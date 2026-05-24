Mano a mano con Fernando Mendoza: el consejo de Tom Brady, el video con Kirk Cousins y más
Por un momento, pareció que el otro lado de Fernando Mendoza estaba a punto de aparecer, ese que recientemente reveló a su nuevo equipo y que a muchos les costaba creer debido a sus entrevistas virales, desenfadadas y siempre sonrientes.
No mucho después de convertirse en la selección número 1 del Draft 2026, Mendoza les dijo a los Raiders que no siempre es un buen tipo y que, en ocasiones, puede ser “un poco imbécil”.
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Seguramente, el otro lado de Mendoza estaba por aparecer cuando le dijo a Sports Illustrated: “Voy a ser completamente honesto contigo”. Parecía el momento ideal para quejarse de la pequeña silla que ocupaba durante nuestra entrevista cara a cara, mientras se encontraba en Los Ángeles para el NFLPA Rookie Premiere la semana pasada. La estatura de 6 pies y 5 pulgadas de Mendoza y sus enormes zapatos suelen llamar la atención cada vez que entra a una habitación.
Pero el ganador del Heisman Trophy no estaba molesto por la silla. Simplemente se dio cuenta de que se estaba perdiendo entrenamiento mientras asistía al NFLPA Rookie Premiere para aprender sobre los nuevos beneficios que tendría como jugador profesional de futbol americano. Aunque por un momento se mostró irritado, Mendoza rápidamente se recompuso, mostró una sonrisa y enumeró todos los aspectos positivos de participar en el evento de tres días.
Está claro que Mendoza tiene prisa por convertirse en el mejor en su nuevo trabajo, aunque el ritmo acelerado de su vida se desaceleró un poco durante su estancia en Los Ángeles. Era un buen momento para preguntarle cómo ha sido su vida desde que ganó el campeonato nacional con Indiana y se convirtió en el nuevo rostro del Silver & Black.
Habló sobre cómo sacar el mejor provecho de LinkedIn y elogió a su nuevo compañero Kirk Cousins por tomar el liderazgo en la parodia de Step Brothers que realizaron para el video de presentación del calendario de los Raiders. Esto fue lo que más nos contó.
Sports Illustrated: Ahora que trabajas para un equipo de la NFL, ¿sigues usando LinkedIn tanto como antes?
Fernando Mendoza: En este momento, mis prioridades cambiaron de encontrar un trabajo a desempeñar el trabajo y controlar lo que puedo controlar, para poder ser el mejor en mi rol.
SI: Tengo una pregunta sobre LinkedIn porque estoy teniendo problemas para entender cómo funciona. ¿Es como Facebook? ¿O más parecido a Twitter/X? ¿Cómo te mueves dentro de LinkedIn?
FM: No tengo Facebook, así que no puedo darte una comparación directa, pero creo que lo especial de LinkedIn es que es único. Facebook, X y otros tipos de redes sociales intentan engancharte, y no precisamente por las razones correctas. Con LinkedIn hay muchísimos recursos de negocios, conexiones que puedes crear y realmente es una plataforma en la que estar puede beneficiarte, en lugar de pasar un par de horas haciendo doomscrolling.
SI: Obtener beneficios es justamente de lo que trata el NFLPA Rookie Premiere. Aquí estás haciendo contactos, conociendo posibles patrocinadores y aprendiendo sobre la vida fuera de la NFL o del campo de juego. ¿Ha habido algún aspecto de tu experiencia en Los Ángeles que pienses: “¿Sabes qué? Voy a recordar esto durante mucho tiempo”?
FM: Hay mucha gran mentoría aquí con la gente de la NFLPA y todo el personal, mostrándote los diferentes beneficios a los que accedes a lo largo de tu carrera, ya sea una carrera de un año, tres años o 10 años, y cómo puedes aprovecharlos y asegurarte de maximizar tu potencial con los beneficios de la liga.
SI: Estando aquí en Los Ángeles, quizá sea un buen momento para preguntarte sobre el video de lanzamiento del calendario con Kirk Cousins. Hubo mucha actuación, muchas líneas en esa parodia de Step Brothers. ¿Te preparaste bastante para eso? ¿Y te gustaría actuar en el futuro?
FM: En realidad no nos preparamos demasiado. Aunque Kirk definitivamente me superó y me ayudó porque él ya es un poco un veterano del marketing, especialmente con el documental de Netflix [Quarterback] en el que participó. Fue grandioso. También asumió un poco un rol de veterano en esa producción. Fue algo divertido y gracioso que quisimos hacer para los aficionados. Me alegró mucho que saliera bien.
SI: Con la vida yendo tan rápido, siendo la selección número 1 del Draft, jugando para los Raiders y trabajando con Klint Kubiak, Kirk Cousins y Tom Brady, hay muchas cosas ocurriendo en tu vida. Pero al estar aquí en el NFLPA Rookie Premiere, ¿sientes que todo baja un poco el ritmo y quizá aprendes otros aspectos sobre lo que significa ser un profesional en la NFL?
FM: Voy a ser completamente honesto contigo. Preferiría estar entrenando ahora mismo y estaba muy molesto por tener que perderme entrenamiento para venir aquí. Aunque ha sido grandioso… también ha sido un gran momento porque era obligatorio que estuviera aquí. No voy a compadecerme ni a mostrarme indeciso. Voy a sonreír y aprovechar al máximo el momento presente. Vivir y aprender sobre todos los beneficios salariales de la NFL, hacer conexiones con distintos mentores aquí y asegurarme de maximizar mi tiempo para generar un impacto positivo y aprender sobre mi situación y mi entorno. Todas esas son cosas de las que realmente me beneficié al estar aquí.
SI: Déjame preguntarte sobre el brunch con Tom Brady y Travis Scott. ¿Qué fue lo más importante que te llevaste de esas conversaciones?
FM: Fue un brunch privado, un almuerzo; hubo muchísimas lecciones valiosas sobre liderazgo, desempeño, responsabilidad y negocios. Se habló de todo un poco, pero la constante fue que era información de calidad, información que anoté en una libreta. Voy a poder procesarla cuando la relea esta noche y también en el futuro.
SI: ¿Hay algo de lo que escribiste en esa libreta que quieras compartir o preferirías guardártelo todo para ti?
FM: No sé si quiera quedármelo todo para mí. Siempre quiero compartir, pero lo más importante que me pareció increíble fue cuando Tom habló sobre liderazgo y las dos variables que necesitas para ser un gran líder. La primera: preocuparte por tus compañeros de equipo; la segunda: preocuparte por los objetivos del equipo. No se trata de ser un Pro Bowler o una estrella. Se trata de preocuparte por tus compañeros, por quiénes son, y de preocuparte por ganar y por el objetivo final del equipo, que es ganar un campeonato.
SI: Por último, Fernando, algo que me gusta preguntarles a los novatos: fuera del campo de futbol americano, ¿cuáles son algunos de tus intereses, pasatiempos o cosas que te ayudan a relajarte y sentirte tranquilo?
FM: Soy bastante estricto con mi nutrición, pero me encanta salir a comer dentro de mi dieta con mis compañeros. Siempre es divertido. El pickleball también me parece muy entretenido. Y me encanta ver películas, descubrir nuevas películas. Siempre es interesante ver los distintos aspectos culturales de las películas filmadas y producidas desde los años 80 hasta los 2000, y es una gran manera de experimentar diferentes tipos de producciones.
SI: ¿Hay alguna película que siempre te guste ver? ¿Y alguna película nueva que hayas visto recientemente y te haya gustado?
FM: Hay muchísimas películas, y yo no soy el experto en cine. Dejo que los expertos escojan la película. Me gusta porque también es una experiencia de convivencia: no solo compartes la película, sino que después hay muchos temas distintos de los que puedes hablar, ya sea un chiste interno sobre la película, una discusión o un debate. Creo que ese es un gran aspecto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/05/2026, traducido al español para SI México.