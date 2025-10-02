SI Mexico

Resultados de la Semana 5 de la NFL: Abren jornada Rams vs. 49ers

La actividad de la Semana 5 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.

Redacción SI México

La NFL está de vuelta y aquí podrás consultar los resultados de la NFL.
La NFL está de vuelta y aquí podrás consultar los resultados de la NFL. / Sarah Stier/Getty Images

El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 5 de la NFL con encuentros que prometen emociones, como el juego en Londres de los Cleveland Browns contra los Minnesota Vikings.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 5 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Philadelphia Eagles vs. Denver Broncos, Buffalo Bills vs. New England Patriots o el Monday Night Football entre Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs.

Te puede interesar: Resultados de la Semana 4 de la NFL: Miami logra costosa victoria con lesión de Hill

Resultados de la Semana 5 de la NFL

Jueves 2 de octubre de 2025

  • 18:15 horas | Los Angeles Rams vs. San Francisco 49ers

Domingo 5 de octubre de 2025 

  • 07:30 horas | Cleveland Browns vs. Minnesota Vikings
  • 11:00 horas | Baltimore Ravens vs. Houston Texans
  • 11:00 horas | New Orleans Saints vs. New York Giants
  • 11:00 horas | Philadelphia Eagles vs. Denver Broncos
  • 11:00 horas | Indianapolis Colts vs. Las Vegas Raiders
  • 11:00 horas | New York Jets vs. Dallas Cowboys
  • 11:00 horas | Carolina Panthers vs. Miami Dolphins
  • 14:05 horas | Seattle Seahawks vs. Tampa Bay Buccaneers
  • 14:05 horas | Arizona Cardinals vs. Tennessee Titans
  • 14:25 horas | Cincinnati Bengals vs. Detroit Lions
  • 14:25 horas | Los Angeles Chargers vs. Washington Commanders
  • 18:20 horas | Buffalo Bills vs. New England Patriots

Lunes 6 de octubre de 2025 

  • 18:15 horas | Jacksonville Jaguars vs. Kansas City Chiefs
Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Futbol Americano