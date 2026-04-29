Lo que significa el movimiento contractual de los Steelers con Aaron Rodgers para el futuro del QB
Los Steelers han ejecutado una maniobra contractual poco común que prácticamente garantiza que Aaron Rodgers jugará en Pittsburgh—o en ningún otro lugar—en 2026.
De acuerdo con Adam Schefter de ESPN, los Steelers colocaron la etiqueta de derecho de tanteo sobre el quarterback, lo que significa que Rodgers puede aceptar un aumento del 10% respecto a su salario del año pasado (lo que le pagaría 15 millones de dólares la próxima temporada). Como señala Albert Breer de Sports Illustrated, el movimiento permite a Pittsburgh igualar cualquier oferta que Rodgers firme con otro equipo, además de recibir una selección compensatoria si finalmente se marcha.
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Además, después del 22 de julio (o del primer día programado del primer campamento de entrenamiento de la NFL 2026, lo que ocurra más tarde), los Steelers conservarán los derechos exclusivos de negociación con Rodgers. Esto significa que, si decide regresar a mitad de temporada, Pittsburgh tendría que firmarlo primero y luego traspasarlo.
La NFL envió el siguiente memorando a los 32 equipos:
“[Rodgers] recibió la oferta como agente libre sin restricciones (UFA) de su club anterior (Pittsburgh Steelers) y sigue siendo elegible para firmar con cualquier equipo. Los Steelers obtendrán derechos exclusivos de negociación sobre Rodgers si no firma antes del 22 de julio de 2026 o del primer día programado del primer campamento de entrenamiento de la NFL 2026, lo que ocurra más tarde. Si Rodgers firma con un nuevo equipo antes de esa fecha, sería considerado un agente libre compensatorio (‘CFA’) perdido por los Steelers y un CFA ganado por el nuevo club, siempre que se cumplan los requisitos del sistema de selecciones compensatorias.”
Rodgers, quien cumplirá 43 años en diciembre, todavía no ha informado a los Steelers si tiene intención de regresar al futbol esta próxima temporada. Según reportes, Pittsburgh esperaba una respuesta del cuatro veces MVP de la NFL dentro de los 30 días posteriores al final de su temporada 2025—plazo que luego se extendió al inicio de la agencia libre y, más recientemente, “para el draft”.
Los Steelers seleccionaron a Drew Allar, de Penn State, con su pick de tercera ronda (No. 76) en el Draft de la NFL 2026. Se unirá a los quarterbacks Mason Rudolph y Will Howard mientras el equipo continúa a la espera de la decisión de Rodgers.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/04/2026, traducido al español para SI México.