Los oficiales de la NFL, protagonistas de la Semana 4 con varios momentos extraños

El trabajo de un árbitro durante un partido de la NFL es supervisar lo que sucede dentro de las líneas blancas, hacer cumplir las reglas y, en última instancia, mantener el orden en el campo, no convertirse en el protagonista.

Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que ocurrió durante un domingo extraño en la NFL.

En varios partidos de la Semana 4, los oficiales se encontraron en el centro de algunos momentos acalorados, fueron criticados por la cantidad de castigos que marcaron e incluso protagonizaron un momento viral que ahora está siendo revisado por la NFL.

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Para un grupo que se supone debe hacer todo lo posible por pasar desapercibido durante los partidos, los oficiales de la NFL hicieron exactamente lo contrario este fin de semana. Estos fueron algunos de los momentos más extraños en los que estuvieron involucrados el domingo por la tarde.

Mike Vrabel recibe un castigo de Bill Vinovich por reclamar una decisión de holding defensivo

Todo comenzó con el duelo divisional de los Patriots contra los Bills en el nuevo Highmark Stadium de Buffalo.

Mientras Josh Allen avanzaba con la ofensiva de los Bills durante la recta final de la primera mitad, fueron ayudados por lo que los oficiales consideraron un holding defensivo del cornerback Marcus Jones, y todavía más por el descontento del coach de los Patriots, Mike Vrabel, con la decisión.

“Esa es una f— llamada de m—”, se pudo ver a Vrabel gritando hacia un oficial después de la jugada.

Patriots coach Mike Vrabel was hit with an Unsportsmanlike Conduct penalty.



The Bills tied the game a few plays later. pic.twitter.com/6JsrQWfAeA — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) October 4, 2026

El árbitro principal Bill Vinovich castigó a Vrabel por conducta antideportiva, una penalización de 15 yardas que colocó a los Bills dentro de la yarda 10 de los Patriots y que finalmente llevó a un touchdown por tierra de Allen que empató el partido.

Después del encuentro —una victoria de los Patriots por 29-26—, el reportero que cubrió el partido, Mike Reiss, le preguntó a Vinovich si a los coaches se les da una advertencia en situaciones como esa.

“No sé cómo vas a dar una advertencia”, explicó. “No es algo que vaya a suceder dos veces. Cuando utilizas un lenguaje así, prácticamente es un hecho”.

Vrabel parece tener una perspectiva diferente.

“Le dije que era una decisión terrible —no voy a decir que era una decisión de m—”, dijo Vrabel cuando le preguntaron sobre la infracción. “Lo he dicho 87 veces desde que soy Head Coach. No fue nada despectivo. Tendrían que preguntarle a él. Creo que fue un poco sensible. … Probablemente no debí haber dicho una grosería, pero puedo decirles que, en mi historia como Head Coach en las laterales, he dicho eso. Y me disculpé con él. Los jugadores respondieron. Fue desafortunado y tengo que ser mejor en esos momentos”.

Un oficial parece gritar “F— you” al tight end de los Cardinals, Trey McBride

En el otro extremo, fue un oficial quien lanzó insultos hacia un jugador durante el partido entre los Cardinals y los Giants en el MetLife Stadium el domingo.

Después de una jugada en la que el tight end de Arizona, Trey McBride, consideró que había sido víctima de interferencia, comenzó a defender su postura ante el line judge Jeff Seeman. Seeman no estaba dispuesto a escucharlo y las cámaras parecieron captar el momento en que le gritó “F— you” a McBride en dos ocasiones.

Vale la pena señalar que la reportera de banda de CBS, Aditi Kinkhabwala, estaba justo al lado de la interacción y aseguró que McBride comenzó su reclamo ante el oficial diciendo “please”.

More clear video NFL official clearly telling cardinals star Trey McBride “FUCK YOU FUCK YOU” pic.twitter.com/bRrzge5Ijk — Cardinals Conciliator (@iliketofootball) October 4, 2026

El momento, que ahora se ha vuelto viral, llamó la atención del director ejecutivo de la NFLPA, JC Tretter, quien compartió el siguiente comunicado en X:

“Este tipo de comportamiento de un oficial hacia un jugador es inaceptable. Los jugadores son constantemente responsabilizados cuando los papeles se invierten. Esperamos que la NFL exija a los oficiales el mismo estándar”.

De acuerdo con múltiples reportes, la liga ahora está revisando el incidente.

Liam Coen critica la cantidad de castigos marcados en el partido Jaguars-Bengals

Si has estado viendo futbol de la NFL durante las últimas semanas y has pensado: “Vaya, han lanzado muchos pañuelos amarillos”, no estás equivocado. De hecho, están siendo lanzados a un ritmo récord.

Después de los primeros 14 partidos de la Semana 4, la NFL está promediando la mayor cantidad de castigos por partido en la historia de la liga. De acuerdo con @nflrefstats1 en X, los oficiales están lanzando 17 pañuelos por partido, para un promedio de 130 yardas por castigo. Además, como señaló Eli Berkovitz, de 247Sports, este fin de semana hubo nada menos que 238 castigos aceptados para 1,830 yardas, sin incluir Sunday Night Football ni Monday Night Football, y 12 equipos recibieron al menos 10 castigos.

Los Jaguars estuvieron entre ellos, al cometer 13 castigos en su victoria sobre los Bengals el domingo. Esa cifra formó parte de los 24(!) pañuelos que fueron lanzados a lo largo del partido.

“Vaya, eso fue una locura”, dijo Coen frente al podio después del partido, mientras negaba con la cabeza. “Nunca había sido parte de algo así en mi vida. No voy a decir nada que me pueda hacer recibir una multa, pero eso fue simplemente una locura. Nunca había visto algo así en la primera mitad de un partido de futbol”.

Adrian Hill se enfrenta al linebacker de Vikings, Eric Wilson

Después de una victoria de 15-10 de los Vikings sobre los Dolphins el domingo, llena de goles de campo, el kicker de Minnesota Will Reichard debería ser de quien estuviéramos hablando. En cambio, es el árbitro Adrian Hill quien está en el centro de la conversación.

Mientras el linebacker de los Vikings Eric Wilson corría hacia el quarterback de los Dolphins, Malik Willis, fue bloqueado por el corredor Ollie Gordon II hacia Hill y accidentalmente lo derribó. La jugada había sido marcada como muerta, razón por la que Hill terminó, en sentido figurado, en la línea de fuego.

Al darse cuenta de lo que había hecho, Wilson rápidamente intentó ayudar a Hill a levantarse, pero el oficial no estaba dispuesto a aceptarlo.

NFL referee Adrian Hill had a strong reaction when Vikings LB Eric Wilson offered to help him up after their inadvertent collision. (📺 FOX) pic.twitter.com/azDgsIZESY — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 5, 2026

Después de levantarse rápidamente del suelo y ponerse frente a Wilson, Hill señaló al linebacker hacia la formación defensiva de los Vikings antes de que finalmente otro oficial interviniera para separar a ambos. Al igual que ocurrió con el intercambio entre McBride y Seeman, la NFL informó que también revisará esta jugada.

Fue otra interacción extraña que solo subrayó lo caótico que fue el domingo para los oficiales de la NFL.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/10/2026, traducido al español para SI México.