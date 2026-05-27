Mano a mano con Ty Simpson: su opinión de que los Rams lo tomaron en el puesto 13 del Draft
A Ty Simpson no le importan las opiniones sobre el Draft de la NFL, pero con gusto aceptará sugerencias sobre dónde vivir en Los Ángeles.
Aunque mucho se habló de la decisión de Rams de utilizar la selección No. 13 del draft del mes pasado en un quarterback pese a contar ya con el MVP vigente en la posición, Simpson ha pasado su tiempo ignorando el ruido externo para observar y aprender de sus nuevos compañeros, incluido Matthew Stafford.
En lugar de escuchar a los críticos cuando está lejos de las instalaciones del equipo, Simpson se ha mantenido ocupado tratando de adaptarse al estilo de vida del sur de California, un recordatorio constante de que ya no está ni en Alabama ni en su natal Martin, Tennessee.
“Todavía creo que soy un redneck en L.A.”, dijo Simpson a Sports Illustrated durante una entrevista la semana pasada mientras participaba en el NFLPA Rookie Premiere.
Quizá después de encontrar una nueva casa y comprar un vehículo, Simpson encienda la televisión para ver de qué se trata todo el alboroto sobre ser compañero de Stafford, quien, según el quarterback novato, ha sido de gran ayuda. Aunque eso podría tardar, porque Simpson no tiene idea de por dónde empezar a buscar una casa y no tiene prisa por aprender a navegar las caóticas autopistas de Los Ángeles. Aceptará cualquier consejo sobre cómo moverse por una ciudad que puede resultar abrumadora para quienes son nuevos en la zona.
Tal vez el próximo año preste atención a las opiniones del draft. Por ahora, le interesa más compartir lo que ha aprendido de Stafford, Davante Adams, Puka Nacua y el entrenador Sean McVay.
A continuación, la sesión completa de preguntas y respuestas de la entrevista con Simpson.
Sports Illustrated: Ty, voy a darte una frase que dijiste en tu conferencia de presentación con Rams. Dijiste: “Supongo que soy como un redneck en Los Ángeles”. ¿Por qué dijiste eso y todavía te sientes un poco fuera de lugar aquí?
Ty Simpson: Bueno, lo dije porque soy un chico del oeste rural de Tennessee, de Martin, que creció cazando y pescando, usando botas y jeans, y luego llegué a L.A., con un estilo de vida diferente. Además, fui a Alabama, que es tan redneck como se puede ser, y luego venir a L.A. fue como un choque cultural. Siento que me he adaptado bastante bien, pero todavía creo que soy un redneck en L.A.
SI: O.K., eso probablemente no cambie, pero sé tú mismo. Hasta ahora, ¿sientes que te estás acostumbrando a la cultura, el ambiente y todas las cosas que L.A. tiene para ofrecer?
TS: Sí, totalmente siento que sí. Todavía necesito entender y familiarizarme con el entorno, saber dónde están los lugares para comer, dónde pasar el rato, dónde comprar, pero siento que tengo una buena idea de cómo hacer las cosas. Tengo un gran equipo al que puedo preguntar.
SI: El año pasado hubo un video viral de Jaxson Dart sin saber cómo usar las autopistas de peaje en New York y New Jersey. ¿Has tenido alguna experiencia similar conduciendo en L.A.?
TS: No. De hecho, no tengo auto, así que camino y uso Uber para todos lados, pero todavía no he tenido oportunidad de pasar por las autopistas y cosas así. Pero tengo algo de curiosidad porque he escuchado que es algo irreal.
SI: Estábamos hablando fuera de cámara de que estabas tratando de conseguir el Xbox gratis aquí en el NFLPA Rookie Premiere si alcanzabas cierto número de firmas en tus tarjetas de novato, pero también dijiste que eres un chico de campo. Parece que también eres un poco de interiores. También eres gamer, ¿verdad?
TS: No diría que soy un fanático o promotor del gaming, pero cuando quiero despejar mi mente, juego una o dos partidas.
SI: ¿Hay algún juego que te guste jugar?
TS: Me gustan mucho los juegos de disparos en primera persona, así que Fortnite, Call of Duty, Battlefield, cosas así donde tienes que preocuparte por tu movimiento y ser bueno en ese aspecto.
SI: ¿Cuántos artículos más necesitas firmar para ganar el Xbox?
TS: Creo que ya voy más de la mitad [eran miles], así que tengo que ir a firmar un montón de stickers y me voy a llevar el premio.
SI: ¿Ya te está dando calambre la mano por eso?
TS: Siento que me va a dar túnel carpiano de tanto firmar.
SI: Hasta ahora, ¿qué te ha dejado participar en todo lo que ofrece el NFLPA Rookie Premiere?
TS: Creo que nos dio, especialmente a mí, una mejor comprensión de lo que es la NFLPA y de cómo puede beneficiarte y ayudarte. Mucha gente habla de la NFLPA de forma negativa, pero para los jugadores es una perspectiva diferente porque ellos están aquí para ayudarte, así que eso realmente me ayudó a entender cuánto puede ayudarme la NFLPA y también la parte de marca personal, qué pueden hacer estas marcas y compañías para ayudarte a ganar dinero fuera del campo. Para ser totalmente sincero, realmente no quería venir, pero después de venir y experimentar todo, siento que es una experiencia realmente, realmente genial.
SI: ¿Cuál era la duda sobre venir?
TS: Era más por alejarme de mi equipo y no entender todo, no estar ahí aprendiendo y tratando de agarrarle el ritmo a las cosas. Y luego venir aquí donde solo estoy haciendo comerciales y cosas así, pero entendiendo que es algo más grande que eso, así que fue genial.
SI: Estoy seguro de que Sean McVay superó el hecho de no tenerte un par de días en práctica para que vivieras el NFLPA Rookie Premiere. ¿Cómo ha ido el campamento de temporada baja para ti hasta ahora?
TS: Ha sido genial. Solo estar sentado en el salón con Matthew [Stafford] es súper, súper divertido. Es increíble. Es un tipo de diez, un jugador de diez. Creo que el video lo demuestra, y luego estar ahí con Sean [McVay] y todos mis compañeros es realmente, realmente genial. No solo creo plenamente que tenemos el mejor equipo, sino que también creo plenamente que tenemos a las mejores personas. No se trata solo del futbol americano. Se trata de cómo te trata la gente y no ha habido un solo jugador en ese vestidor con quien no haya tenido una buena experiencia. Estoy muy emocionado de conocerlos mejor, construir buenas relaciones y vivir experiencias divertidas.
SI: Como novato, ¿qué observas cuando practicas o estudias video con jugadores como Matthew Stafford, Puka Nacua y Davante Adams?
TS: Realmente, cómo hacen las cosas. Creo que es realmente, realmente genial, primero, estar en el salón con Matthew, quien ha hecho esto a un nivel altísimo durante tanto tiempo, y luego verlo desde la perspectiva de un receptor con Davante y Puka. Y especialmente Davante, por lo parecido que es a Matthew, pero creo que ambos son dos de los mejores en sus posiciones. El hecho de poder observar a los dos al mismo tiempo en mi equipo es una gran ventaja para mí.
SI: ¿Conocías a alguno de los jugadores de Rams antes de llegar?
TS: No. Conocía a mucha gente de nombre y sabía de qué iban, pero personalmente no conocía a nadie.
SI: Al ver todo el alboroto sobre Rams seleccionando a un quarterback en la primera ronda del draft, ¿te sorprendió? ¿Cómo lo afrontaste?
TS: Realmente no me importó, para ser honesto contigo. Todo el mundo puede tener una opinión, pero mi trabajo es ocuparme de mis asuntos. Rams me seleccionó con el pick global número 13, así que ahora mi trabajo es ser el mejor jugador que pueda ser, la mejor versión de Ty que pueda ser, y salir ahí a demostrar que tenían razón. Realmente no escucho todo eso. Mi trabajo es asegurarme de hacer lo que mi equipo necesite para ganar y eso es lo que voy a hacer.
SI: Ty, ¿ya has tenido a tu familia de visita aquí en L.A.?
TS: No. Tengo que encontrar una casa y establecerme. Tengo que descubrir dónde debería ser y una vez que eso pase, todos serán bienvenidos. Haremos una gran parrillada en la casa.
SI: ¿Tienes una idea de dónde quieres establecerte?
TS: No. Así que, si alguien tiene opiniones o sugerencias, por favor háganmelas saber porque no estoy familiarizado con la geografía de L.A. ni con dónde debería vivir.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/05/2026, traducido al español para SI México.