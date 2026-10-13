Los Bills derrotaron 37-34 a los Rams en un dramático Monday Night Football

Josh Allen terminó con una de las pocas cuentas pendientes que conservaba en su carrera. Los Buffalo Bills derrotaron 37-34 a Los Angeles Rams en un dramático Monday Night Football y el quarterback consiguió su primera victoria en tiempo extra después de siete derrotas. Davante Adams alcanzó a Larry Fitzgerald con 121 recepciones de touchdown, mientras Puka Nacua firmó una actuación extraordinaria con 17 atrapadas, 138 yardas y una anotación, pero ninguna de las dos actuaciones evitó la caída de Los Angeles.

Buffalo abrió el encuentro con dos goles de campo de Tyler Bass, de 49 y 23 yardas, pero los Rams respondieron en el segundo cuarto. Matthew Stafford encontró a Adams para un touchdown de cuatro yardas que colocó a los locales al frente. La ventaja duró poco: James Cook recorrió 17 yardas hasta la zona de anotación y permitió que los Bills se fueran al descanso arriba por 13-7.

TE PUEDE INTERESAR: Por qué los Bills siguen quedándose cortos pese a Josh Allen

El partido cambió constantemente de dueño después del medio tiempo. Blake Corum anotó por tierra para devolverle la ventaja a Los Ángeles, antes de que Allen conectara con Keon Coleman para un touchdown de siete yardas. Bass falló el punto extra y dejó el marcador 19-14, un error que adquirió mayor importancia conforme aumentó la tensión.

Puka apareció al inicio del último cuarto con una recepción de dos yardas para touchdown. Los Rams buscaron la conversión de dos puntos, pero Stafford terminó capturado y la diferencia quedó en 20-19. Allen respondió con una serie de 80 yardas que culminó con su anotación terrestre desde la yarda uno y un pase a Dalton Kincaid para completar la conversión.

Adams volvió a empatar el encuentro con su segundo touchdown de la noche, una recepción de cinco yardas. Esa jugada le permitió llegar a 121 anotaciones por recepción en temporada regular e igualar a Larry Fitzgerald en el sexto lugar de todos los tiempos. Solamente Jerry Rice, Randy Moss, Terrell Owens, Cris Carter y Marvin Harrison permanecen por encima de ambos.

Aunque terminó con cinco recepciones para 51 yardas, Adams volvió a demostrar su capacidad para decidir dentro de la zona roja. Sus dos touchdowns elevaron a 29 sus partidos de temporada regular con al menos dos anotaciones por recepción.

Buffalo recuperó la ventaja con una serie de 71 yardas que Cook cerró con un touchdown terrestre de cinco. Los Rams recibieron el balón con 1:39 en el reloj y todavía encontraron una respuesta. Stafford completó pases importantes con Adams, Nacua y Kyren Williams antes de entregar nuevamente el balón al corredor, quien anotó desde la yarda uno con ocho segundos restantes. El punto extra estableció el 34-34 y mandó el encuentro al tiempo extra.

La prórroga comenzó de forma desastrosa para Buffalo. Allen encontró a Khalil Shakir en una jugada de 57 yardas que colocó a los Bills dentro de territorio rival, pero Cook perdió el balón en la siguiente acción. Nate Landman provocó el balón suelto y Aaron Donald lo recuperó en la yarda 20 de Los Ángeles.

Los Rams avanzaron hasta la yarda 30 de Buffalo con Stafford y Nacua como protagonistas. Harrison Mevis intentó un gol de campo de 48 yardas que habría terminado el partido, pero Greg Rousseau bloqueó la patada y le concedió una última oportunidad a Allen.

El quarterback no necesitó completar un solo pase en la serie definitiva. Primero escapó por el centro para ganar 19 yardas y después sumó otras 13 por el costado izquierdo. Dos acarreos consecutivos colocaron a Buffalo en posición de ganar y Bass convirtió el gol de campo de 45 yardas con 1:55 en el reloj.

Allen concluyó con 12 pases completos en 19 intentos, 210 yardas, un touchdown y una intercepción. Su mayor impacto llegó por tierra, con 121 yardas y una anotación en 10 acarreos. Buffalo ganó por primera vez un encuentro de tiempo extra con Allen como titular y dejó atrás una marca de siete derrotas en siete apariciones, incluidos los playoffs.

Puka fue la principal razón por la que los Rams permanecieron en el partido. El receptor recibió 24 pases, atrapó 17 para 138 yardas y anotó un touchdown, además de aportar nueve yardas por tierra. Stafford completó 40 de 54 envíos para 383 yardas y tres anotaciones sin intercepciones, pero Los Ángeles desperdició la posibilidad de ganar después de recuperar el balón en la prórroga.

Los Bills mejoraron su marca a 4-1 y se recuperaron de la derrota sufrida ante Nueva Inglaterra. Los Rams cayeron a 2-3 pese a las noches históricas de Adams y Nacua. En un partido definido por oportunidades perdidas, Allen recibió una última y la aprovechó para conquistar, por fin, su primera victoria en tiempo extra.