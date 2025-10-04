Mark Sanchez, exquarterback de la NFL, fue apuñalado en Indianápolis; lo reportan estable
Mark Sanchez, exquarterback de la NFL y actual comentarista de la cadena Fox Sports en Estados Unidos, fue hospitalizado tras ser apuñalado la madrugada de este sábado. La propia cadena televisiva informó en un comunicado que el mariscal de campo de origen mexicano se encuentra estable y se recupera en el hospital.
"Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su excepcional atención y apoyo. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo", se lee en el comunicado de la cadena televisiva Fox Sports.
En información que replica el portal ESPN se da a conocer que el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD) informó que se investiga un altercado físico entre dos hombres, donde uno de ellos sufrió laceraciones, mientras que el otro sufrió lesiones consistentes con puñaladas.
"Los detectives creen que se trató de un incidente aislado entre dos hombres y no de un acto violento aleatorio. El caso se presentará a la Fiscalía del Condado de Marion para que se tome una decisión sobre la imputación de cargos", informó el Departamento de Policía en el comunicado.
Mark Sanchez se encuentra en dicha ciudad para la transmisión del juego del domingo entre Las Vegas Raiders y los Indianapolis Colts, pero debido al incidente ya no podrá formar parte de dicha tarea.
Sánchez, de 38 años, jugó ocho temporadas en la NFL para los New York Jets, así como para los Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington.