Resultados de la Semana 5 de la NFL: Abren jornada Rams vs. 49ers
La actividad de la Semana 5 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 5 de la NFL con encuentros que prometen emociones, como el juego en Londres de los Cleveland Browns contra los Minnesota Vikings.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 5 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Philadelphia Eagles vs. Denver Broncos, Buffalo Bills vs. New England Patriots o el Monday Night Football entre Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs.
Te puede interesar: Resultados de la Semana 4 de la NFL: Miami logra costosa victoria con lesión de Hill
Resultados de la Semana 5 de la NFL
Jueves 2 de octubre de 2025
- 18:15 horas | Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers
Domingo 5 de octubre de 2025
- 07:30 horas | Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings
- 11:00 horas | Baltimore Ravens vs. Houston Texans
- 11:00 horas | New Orleans Saints vs. New York Giants
- 11:00 horas | Philadelphia Eagles vs. Denver Broncos
- 11:00 horas | Indianapolis Colts vs. Las Vegas Raiders
- 11:00 horas | New York Jets vs. Dallas Cowboys
- 11:00 horas | Carolina Panthers vs. Miami Dolphins
- 14:05 horas | Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers
- 14:05 horas | Arizona Cardinals vs. Tennessee Titans
- 14:25 horas | Cincinnati Bengals vs. Detroit Lions
- 14:25 horas | Los Angeles Chargers vs. Washington Commanders
- 18:20 horas | Buffalo Bills vs. New England Patriots
Lunes 6 de octubre de 2025
- 18:15 horas | Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs
Published |Modified