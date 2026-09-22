Medidor de pánico de la NFL: Ranking de los equipos con récord de 0-2
La jugada más trascendental en la historia reciente de los Commanders pareció una interpretación de futbol; un grupo de improvisadores de Second City formándose para hacer una serie de caídas al estilo de una rutina de comedia física. Jayden Daniels se coloca bajo el centro con tres segundos por jugar en la primera mitad (volveremos a eso más adelante), con los Commanders abajo por un touchdown. Cuando recibe el snap, tropieza con el pie de su guard derecho, apoya su mano con la que no lanza en el suelo y luego intenta lanzar con un solo brazo hacia el running back cuando se acaba el tiempo.
Tom Brady, cuyo programa interno estaba operando momentáneamente en modo humano consciente, dijo lo que todos estábamos pensando cuando las repeticiones en cámara lenta comenzaron a mostrar el codo de Daniels como si fuera una pintura de Tyeb Mehta: “Ah, mierda”. Estoy seguro de que el Head Coach de los Commanders, Dan Quinn, estaba pensando lo mismo por dos razones.
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La primera es obvia: sin Daniels durante otra temporada, los Commanders están acabados. Washington tiene marca de 3–7 cuando no cuenta con la ex selección No. 2 del Draft y terminó con marca de 2–6 después de que Daniels se dislocara ese mismo codo la temporada pasada (y luego jugara durante una temporada perdida, agravando la lesión por segunda ocasión).
Lo que nos lleva al otro punto: Quinn decidió ir por el cuarto down con tres segundos restantes en un partido que todavía estaba completamente abierto el domingo. Cuando Daniels se dislocó el codo la temporada pasada, fue en medio de una paliza de 31 puntos, en la que algunas personas (no yo, para que conste) culparon a Quinn por manejar irresponsablemente la salud de Daniels al siquiera tenerlo en el campo. Supongo que intentar conseguir un touchdown cuando un gol de campo habría sido perfectamente comprensible (dado el desarrollo del partido en ese momento) no impedirá que los aficionados hagan la comparación fácil entre los problemas de Daniels después de su temporada de novato y los problemas de lesiones que sufrió Robert Griffin III por sobreuso. Quinn tiene por delante una batalla con la percepción.
Esta es una de las razones por las que los Commanders ocupan un lugar alto en mi medidor de pánico para los equipos 0–2. Analizaremos a todos los equipos que han comenzado la temporada sin victorias, calificando el grado de pánico (sobre 10) que cada club debería estar experimentando en este momento, comenzando con Washington. Desde la fusión AFL-NFL en 1970, solo 11% de los equipos que comenzaron 0–2 han llegado a la postemporada.
Quiero que esta lista se sienta menos como una reacción al momento y más como una exploración del pánico a una escala mayor en este punto de la temporada.
La puntuación es el resultado combinado de diferentes categorías que —considero— contribuyen a generar una ola de pánico.
- Lo ocurrido durante los dos primeros partidos, puesto en contexto
- Seguridad del Head Coach y salud de la organización
- Rendimiento del talento joven bajo control de costos y de las estrellas fundamentales con contrato
- Satisfacción de los aficionados durante un periodo más largo y en relación con las expectativas específicas de este año
- Cantidad de decisiones controversiales, conferencias de prensa negativas y apariciones que transmitan apatía, frustración evidente o rendición
Enumeraremos a los ocho equipos sin victorias de la liga, del nivel de pánico más comprensible al menos comprensible.
1. Commanders
Nivel de pánico (sobre 10): 8.9
Soy un catastrofista certificado y siempre lo he sido. Pero ahora estamos hablando de una dislocación de codo, una reagravación y una segunda dislocación en menos de un año (tristemente, en un momento del juego contra los Cowboys en el que Daniels realmente parecía estar recuperando su magia). Detrás de Daniels hay un equipo que no tendrá tiempo para encontrar su identidad bajo un nuevo grupo de coordinadores antes de llegar al punto en el que Washington tendrá que decidir si vale la pena volver a ponerlo en el campo este año. El calendario de Washington de aquí en adelante es brutal. Los Commanders juegan contra los Seahawks la próxima semana —un equipo que, por cierto, evitó que los Cardinals completaran un solo pase de más de 10 yardas, algo que no le ocurría a la franquicia desde la huelga de 1987—, seguido por los infravalorados Colts en Londres, los Giants, un partido de visitante contra los 49ers, los Eagles, los Rams, nuevamente los Giants y los Bengals. Esto no quiere decir que Washington no pueda ganar ninguno de estos partidos, pero no creo que esté fuera del ámbito de lo posible que Washington esté eligiendo dentro del top cinco del Draft de la NFL de 2027, con Daniels habiendo disputado menos de una temporada completa de partidos combinados entre 2024 y 2025. Si ese fuera el caso, eso complicaría los planes del equipo en cuanto a quién deberían seleccionar en el Draft y sentaría las bases para unas posibles negociaciones contractuales conflictivas en las que, estoy seguro, el equipo de Daniels querrá basar sus proyecciones futuras en su temporada como Novato del Año (Daniels entra en la última temporada antes de que se active la opción de su equipo para 2027).
Por eso el nivel de pánico de los Commanders ha alcanzado repentinamente niveles apocalípticos. No estamos hablando simplemente de una temporada inesperadamente mala; estamos hablando de problemas de viabilidad a largo plazo con un jugador fundamental de la franquicia y de una situación en la que podrías estar en posición de seleccionar al reemplazo inmediato de ese jugador dentro de seis meses.
Los Commanders realizaron la menor cantidad de selecciones en el Draft 2025 después de que Daniels llevara al equipo a una inesperada aparición en el campeonato de la NFC, principalmente porque ese capital estaba destinado a mejorar inmediatamente al equipo para mantener ese nivel de éxito. Ninguna de las seis selecciones de primera ronda que la franquicia tuvo antes de la llegada del GM Adam Peters sigue en el equipo para brindar algún tipo de ayuda significativa. Washington tiene el sexto roster más veterano de la NFL, y se podría argumentar que el equipo cuenta con una de las peores reservas de talento menor de 25 años bajo control de costos de toda la NFL.
Si bien esto es una píldora difícil de tragar después de la Semana 2, y estoy seguro de que me dirán que me relaje, tengo que asumir que el equipo querrá dar marcha atrás a su agresividad de la era posterior al campeonato de la NFC para mitigar el impacto de las consecuencias.
2. Buccaneers
Nivel de pánico: 8.6
Si tuviéramos que quedarnos con una conclusión que no se sienta frágil después de dos semanas en lo que respecta a la NFC South, sería esta: los Saints son más duros y resistentes que Tampa, y el rumbo de esta división claramente está cambiando. Perder contra los Browns en un partido que no solo fue emocional, sino también agotador, con una demora por lluvia de más de dos horas, dejó al descubierto algunos de los problemas más apremiantes del equipo: una falta de instinto asesino a la ofensiva y la ausencia de una presión al quarterback a la defensiva. Hay que reconocerle a Deshaun Watson que pasó de tener uno de los tiempos más largos entre el snap y el lanzamiento en la Semana 1 a uno de los más cortos en la Semana 2. Desaparecieron los desconcertantes y prolongados retrocesos desde la shotgun, y lo que quedó fue un quarterback que probablemente disputó su segundo mejor partido como Brown (lo cual dice mucho, considerando que lleva casi media década ahí, pero como sea). Podemos decir que esto no pudo haberle ocurrido en peor momento a los Buccaneers, pero la verdad es que Tampa tenía suficiente talento para vencer con autoridad a este equipo de Cleveland y, nuevamente, tuvo dos horas para preparar una serie ofensiva ganadora después de haber llegado ya a territorio de los Browns. Mayfield no es el mismo jugador en términos de confianza sin Mike Evans, y su EPA por jugada durante un periodo de dos partidos lo demuestra. Los Buccaneers ocupan el lugar 29 en EPA en retrocesos para pase, y Mayfield continúa manteniendo al equipo al borde del precipicio en cada retroceso (desde 2024, Mayfield tiene siete balones sueltos más que el siguiente quarterback más cercano y más intercepciones que cualquiera salvo Geno Smith).
Lo que complica el pánico es lo que llamaremos el principio de Brian Daboll. Escribí sobre ello aquí. ¿Qué se puede ganar al atravesar una temporada a duras penas bajo un Head Coach que cada vez parece tener más cerca el final de su etapa? Tampa Bay tuvo la oportunidad de cambiar de rumbo después del colapso de final de temporada del año pasado, pero optó por cambiar al coordinador ofensivo y apostar por Ruben Bain Jr. en la primera ronda para ayudar a fortalecer la presión al quarterback de Todd Bowles. Hasta ahora, ninguno de esos movimientos parece haber regenerado a un equipo cuya ventana de oportunidad parece estar cerrándose. Ahora Tampa Bay tiene a los Vikings, Packers y Cowboys en semanas consecutivas. Aunque Minnesota ciertamente podría sufrir una derrota después de una victoria emocional sobre su rival divisional, los Bears, Mayfield ya está jugando a un nivel por debajo del óptimo como uno de los quarterbacks más presionados de la NFL. Hasta ahora esta temporada, Mayfield tiene el tercer peor rating de quarterback entre los ocho quarterbacks que más han sido presionados en la NFL, aunque Matthew Stafford —antes del Monday Night Football— ocupa uno de los otros puestos y Malik Willis el restante. Mayfield está registrando actualmente un EPA por retroceso bajo presión peor que el de Watson, Aaron Rodgers, Carson Wentz o Cam Ward.
3. Chargers
Nivel de pánico: 8.1
El movimiento para adquirir a Mike McDaniel como coordinador ofensivo fue, hay que admitirlo, irresistible para gente como yo. La conversación en torno a su capacidad para diseñar jugadas alcanzó niveles casi sagrados durante su etapa con los 49ers y, finalmente, como Head Coach de los Dolphins. Pero, como señaló Timo Riske, de Pro Football Focus, el playbook se siente demasiado similar. Varios conceptos de rutas de dos receptores parecen ser efectivos para Jaylen Waddle y Tyreek Hill, pero quizá no para Ladd McConkey y Brenen Thompson. Cuando las jugadas se rompen, los Chargers parecen desorganizados. El quarterback Justin Herbert parece un jugador cansado que lanza el balón por frustración (también golpeó su casco contra la banca el domingo). Y luego están las jugadas que el propio equipo se provoca en contra, como los seis balones sueltos que tuvieron los Chargers el domingo, con una extraordinaria suerte al recuperar cinco de ellos.
Herbert tuvo suerte de no perder un balón suelto en lo profundo de su propio territorio el domingo. Eso, para mí, sentado en la mesa de mi comedor, parecía una especie de resumen de la frustración que los Chargers han desperdiciado un calendario favorable para comenzar la temporada, combinada con las jugadas en las que Herbert encuentra a David Njoku solo para que el balón sea desviado y termine en una intercepción.
Pero el nivel de pánico es alto porque Los Ángeles ahora entra en la parte más complicada de su calendario: Bills, Seahawks, Chargers, Chiefs, Rams y Chargers. Este equipo debería haber tenido aspiraciones legítimas de playoffs. Sin embargo, enfrenta la posibilidad muy real de llegar con marca de 0–4 y completamente fuera de la conversación por la postemporada cuando llegue Halloween.
Estas próximas dos semanas no solo serán un juicio sobre McDaniel, quien necesita encontrar la manera de adaptar esta ofensiva y, quizá, ajustar algunas de las teatralidades del backfield para una ofensiva que claramente no logra sincronizarse, sino también sobre Harbaugh, quien tendrá que demostrar qué tan bien puede conectar con este roster y manejar expectativas que no se están cumpliendo.
4. Texans
Nivel de pánico (sobre 10): 6.5
El problema de los Texans es obvio: Houston no tiene juego terrestre y con frecuencia queda en situaciones evidentes de pase, donde una línea ofensiva que no puede respaldar el juego terrestre también tiene problemas para proteger al quarterback. A pesar de haber tenido solo cuatro series que terminaron en tres-and-out en esta temporada durante dos partidos y de llegar al juego del domingo contra los Bengals con una longitud de serie y un promedio de tiempo de posesión respetables, el impacto sobre lo que se suponía que era la fortaleza del equipo —su poderosa defensa— tiene que ser significativo. El rendimiento ofensivo también debe estar pesando sobre DeMeco Ryans, quien tomó una decisión particularmente conservadora al decidir patear un gol de campo contra Cincinnati el domingo, a pesar de estar en cuarto down y una yarda.
Hay algo de matiz en esto. Houston tuvo cuatro tight ends activos contra los Bengals el domingo, pero utilizó principalmente personal 11 y lanzó el balón unas sorprendentes 55 veces. Para mí, eso demuestra una desconexión clara entre el plan sobre el papel y lo que se está ejecutando en tiempo real. Ryans quiere correr el balón de manera más eficiente, pero en la primera mitad del partido del domingo contra los Bengals, Houston registró una tasa de éxito de 0% en sus acarreos. Parece imposible —especialmente cuando el QB C.J. Stroud tiene aproximadamente 17 snaps bajo el centro por partido— diseñar algún play-action realista con estos elementos. Eso deja a la ofensiva sobre los hombros de Stroud, quien, para ser justos, parece estar manejándolo bastante bien dadas las circunstancias.
En defensa del juego terrestre, David Montgomery enfrenta algunos de los porcentajes más altos de cajas con ocho hombres de la NFL, probablemente porque los Texans están muy golpeados en la posición de receptor abierto. Es una situación absoluta de estar entre la espada y la pared.
Por eso, para mí, este “pánico” se siente diferente al “pánico” que Houston tuvo hace una temporada cuando comenzó 0–3, ganó tres de sus siguientes cinco partidos y después consiguió 10 victorias consecutivas. Los Texans pasaron la offseason intentando solucionar los problemas que provocaron la ineficiencia ofensiva al adquirir y seleccionar ayuda para la línea ofensiva, y después intercambiaron por Montgomery. Pero ahora, a menos que ocurra un intercambio milagroso en la fecha límite, no parece haber una solución evidente en el horizonte. Esa parte de la prueba ya terminó.
El futbol es extraño, y ciertamente existe un escenario en el que Nick Caley, coordinador ofensivo de los Texans, logra resolverlo. Quizá los Texans intenten utilizar personal más pesado para quitarles presión a sus tackles y encuentren una chispa en el juego terrestre. Quizá la defensa vuelva a ponerse una capa y tome el control partido tras partido. Pero, nuevamente, uno habría esperado que esos bordes ásperos ya estuvieran pulidos, especialmente con todo el roster alineado ante una ventana de verdadera contención al Super Bowl.
5. Colts
Nivel de pánico: 4.5
Los Colts disiparon muchos de mis principales temores el domingo por la noche en una derrota de 33–30 en tiempo extra contra los Chiefs. Después de dos semanas, esta es la segunda mejor ofensiva terrestre de la NFL, lo que puede proporcionar la base para solucionar prácticamente cualquier problema. Ciertamente, que la defensa haya permitido más de 1,000 yardas totales de ofensiva durante las primeras dos semanas es preocupante. Aun así, puede deberse más a que el coordinador Lou Anarumo tuvo que enfrentar, en semanas consecutivas, a una ofensiva de los Ravens completamente renovada bajo un nuevo coordinador y a una ofensiva de los Chiefs completamente transformada bajo otro nuevo coordinador. Los Colts enfrentarán a Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Zay Flowers, Travis Kelce y Kenneth Walker III cuando estén lo más saludables y en su mayor nivel de impacto que probablemente tendrán durante toda la temporada, antes de que el desgaste del año comience a pasar factura. Aunque se aproxima un enfrentamiento divisional contra Houston, después los Colts enfrentarán a los Commanders sin Daniels, los inmirables Steelers y los Titans en las siguientes semanas. Además, la AFC South tiene marca de 1–7, con los Jaguars como el único equipo que ha conseguido una victoria (sobre los Browns) hasta ahora esta temporada.
Shane Steichen está siendo destrozado en este momento por negarse a intentar un cuarto down y 8 desde la yarda 15 de los Chiefs, a pesar de haber mandado a la ofensiva al campo para comprobar si la jugada habría funcionado contra la defensa de Steve Spagnuolo y no haber obtenido la apariencia que buscaba. Pero si este y una defensa que todavía no termina de funcionar son tus principales problemas después de dos semanas, los Colts tienen problemas de lujo en comparación con algunos de los otros equipos de esta lista.
Ahora bien, si queremos poner al equipo bajo el mismo microscopio que a los Commanders, una continuación de esta racha de derrotas aumentará exponencialmente el nivel de pánico del equipo (la división de los Colts no genera el mismo sentido de urgencia en este momento). Indianapolis no tiene su selección de primera ronda del intercambio por Sauce Gardner, Gardner volvió a lidiar anoche con dolor y molestias persistentes en las costillas, y los Colts han ganado un partido desde que realizaron el intercambio por el ex Novato Defensivo del Año. Frente a Indianapolis hay una reconstrucción que no es tan compleja como la que enfrentan los Commanders en términos de alcance, pero sí es significativa, ya que los Colts han comprometido una gran cantidad de dinero con Daniel Jones y Alec Pierce, lo que obligará al próximo GM que herede este equipo a lidiar con las consecuencias y, posiblemente, con dinero muerto.
6. Atlanta Falcons
Nivel de pánico: 4.3
Esta mañana abrí un poco más los ojos cuando vi la columna de Mike Silver en la que sugería que los Falcons podrían comenzar a cuestionar internamente la dureza de Michael Penix Jr. si no vuelve pronto al campo. Penix recibió autorización médica para jugar, pero todavía no se siente cómodo regresando, algo comprensible, dado que la próxima lesión grave que sufra Penix podría poner fin a su carrera. Esto no encaja con los tiempos de los Falcons, ya que la organización quiere hacer una evaluación firme de Penix antes de afrontar la próxima offseason. Este tipo de conflicto interno no habría sido muy relevante de no ser porque ocurre en el contexto de dos actuaciones ofensivas abismales para comenzar la temporada, en las que todavía no han llegado a la zona roja. Defensivamente, Atlanta tuvo una actuación entre las cinco mejores de la NFL en la Semana 1, aunque fue contra los Steelers. En la Semana 2, la defensa de Atlanta sufrió un poco desde el punto de vista de la percepción, ya que la ofensiva anotadora de los Panthers incluyó una intercepción de Devin Lloyd devuelta para touchdown, lo cual, al igual que la estadística de zona roja, en realidad es una estadística de Cooper Rush.
Mi preocupación específica aquí es el momento en el que llega una temporada perdida para los Falcons. Sí, todavía están en las primeras etapas de la extensión de tres años de Bijan Robinson. Sin embargo, esta es la temporada de 34 años del tackle Jake Matthews y la de 29 años de Chris Lindstrom. Es la sexta temporada de Drake London sin un papel significativo en una ofensiva que simplemente intenta sobrevivir (excepto por los jet sweeps en situaciones de pocas yardas, aparentemente), mientras probablemente coloca una cantidad desproporcionada de presión sobre Robinson para compensar la falta de un quarterback. Al igual que con los Browns, el objetivo en Atlanta es atravesar esto de manera constructiva sin permitir que se filtre la toxicidad. De alguna manera, sin embargo, Atlanta es el equipo cuyos jugadores están intercambiando palabras con los aficionados y cuyo equipo luce, en general, más desconectado después de dos semanas. Ese es un problema de Kevin Stefanski.
Se puede argumentar que los Falcons están en una situación similar a la de los Titans, cuyo quarterback joven “de la franquicia” no fue elegido por la actual administración, lo que permite una separación sin dolor. Pero ahora, todo el optimismo de Atlanta depende de que el cuerpo de entrenadores logre hilvanar al menos algunos destellos de juego inspirador de Penix cuando esté activo, con el fin de motivar a los veteranos a regresar en 2027, cuando el quarterback elegido por la organización esté en el roster. El mismo Penix que, aparentemente, a sus ojos, no tiene la suficiente dureza para saltar al campo.
7. Titans
Nivel de pánico: 4
Los dos últimos equipos de este ejercicio presentan un problema complicado: ¿cuánto entrarías en pánico si eres un nuevo Head Coach que hereda un equipo terrible y asumes que tendrás al menos una temporada más para hacer las cosas bien? La actuación de Cam Ward contra una muy buena defensa de los Eagles fue inspiradora el domingo, con Ward registrando un EPA positivo por jugada y una marca positiva en porcentaje de completos por encima de lo esperado. Cuando los Titans tuvieron un juego terrestre complementario, esta ofensiva fue francamente eficiente. Ward todavía tiene mucho que aprender, y me pareció interesante esta observación de Cameron Wolfe, de NFL Network, sobre una tendencia muy marcada de Ward que permitió que la presión al quarterback de los Eagles consiguiera una captura crucial.
En situaciones ofensivas “neutrales” el domingo, los Titans tuvieron una de las tasas de pase más bajas de la NFL, superando únicamente a los destrozados Chargers y a unos Seahawks con Drew Lock como quarterback que intentaban consumir el reloj contra un rival inferior. Ward mostró la dureza necesaria en momentos importantes y parece estar saliendo de su caparazón, lo que podría llevar a los Titans a confiar más en él en situaciones como esta. Ward ya duplicó su número de acarreos respecto a la temporada pasada y lució prometedor cuando la indicación parecía ser sacar rápidamente el balón de sus manos. Ward solo ha realizado 10 jugadas bajo el centro esta temporada, pero su EPA es mucho mejor que cuando está más cómodo en shotgun. Creo que estos dolores de crecimiento son saludables y producirán ya sea un mejor quarterback para la próxima temporada, cuando más importa, o le darán a los Titans una evaluación definitiva de cara a un año de Draft en el que podrían estar en posición de seleccionar al eventual sucesor de Ward.
8. Dolphins
Nivel de pánico: 1
¿Quién no pensó que los Dolphins estarían aquí? Miami entró a la temporada con el peor roster de la NFL, fue apaleado por los Raiders y los 49ers y ahora enfrentará a equipos que tienen una marca combinada de 6–0 durante las próximas tres semanas. Sin embargo, si eres el coach Jeff Hafley o el GM Jon-Eric Sullivan, tu principal preocupación es cómo los jugadores que seleccionaste van a trasladar su rendimiento al segundo año de este proyecto. El tackle Kadyn Proctor parece estar listo para la NFL y los Dolphins ya muestran las primeras etapas de una línea ofensiva funcional en desarrollo. Jacob Rodriguez ha sido uno de los líderes del equipo en tackles en cada uno de los dos primeros partidos y parece tener potencial para ser un futuro Pro Bowl en el interior. Caleb Douglas tuvo cinco recepciones para 94 yardas en su debut (se lastimó el tobillo durante la Semana 2). Esta es la razón por la que digo todo esto: cuando heredas un roster tan malo y tus nuevos jugadores ya están haciendo contribuciones, es responsabilidad del Head Coach no permitir que las derrotas lleguen a proporciones vergonzosas. Dan Campbell recorrió bien esta línea durante la transformación de los Lions y, aunque un equipo de los 49ers con mucha más experiencia indudablemente superó a los Dolphins, hay suficientes aspectos positivos como para mantener el motor encendido durante algunas semanas más. Hafley debe evitar la zona de Aaron Glenn, donde la acumulación de problemas en el manejo de los partidos y la incapacidad para mantener una posición como la voz de la franquicia crean un terreno inestable de cara al segundo año. Miami todavía no está ahí.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/09/2026, traducido al español para SI México.