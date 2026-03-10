Malik Willis, nuevo QB de Miami, es un fichaje inteligente para los Dolphins
Todos podemos dejar de lado el tono festivo del día y coincidir en que, de acuerdo con las leyes de la Termodinámica de la Agencia Libre de la NFL, Malik Willis casi con seguridad no será miembro de los Dolphins dentro de dos años.
Y en la mayoría de los casos, eso sería material para el cinismo y para darle un tirón de orejas a una organización, porque permitir que un equipo llegue a este punto—tener que gastar decenas de millones de dólares en una incógnita en la posición más importante del deporte—es la máxima señal de no tener un plan. O de que el plan anterior fue tan malo que el gerente general termina siendo reemplazado.
Pero este no es la mayoría de los casos. Tal vez sea una señal de que el barco comienza lentamente a enderezarse bajo el nuevo entrenador en jefe Jeff Hafley y el nuevo gerente general Jon-Eric Sullivan. O quizá sea uno de esos momentos serendípicos en los que la única opción también resulta ser la intelectualmente correcta. De cualquier forma, firmar a Willis es un uso absolutamente perfecto de la agencia libre para los Dolphins, ya que incorpora a un quarterback con potencial y familiaridad con el esquema (el coordinador ofensivo de Miami, Bobby Slowik, maneja una versión de la misma ofensiva que Willis dirigió en Green Bay), y lo hace con un salario que no bloquearía el eventual desarrollo del próximo quarterback franquicia (según reportes, tres años por 67.5 millones de dólares, con 45 millones garantizados).
Un nuevo cuerpo de entrenadores no puede adoptar la postura de una ardilla moribunda al borde del camino, que fue como los Dolphins comenzaron el lunes. Pagarle a Tua Tagovailoa la mayor cantidad de dinero muerto en la historia de la NFL para competir por un puesto de suplente en Atlanta sin duda puede resultar desmoralizante. Con eso en mente, conformarse con algún veterano de más de 30 años que, en el mejor de los casos, prometa ejecutar una versión esquelética de la ofensiva sin demasiado dinamismo y entregar menos el balón, mientras acumula recursos financieros para su futura franquicia de Jamba Juice, no es el tono narrativo que un club quiere establecer después de traer nueva dirigencia.
El personal actual de la franquicia tampoco puede negar el hecho de que las mejores posibilidades de Miami de encontrar estabilidad en la posición de quarterback casi con seguridad descansan en el draft de 2027 (sí, el del próximo año), donde esperaríamos que el equipo tenga una selección lo suficientemente alta como para estar en posición de elegir entre varios prospectos muy buenos.
¿Si Willis juega lo suficientemente bien como para convertir esa selección de 2027 en el motor de un intercambio que cambie el rumbo de la franquicia? Fantástico.
¿Si Willis solo es lo suficientemente interesante como para mantener satisfecha a la afición hasta octubre de este año y es lo bastante movible financieramente como para hacerse a un lado cuando Miami seleccione a su sucesor en 2027? También fantástico.
La agencia libre se trata de entender las necesidades específicas de tu equipo. Los Dolphins necesitan parecer como si el resto de la división no los hubiera relegado al estilo de Sheffield United, y Willis ofrece la posibilidad de operar una ofensiva que creo podría presionar de manera única a las defensas dentro de la AFC East.
Los Bills y los Jets fueron dos de los peores equipos defendiendo las carreras de quarterback la temporada pasada. Y algo de lo que no se habla lo suficiente respecto a Willis es su capacidad para tener éxito incluso cuando el juego terrestre a su alrededor falla. Sí, las mejores posibilidades de éxito de Willis llegan cuando el esquema está íntimamente ligado al play-action, pero sus mejores momentos se produjeron cuando el ataque por tierra que lo rodeaba perdió eficiencia.
Eso fue especialmente evidente en aperturas como la que tuvo contra los Colts en 2024. El juego terrestre de los Packers era, en el mejor de los casos, sospechoso, y la ofensiva dependió de jugadas dramáticas en downs tardíos de Willis y de un porcentaje de pases completados por encima de lo esperado superior al 20%. De manera similar, en su siguiente apertura contra los Titans, fue el juego aéreo de Willis el que finalmente resultó más efectivo que un ataque terrestre de alto volumen.
Tras perder a algunos de sus playmakers más dinámicos (incluido Tyreek Hill, quien fue cortado el mes pasado), los Dolphins ahora están rediseñando su ofensiva alrededor de un quarterback que puede contribuir a la fluidez del ataque con su juego terrestre en lugar de frenarlo. Tagovailoa tuvo el cuarto peor EPA por acarreo en la NFL la temporada pasada, lo que lo hacía casi tan dinámico saliendo de la bolsa de protección como Matthew Stafford o Jared Goff. La movilidad ha sido considerada durante mucho tiempo la siguiente evolución de la ofensiva de Shanahan—sin embargo, curiosamente, pocos de estos equipos han puesto énfasis en instalar a un quarterback con ese conjunto de habilidades (aunque esa fue principalmente la razón por la que Kyle Shanahan buscó a Trey Lance en el draft).
Nada de esto significa que Willis vaya a poder tener éxito de esta manera con los Dolphins. Pero es mejor que no intentarlo y condenar a un nuevo régimen a morir antes siquiera de llegar a la Semana 1.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/03/2026, traducido al español para SI México.