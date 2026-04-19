Los mayores errores del NFL Draft 2025 incluyen a cinco edge rushers
Una sola selección del NFL draft puede alterar la próxima década para una franquicia. Y, en algunos casos, una elección que parecía ser una enorme incorporación puede convertirse en un fallo, dejando un gran hueco en la construcción del roster mientras se desperdicia capital de draft.
Si bien es demasiado pronto para etiquetar a jugadores que entran en su segunda temporada como busts o éxitos rotundos, también ya hay suficiente información para determinar si alguien va en camino de cumplir con su proyección o si deberían comenzar a sonar las alarmas.
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Para los ocho jugadores a continuación, aún hay tiempo de encaminar una buena carrera, pero sus temporadas de novato fueron decepcionantes. Y, en el caso de uno de ellos, el talento está ahí, pero han surgido serias dudas fuera del campo.
8. Terrance Ferguson, TE, Los Angeles Rams
Se pensaba que Ferguson era una gran apuesta para quedarse con el puesto de tight end titular de los Rams el año pasado, reemplazando al veterano Tyler Higbee. En cambio, Ferguson terminó jugando apenas el 39% de los snaps, mientras que Higbee recibió una extensión de dos años hasta 2027.
En 14 partidos, Ferguson atrapó sólo 11 pases para 231 yardas y tres touchdowns, un rendimiento por debajo del promedio para una selección de segunda ronda. Con Higbee de regreso en Los Angeles, es poco probable que Ferguson sea titular antes de su tercer año, como mínimo.
7. Oluwafemi Oladejo, edge, Tennessee Titans
Esto tiene más que ver con mala suerte por lesiones que con el desempeño del jugador. Oladejo disputó sólo seis partidos como novato tras fracturarse la pierna, perdiéndose los últimos 11 juegos de la temporada.
También selección de segunda ronda, Oladejo jugaba el 61% de los snaps defensivos para los Titans antes de ir a la lista de lesionados. En ese lapso, registró 13 tackleadas, incluidas dos para pérdida y dos golpes al quarterback.
6. JT Tuimoloau, DE, Indianapolis Colts
Durante el proceso previo al draft se pensaba que Tuimoloau podía ser seleccionado en la primera ronda saliendo de Ohio State. En cambio, cayó hasta la segunda, donde los Colts lo eligieron con la idea de colocarlo del lado opuesto al ala defensiva Laiatu Latu.
Desafortunadamente, no fue así. En 13 partidos, Tuimoloau fue un jugador de rol, registrando sólo 215 snaps defensivos en la temporada. En ese tiempo, sumó 17 tackleadas y seis golpes al quarterback, pero aún busca su primer sack en la NFL.
5. Matthew Golden, WR, Green Bay Packers
Durante años, los Packers han contado con un grupo numeroso de receptores, pero ninguno ha sido capaz de dominar un partido, incluyendo a Romeo Doubs, Christian Watson, Jayden Reed y otros. Cuando el gerente general Brian Gutekunst seleccionó a Golden con el pick No. 23 del draft pasado, se pensaba que era la pieza faltante en ese grupo.
Sin embargo, Golden tuvo problemas para establecerse. El novato atrapó apenas 29 pases para 361 yardas sin touchdowns. Ahora, con la salida de Doubs en la agencia libre hacia los Patriots, Golden debería tener una gran oportunidad de demostrar su valor al escalar en el depth chart.
4. James Pearce Jr., DE, Atlanta Falcons
En el caso de Pearce, su presencia en esta lista no tiene nada que ver con su desempeño en el campo. Después de que los Falcons entregaran una futura selección de primera ronda para subir y seleccionarlo desde Tennessee, el novato edge rusher fue dominante con 10.5 sacks y 16 golpes al quarterback.
Luego, en febrero, Pearce fue arrestado y enfrenta tres cargos graves, incluyendo agresión agravada con arma mortal y acoso agravado contra su exnovia y jugadora de la WNBA Rickea Jackson. Aunque el desenlace legal es incierto, la situación fuera del campo ha ensombrecido su futuro.
3. Landon Jackson, DE, Buffalo Bills
Jackson fue una de las tres selecciones de segunda ronda de los Bills, con la expectativa de pelear por tiempo de juego como ala defensiva junto a Joey Bosa y Gregory Rousseau. Proveniente de Arkansas, nunca logró establecerse en una discreta campaña de novato.
Jackson jugó en tres partidos, siendo inactivo saludable durante gran parte de 2025. Cuando vio acción, participó en apenas 30 snaps defensivos y no registró ninguna estadística, convirtiéndose en uno de los mayores fracasos hasta ahora. Veremos si tiene más oportunidades en el esquema 3-4 del nuevo coordinador defensivo Jim Leonhard.
2. Jonah Savaiinaea, G, Miami Dolphins
Savaiinaea llegó para ser parte de un movimiento juvenil en la línea ofensiva de los Dolphins, junto al tackle Patrick Paul y otros como piezas clave a futuro. Sin embargo, aunque fue titular en los 17 partidos tras llegar desde Arizona, los resultados fueron decepcionantes.
Como novato, Savaiinaea terminó en el puesto 79 de 79 guards según Pro Football Focus, con una calificación de 28.4, incluyendo un 14.1 en protección de pase, fácilmente el peor de la liga. Aunque debería tener una segunda oportunidad en unos Dolphins en reconstrucción, necesita un salto significativo para mantenerse a largo plazo.
1. Shemar Stewart, DE, Cincinnati Bengals
Todo en torno a la llegada de Stewart a los Bengals ha salido mal. Tras ser seleccionado con el pick No. 17 desde Texas A&M, Stewart tardó meses en firmar, perdiéndose parte del programa de temporada baja de Cincinnati antes de reportar al training camp a finales de julio.
Stewart, de 22 años, terminó participando en ocho partidos, acumulando sólo cuatro golpes al quarterback y un sack, jugando el 53% de los snaps defensivos de Cincinnati. Con Trey Hendrickson ahora rumbo a los Ravens en la agencia libre, los Bengals necesitan desesperadamente que Stewart se convierta en una fuerza en la línea defensiva.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/04/2026, traducido al español para SI México.