Ty Simpson pondrá a prueba la reputación de Sean McVay como experto en quarterbacks
Elegir personalmente a un quarterback en Cabo San Lucas después de que ese jugador ya ha lanzado para 45,000 yardas y más de 280 touchdowns en la NFL es muy distinto a lo que hicieron los Rams el jueves por la noche: seleccionar a uno con la decimotercera elección (Ty Simpson, de Alabama) tras 31 partidos colegiales y justo después de su primera temporada como titular a tiempo completo.
Los Rams tenían conexiones con Simpson, con el gerente general Les Snead aconsejando al padre de Ty, Jason Simpson, entrenador en jefe de UT Martin, sobre por qué su hijo debía dejar pasar millones de dólares del NIL e ingresar a un draft de la NFL que, en gran medida, le había dado la espalda como verdadero contrapunto al pick número 1, Fernando Mendoza. Estoy seguro de que la mayoría de los quarterbacks harían lo mismo si existiera una posibilidad real de ser seleccionados por Sean McVay.
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Pero ahora realmente podremos descubrir qué tan cierto es el mito de McVay como desarrollador puro de quarterbacks. Esto, una temporada después de que nuevamente vimos la falibilidad del grupo de jóvenes gurús de la posición en la NFL. Kyle Shanahan tiró la toalla con Trey Lance antes de recurrir a Brock Purdy. Kevin O’Connell prácticamente ha dejado fuera del panorama a J.J. McCarthy en Minnesota. Y el camino de ladrillos amarillos que nos llevó hasta este momento ahora está lleno de episodios que no deberían hacernos dudar de la capacidad de Shanahan, O’Connell o McVay para trabajar con quarterbacks, pero sí, quizá, moderar la narrativa.
Tomemos a Shanahan como ejemplo. No agitó una varita mágica para crear a un titular confiable a partir de C.J. Beathard. Jimmy Garoppolo ya era un quarterback con experiencia cuando llegó a San Francisco y ayudó a los 49ers a convertirse en contendientes constantes (lo que, cuando el experimento Garoppolo alcanzó su límite, impulsó el cambio hacia Lance y, posteriormente, Purdy).
O’Connell supervisó primero temporadas de despegue en Minnesota para Kirk Cousins y Sam Darnold. Cousins sigue siendo un suplente de alto nivel y un titular marginal en la NFL que ya había ido a tres Pro Bowls antes de que O’Connell comenzara a entrenarlo. Darnold dejó Minnesota y ganó el Super Bowl.
Y McVay, quien llegó al Super Bowl con Goff, traspasó al ex pick número 1 (una selección que no fue suya) para apostar por Matthew Stafford, quien dejó a los Lions como uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia. McVay también recibió elogios adicionales por preparar una apertura de emergencia de Baker Mayfield con muy poco tiempo, antes de que Mayfield se fuera a Tampa Bay y se convirtiera, bueno, en Baker Mayfield.
Prometo que no estoy siendo negativo, pero es importante abordar las realidades de la mitología que estamos construyendo. Estos entrenadores son excelentes y han redefinido la manera en que el fútbol ofensivo se potencia a nivel NFL. Somos afortunados de tenerlos en la liga. Pero decir que la selección de Simpson fue una jugada maestra, o no reconocer los inevitables dolores de crecimiento, es un error que coloca expectativas indebidas sobre Simpson, de forma muy similar a lo que hicimos con McCarthy.
Ningún entrenador garantiza un ascenso constante en la posición de quarterback. Ni siquiera el mejor coach ofensivo de la NFL. ¿Es absolutamente emocionante imaginar a McVay en un laboratorio con Simpson, exponiéndolo a esas legendarias reuniones exclusivas de jugadores de Stafford, donde el fútbol se desmenuza a nivel de posgrado, e imaginar cómo va cobrando vida poco a poco como una especie de Frankenstein de la NFL simpático? Absolutamente. ¿Recibiremos recordatorios constantes de que así fue como los Chiefs operaron con Patrick Mahomes detrás de Alex Smith? No hay duda.
Pero mientras tanto, le debemos a Simpson, y en realidad también a McVay, simplemente permitir que la selección sea lo que es. También podemos cuestionar libremente si este fue el mejor uso posible de los recursos.
Los Rams tuvieron una racha intensa de mejoras en su roster defensivo durante esta offseason, sumando a Jaylen Watson, intercambiando por Trent McDuffie y renovando a Kam Curl. Se podría argumentar que la línea ofensiva y el cuerpo de receptores eran necesidades más urgentes que un sucesor para Stafford, y que habrían ayudado al equipo en su intento por exprimir un último Super Bowl de Stafford antes de su eventual retiro. Coincidentemente, hubo una corrida tanto de tackles como de receptores después de la selección de Simpson. Casi con toda seguridad, los Rams estaban recibiendo ofertas para bajar en el draft desde esa posición, dada la desesperación de varios equipos por asegurarse lo que quedaba del mercado de tackles en particular.
Además, me pregunto por qué McVay sintió la necesidad de desarrollar a un quarterback cuando casi con certeza podría haber elegido de manera perpetua a cualquier veterano en el ocaso de su carrera que quisiera, sin tener que lidiar con el estrés de vincular su nombre a una selección de primera ronda (una experiencia de marca desastrosa para los llamados “QB whisperers”, y algo que Bruce Arians incluso mencionó en su libro The Quarterback Whisperer, que trató activamente de evitar). Arians la tuvo fácil, pasando de Peyton Manning a Ben Roethlisberger, a Andrew Luck, a Carson Palmer y a Tom Brady (uf). El brillo de McVay habría atraído a jugadores de ese perfil hasta el final de sus días como entrenador. ¿Un Joe Burrow inconforme al final de su carrera? ¿Un proyecto de reconstrucción como C.J. Stroud? ¿Un Jalen Hurts post-Eagles? Los quarterbacks aceptarían menos con tal de jugar para McVay. Punto.
Lo harían porque, entre todos los “whisperers”, McVay es el monolito.
Al menos hasta que veamos qué sucede con Simpson.
Que Simpson no tenga éxito no cambiaría el hecho de que McVay es grande. Pero sí pondría en tela de juicio la base misma de la decisión, en un momento en el que el “QB whisperer” podría haber utilizado prácticamente cualquier cosa menos a un quarterback.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/04/2026, traducido al español para SI México.