Pittsburgh venció en casa 27-5 a los Denver Broncos en la Semana 12 de la temporada 2026 de la NFL.

Luego de graves problemas extra cancha y con el adiós del QB Aaron Rodgers, los Steelers lograron sobreponerse y obtuvieron un sorpresivo triunfo.

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Pittsburgh se apoyó en su defensiva para llevarse el triunfo, provocando tres pérdidas de balón en el rival.

Mason Rudolph nuevo QB titular, también aportó al conectar con DK Metcalf para un touchdown de 22 yardas.

Con este resultado, Acereros puso su record en 7-4; Denver quedó con marca de 8-3.