación. La cámara podía reproducir condiciones equivalentes a alturas superiores a las de la Ciudad de México, permitiendo que el equipo experimentara los efectos del aire menos denso sin abandonar Minnesota.

Los Vikings investigaron los antecedentes de los partidos disputados en la capital mexicana y consultaron a especialistas antes de tomar la decisión. Su cuerpo médico reconoció que no existe una fórmula infalible: entrenar durante algunos días en Colorado no garantiza una adaptación completa, pero tampoco lo hace una cámara ambiental. Cada organismo responde de manera distinta y el verdadero efecto podría observarse durante los últimos cuartos del partido.

La diferencia entre ambos planes representa una de las historias más atractivas del encuentro. San Francisco apostó por una concentración prolongada lejos de casa; Minnesota prefirió mantener la comodidad de su rutina y utilizar la tecnología. El domingo se conocerá cuál de las dos estrategias permite conservar mejor la energía cuando el cansancio y la altura comiencen a pesar.

El partido también enfrentará dos de las mayores fortalezas de la temporada. Los 49ers llegan con marca de 8-1 y promedian 31.2 puntos, la mejor producción ofensiva de la NFL. Minnesota presenta récord de 7-2 y permite solamente 14 puntos por encuentro, la mejor defensiva anotadora de la liga.

Será apenas la sexta ocasión desde 1970, y la primera en 14 temporadas, en la que un equipo que promedia al menos 31 puntos se mida después de la Semana 10 contra otro que recibe 14 o menos. San Francisco buscará imponer el ritmo de Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle; los Vikings intentarán responder con una defensiva que ha construido su éxito mediante presión constante y cambios en sus coberturas.

Para Minnesota será su primer partido de temporada regular en México. San Francisco disputará el tercero después de sus visitas de 2005 y 2022, además de presentarse como el equipo local administrativo. Los 49ers también cerrarán en la capital mexicana una temporada internacional que comenzaron en Australia frente a Los Angeles Rams.

El encuentro del domingo marcará el regreso de la NFL a México después de cuatro años de ausencia y será el sexto partido de temporada regular celebrado en el Estadio Banorte. La patada inicial está programada para las 19:20 horas dentro de la ventana estelar del Sunday Night Football.

México no recibirá únicamente un partido internacional. El Estadio Banorte será escenario de un duelo directo entre dos contendientes de la Conferencia Nacional y de un experimento deportivo: la preparación tradicional de los 49ers contra la tecnología utilizada por los Vikings, con la altura como el primer rival de ambos.