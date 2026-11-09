Los Bears sobreviven a cuatro intercepciones de Caleb Williams ante Tampa Bay

Los Chicago Bears vencieron 27-24 a los Tampa Bay Buccaneers en el Sunday Night Football pese a las cuatro intercepciones de Caleb Williams. Un regreso de 67 yardas de Jaylon Johnson hasta la zona de anotación terminó como la jugada decisiva de un partido caótico, en el que Chicago desperdició su ventaja inicial, sufrió hasta el final y aun así consiguió su cuarta victoria consecutiva para colocar su marca en 7-2.

Chicago necesitó menos de diez minutos para construir una ventaja de dos anotaciones. Williams conectó primero con Rome Odunze en un pase de nueve yardas y después encontró a Luther Burden III, quien convirtió una recepción corta en un touchdown de 56 yardas. La ofensiva de los Bears parecía tener el encuentro bajo control, pero el desarrollo cambió por completo durante el segundo cuarto.

Williams lanzó tres intercepciones antes del descanso. Tykee Smith le quitó el balón en la zona de anotación y Zyon McCollum lo interceptó en dos ocasiones, incluida una acción que inicialmente fue marcada como pase incompleto y cambió después de la revisión. Tampa Bay, sin embargo, apenas consiguió tres puntos a partir de esas tres entregas.

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La defensiva de Chicago respondió en cada momento crítico. Detuvo a Baker Mayfield en una cuarta oportunidad, forzó un despeje después de la segunda intercepción y limitó a los Buccaneers a dos goles de campo durante la primera mitad. Cairo Santos también acertó para los Bears y el conjunto local llegó al descanso con ventaja de 17-6, aunque su quarterback ya había puesto en riesgo el partido tres veces.

Tampa Bay encontró vida después del medio tiempo. Mayfield completó un pase de 58 yardas con Tez Johnson y Bucky Irving terminó la serie con su primer touchdown terrestre de la noche. La presión aumentó cuando Alex Anzalone consiguió la cuarta intercepción de Williams y devolvió el balón a unos Buccaneers que ya amenazaban con completar la remontada.

Entonces apareció la jugada que cambió el encuentro. Jaylon Johnson anticipó un pase de Mayfield y recorrió 67 yardas hasta la zona de anotación para colocar el marcador 24-13. La defensiva de los Bears rescató a su ofensiva y transformó una posible serie para el empate en una diferencia de dos posesiones.

Tampa Bay se negó a desaparecer. Ifeatu Melifonwu recuperó un balón suelto de Chicago y los Buccaneers aprovecharon la oportunidad: Irving consiguió su segundo touchdown, mientras Mayfield completó la conversión de dos puntos con una carrera para reducir la diferencia a 24-21.

Los Bears respondieron con un gol de campo de Santos. Tampa Bay sumó otro de Chase McLaughlin para volver a colocarse a tres puntos, pero Chicago conservó el 27-24 hasta el final y evitó que la reacción visitante terminara en remontada.

Williams completó 22 de 37 pases para 279 yardas y dos touchdowns, aunque sus cuatro intercepciones convirtieron una noche que comenzó de manera brillante en un partido de supervivencia. Burden fue su receptor más productivo con siete recepciones, 97 yardas y una anotación.

Irving encabezó el ataque de Tampa Bay con 97 yardas y dos touchdowns en 20 acarreos. Los Buccaneers interceptaron cuatro pases y también bloquearon un despeje, pero no transformaron esas oportunidades en suficientes puntos. Esa falta de contundencia terminó por condenarlos y dejó su marca en 3-6.

Chicago no ofreció una actuación limpia, pero demostró que puede encontrar caminos distintos para ganar. La ofensiva golpeó al principio, la defensiva respondió cuando Williams perdió el control del partido y el equipo resistió la última reacción de Tampa Bay. Los Bears salieron del Sunday Night Football con su cuarta victoria consecutiva y una prueba más de que su gran inicio de temporada va más allá de una racha pasajera.