Los cinco equipos que controlan el Draft de la NFL 2026
En ocho días, Roger Goodell subirá al podio en el escenario de la North Shore de Pittsburgh para inaugurar el Draft de la NFL 2026.
En cuestión de minutos, los Las Vegas Raiders seleccionarán al quarterback de Indiana, Fernando Mendoza, y después comenzará lo realmente interesante cuando los New York Jets estén en el reloj. Porque los Jets, junto con los Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins y Dallas Cowboys, controlan la primera ronda. Cada uno tiene dos selecciones, y la importancia de estas varía desde iniciar una reconstrucción hasta dar el último impulso a un contendiente.
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En un año en el que no se espera que ninguno de estos equipos seleccione quarterback —debido a la falta de talento élite en la posición y a una prometedora generación en 2027— las decisiones son aún más intrigantes. No habrá elecciones sencillas, como suele suceder cuando hay diferencias claras de talento o necesidad posicional. En su lugar, habrá decisiones complejas durante toda la noche del jueves, donde los nombres en las tarjetas se traducirán en estabilidad laboral o todo lo contrario para las oficinas que hagan las selecciones.
Para Nueva York, Cleveland y Miami, la misión es clara: encontrar pilares de franquicia.
Los Jets entran en su segundo año bajo el mando de Darren Mougey y Aaron Glenn, y hasta ahora no tienen mucho que mostrar en términos de progreso. Su roster es, probablemente, uno de los peores de la liga, a menos que Geno Smith recupere su nivel mostrado en Seattle. La buena noticia es que cuentan con cinco selecciones de primera ronda en los próximos dos años. Sin embargo, si 2026 resulta tan desastroso como la campaña de tres victorias en 2025, es posible que Mougey y Glenn no sigan para aprovechar esas selecciones.
Con los picks 2 y 16, los Jets tienen múltiples opciones. Se espera que utilicen su primera selección en talento para el front seven, como Arvell Reese de Ohio State o David Bailey de Texas Tech, quien registró 14.5 capturas la temporada pasada. Con la segunda selección, adquirida en el trade de Sauce Gardner con Indianapolis, podrían sumar un receptor para acompañar a Garrett Wilson o reemplazar al propio Gardner con un esquinero como Mansoor Delane de LSU o Jermod McCoy de Tennessee.
En cuanto a los Browns, el gerente general Andrew Berry parece tener más estabilidad que un juez de la Suprema Corte, entrando en su séptimo año pese a tener solo una victoria en playoffs (en 2020) y con el contrato de Deshaun Watson aún pesando sobre la franquicia. Aun así, viene de una sólida clase de draft en 2025, incluyendo al Novato Defensivo del Año Carson Schwesinger, además de Harold Fannin Jr., Mason Graham y Quinshon Judkins. Si logra repetir ese éxito, tanto él como el coach Todd Monken estarán en una mejor posición.
Dada la fortaleza de su defensa, Cleveland debería enfocarse en mejorar su ofensiva. Con los picks 6 y 24, podrían reforzar la línea ofensiva y la posición de receptor, sus principales debilidades, sin contar quarterback. También podrían considerar esa posición, con Ty Simpson como probable segundo pasador en salir del tablero.
Luego está Miami, que se encuentra en plena reconstrucción. Para los Dolphins, este draft es sobre encontrar las primeras piezas de un proceso que tomará varios años. El equipo hizo cambios radicales: traspasó a Jaylen Waddle y Minkah Fitzpatrick, cortó a Tua Tagovailoa y Bradley Chubb, y despidió al coach Mike McDaniel y al gerente general Chris Grier.
Ahora, Miami cuenta con abundantes selecciones (11 en total, siete en las primeras tres rondas) y espacio salarial futuro. Para Jon-Eric Sullivan y Jeff Hafley, este draft representa una oportunidad para establecer las bases del futuro. A diferencia de Jets y Browns, ellos sí cuentan con tiempo y paciencia.
En Dallas, el tiempo es un lujo que no existe. Los Dallas Cowboys no llegan a una final de conferencia desde 1995. Con Jerry Jones próximo a cumplir 84 años, ganar es urgente. Con los picks 12 y 20, la prioridad debe ser la defensa, ahora bajo el mando del coordinador Christian Parker. Tras los trades de Micah Parsons y Osa Odighizuwa, Dallas necesita reforzar el pass rush y la secundaria para competir en una NFC cargada.
Finalmente, están los Chiefs. Después de alcanzar el Super Bowl en cinco de los últimos siete años, incluyendo tres consecutivos entre 2022 y 2024, Kansas City Chiefs tuvieron un decepcionante 6–11 en 2025. El gerente general Brett Veach incorporó piezas como Kenneth Walker III, Khyiris Tonga y Alohi Gilman, pero también traspasó al All-Pro Trent McDuffie.
Con los picks 9 y 29, Kansas City debe apuntar a pass rush, corner y/o receptor. Su aspiración es volver de inmediato al Super Bowl, siempre y cuando Patrick Mahomes se recupere de su lesión de rodilla. Para lograrlo, necesitan acertar al menos dos de sus primeras tres selecciones, todas dentro del top 40.
El 23 de abril comenzará el draft, los Raiders elegirán a Mendoza y los Jets tomarán su turno, desatando una reacción en cadena con impacto en toda la liga.
Pero para cinco equipos, la noche del jueves no es solo otro paso más. En distintas circunstancias, son ellos quienes controlan la parte más importante de una jornada que definirá el rumbo de la NFL en los próximos cinco años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/04/2026, traducido al español para SI México.