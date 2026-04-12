La mejor selección en la historia del Draft de la NFL de cada equipo
Con el Draft de la NFL a menos de dos semanas, siempre hay algunos ejercicios interesantes para considerar. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor robo que ha logrado cada equipo? ¿Cuál es el mayor fracaso? ¿Cuál es el mayor “qué hubiera pasado si…”?
Este año decidimos enfocarnos en lo positivo y analizar al mejor jugador que cada una de las 32 franquicias ha seleccionado en su historia. Para algunos equipos con trayectorias más cortas, la elección fue obvia. Para otros con quarterbacks generacionales, la decisión también fue relativamente sencilla. Pero para algunos, especialmente los equipos que han existido desde los inicios de la NFL, fue increíblemente difícil.
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Para nuestras elecciones, consideramos no solo a los mejores jugadores (aunque ese fue el factor principal), sino también el valor de la selección. Si la decisión estaba cerrada entre una selección de primera ronda y una de tercera, ese valor también importaba.
Así que, con eso en mente, aquí están las elecciones para los 32 equipos, comenzando en el desierto.
Arizona Cardinals: Larry Wilson, S
- Selección: 1960, séptima ronda (No. 74)
A pesar de ser miembro original de la NFL, los Cardinals no tienen tantas grandes selecciones como cabría esperar en más de 100 años. Sin embargo, acertaron plenamente con su selección de séptima ronda en 1960, eligiendo a Wilson de la Universidad de Utah. Inventor del blitz de safety, Wilson fue cinco veces All-Pro del primer equipo y seleccionado ocho veces al Pro Bowl, con 52 intercepciones y (de manera no oficial) 21 sacks.
Atlanta Falcons: Julio Jones, WR
- Selección: 2011, primera ronda (No. 6)
Se puede argumentar a favor de Deion Sanders, pero no jugó el tiempo suficiente con los Falcons. Jones le costó a Atlanta cinco selecciones para subir en el draft, pero el intercambio valió la pena. En Atlanta, Jones registró 12,896 yardas por recepción y 60 touchdowns en una carrera de 10 años, incluyendo una de las mejores recepciones de todos los tiempos en el Super Bowl LI. Jones eventualmente debería llegar al Salón de la Fama tras ser cinco veces All-Pro.
Baltimore Ravens: Ray Lewis, LB
- Selección: 1996, primera ronda (No. 26)
Los Ravens tienen varias opciones aquí, incluido otro seleccionado de primera ronda en 1996 como el tackle izquierdo del Salón de la Fama Jonathan Ogden, pero la elección es Lewis. Proveniente de la Universidad de Miami (FL), Lewis se convirtió en miembro del Salón de la Fama en primera votación tras acumular 10 selecciones All-Pro y 12 Pro Bowls, además de ser nombrado MVP del Super Bowl XXXV y ganar dos veces el premio a Jugador Defensivo del Año. También fue incluido en el Equipo de la Década de los 2000 mientras totalizaba un récord de la NFL de 2,059 tackleadas.
Buffalo Bills: Andre Reed, WR
- Selección: 1985, cuarta ronda (No. 86)
Siete veces Pro Bowler y dos veces All-Pro del segundo equipo, Reed no estaba destinado a hacer mucho cuando fue seleccionado en cuarta ronda procedente de Kutztown State (PA). Sin embargo, el receptor brilló en la ofensiva K-Gun de Buffalo, sumando cuatro temporadas de 1,000 yardas y más de 13,000 yardas por recepción. Reed pasó 15 años con los Bills, ayudando a transformarlos de un equipo de fondo en los años 80 a un cuatro veces campeón de la AFC en los 90.
Carolina Panthers: Julius Peppers, DE
- Selección: 2002, primera ronda (No. 2)
Se podría argumentar a favor de Cam Newton y Luke Kuechly, pero Peppers es el mejor jugador que ha vestido los colores teal y negro. Selección No. 2 global proveniente de North Carolina, el producto local se convirtió en una estrella inmediata, ganando el premio a Novato Defensivo del Año en 2002 con 12.5 sacks. Seis veces All-Pro y miembro de los Equipos de la Década tanto de los 2000 como de los 2010, Peppers terminó con 159.5 sacks en su carrera rumbo al Salón de la Fama, incluyendo 10 temporadas con dobles dígitos en capturas.
Chicago Bears: Walter Payton, RB
- Selección: 1975, primera ronda (No. 4)
Por más grandes jugadores que han tenido los Bears a lo largo de su histórica trayectoria, nadie se compara con Payton. Payton fue un talento único salido de Jackson State en 1975, llevando a Chicago fuera del desierto y eventualmente a la gloria en el Super Bowl XX. Cuando Payton se retiró después de la temporada del ’87, poseía el récord histórico de yardas por tierra en la NFL con 16,726, además de haber sido nombrado All-Pro en ocho ocasiones.
En 1977, Payton ganó tanto el MVP de la liga como el premio a Jugador Ofensivo del Año en camino a convertirse en miembro del Salón de la Fama en primera votación.
Cincinnati Bengals: Anthony Muñoz, OT
- Selección: 1980, primera ronda (No. 3)
Muñoz es el mejor jugador en la historia de los Bengals. Seleccionado de USC para iniciar la década de los 80, el imponente tackle izquierdo de 6’4” se convirtió de inmediato en uno de los mejores jugadores del football. Cuando NFL Network nombró a los 100 mejores jugadores de todos los tiempos en 2010, Muñoz ocupó el puesto 12, el más alto para cualquier liniero ofensivo. La superestrella de Cincinnati fue nueve veces All-Pro del primer equipo y fue inducido al Salón de la Fama en primera votación en 1998.
Cleveland Browns: Jim Brown, RB
- Selección: 1957, primera ronda (No. 6)
Brown tiene un fuerte argumento para ser el mejor jugador de football de todos los tiempos. Seleccionado de Syracuse en 1957, jugó nueve temporadas y ganó ocho títulos de yardas por tierra. En 1963, Brown corrió para 1,863 yardas en una temporada de 14 juegos, y al año siguiente llevó a Cleveland a su último campeonato. Ocho veces All-Pro del primer equipo, Brown también fue tres veces MVP de la NFL, incluyendo su última temporada, la cual jugó a los 29 años, corriendo para 1,544 yardas y 17 touchdowns.
Dallas Cowboys: Bob Lilly, DT
- Selección: 1961, primera ronda (No. 13)
Lilly fue la primera gran estrella que produjeron los Cowboys y sigue siendo el más representativo del ascenso de la franquicia hasta convertirse en “America’s Team”. Lilly jugó 14 temporadas en Dallas y fue nombrado a los Equipos de la Década de los 60 y 70, acumulando 95.5 sacks no oficiales. También fue siete veces All-Pro del primer equipo y 11 veces Pro Bowler, y finalmente ganó un Super Bowl tras múltiples intentos fallidos en la temporada de 1971, derrotando a los Dolphins.
Denver Broncos: Terrell Davis, RB
- Selección: 1995, sexta ronda (No. 196)
La única decisión real estaba entre Davis y el ala cerrada Shannon Sharpe. Aunque ambos terminaron en Canton, la elección es Davis, quien sigue siendo uno de los mejores jugadores de postemporada de todos los tiempos. En playoffs, Davis corrió para 1,140 yardas y 12 touchdowns en ocho juegos, ganando dos Super Bowls y siendo nombrado MVP del Super Bowl XXXII. En su carrera de siete años, Davis fue tres veces All-Pro del primer equipo y ganó el MVP de la NFL en 1998, corriendo para 2,008 yardas.
Detroit Lions: Barry Sanders, RB
- Selección: 1989, primera ronda (No. 3)
Sin discusión. De no haberse retirado temprano, Sanders casi con certeza se habría convertido en el líder histórico de yardas por tierra en la NFL y el único jugador en alcanzar las 20,000 yardas. Sanders corrió para 15,269 yardas en 10 temporadas y fue All-Pro y Pro Bowler en cada una de ellas. A pesar de nunca jugar con un quarterback de élite, Sanders nunca tuvo una temporada por debajo de 1,100 yardas y en 1997 lideró la NFL con 2,053 yardas, compartiendo el MVP con el quarterback de los Packers, Brett Favre.
Green Bay Packers: Bart Starr, QB
- Selección: 1956, ronda 17 (No. 200)
Hay legiones de jugadores para elegir aquí, pero nos quedamos con Starr por el valor combinado con su talento. Starr fue seleccionado en la ronda 17 en 1956 por unos Packers en decadencia y, junto con compañeros del Salón de la Fama y el legendario coach Vince Lombardi, llevó a Green Bay a cinco títulos en siete años entre el ’61 y el ’67. Starr ganó el MVP en el ’66 y lideró la NFL en porcentaje de pases completos en cuatro ocasiones. Cuatro veces Pro Bowler, fue inducido al Salón de la Fama en 1977.
Houston Texans: Andre Johnson, WR
- Selección: 2003, primera ronda (No. 3)
Los Texans tienen la historia más corta de cualquier equipo, pero Johnson sería una gran elección para muchas franquicias. Apenas la segunda selección de primera ronda del equipo, Johnson se convirtió en un receptor superestrella en Houston. El producto de Miami (Fla.) fue cuatro veces All-Pro y siete veces Pro Bowler, acumulando 14,185 yardas y 70 touchdowns rumbo al Salón de la Fama. Johnson también lideró la liga en yardas por recepción y recepciones en dos ocasiones, registrando siete temporadas de 1,000 yardas.
Indianapolis Colts: Peyton Manning, QB
- Selección: 1998, primera ronda (No. 1)
Considerando que Johnny Unitas no fue una selección del draft de los Colts, esta fue una decisión sencilla. Aunque no hay valor en cuanto a la posición en la que fue elegido, Manning es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Dos veces campeón, Manning fue miembro del Salón de la Fama en primera votación, ganó cinco MVP y estableció récords de temporada en yardas por pase (5,477) y touchdowns por pase (55). Fue siete veces All-Pro del primer equipo y acumuló 71,940 yardas y 539 touchdowns.
Jacksonville Jaguars: Tony Boselli, OT
- Selección: 1995, primera ronda (No. 2)
La primera selección en la historia de Jacksonville sigue siendo la mejor. Boselli llegó a la liga como un proyectado tackle izquierdo franquicia y se convirtió exactamente en eso. Estrella inmediata, fue cinco veces Pro Bowler y tres veces All-Pro del primer equipo en una carrera de siete años antes de retirarse temprano debido a una lesión en el hombro izquierdo. A pesar de jugar tan poco tiempo, eventualmente fue inducido al Salón de la Fama.
Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes, QB
- Selección: 2017, primera ronda (No. 10)
Los Chiefs han seleccionado a muchos miembros del Salón de la Fama a lo largo de los años, pero ninguno más impactante que Mahomes, quien los ha llevado a siete Juegos de Campeonato de la AFC y ha ganado cinco, además de conquistar tres Super Bowls, todos con él como MVP. Dos veces MVP de la liga, Mahomes ha lanzado para 5,000 yardas en una temporada en dos ocasiones y 50 touchdowns una vez, siendo el jugador definitorio de su generación.
Las Vegas Raiders: Art Shell, OT
- Selección: 1968, tercera ronda (No. 80)
Shell fue parte de una de las mejores líneas ofensivas de todos los tiempos, jugando junto a miembros del Salón de la Fama como el guard Gene Upshaw y el centro Jim Otto. Pasó las 15 temporadas de su carrera con los Raiders, ganando dos Super Bowls y siendo nombrado a cuatro equipos All-Pro y ocho Pro Bowls. También formó parte del Equipo de la Década de los 70 y en 1989 se convirtió en el primer head coach afroamericano en la historia de la NFL.
Los Angeles Chargers: Dan Fouts, QB
- Selección: 1973, tercera ronda (No. 64)
Como novato, Fouts pasó desapercibido. San Diego había adquirido al legendario Johnny Unitas de los Colts ese mismo offseason. Eventualmente, Fouts se convirtió en el titular en 1974 y en una estrella cuando el coach Don Coryell llegó en el ’78. En cada una de las siguientes tres temporadas, Fouts estableció nuevos récords de yardas por pase en una campaña. Finalmente, fue nombrado Jugador Ofensivo del Año en el ’82, All-Pro en cuatro ocasiones y Pro Bowler seis veces antes de ser inducido al Salón de la Fama.
Los Angeles Rams: Deacon Jones, DE
- Selección: 1961, ronda 14 (No. 186)
Jones jugó en una era previa a que los sacks fueran estadística oficial en 1982; de lo contrario, probablemente sería considerado como uno de los mejores alas defensivas de todos los tiempos. Seleccionado en la ronda 14 proveniente de Mississippi Valley State, se convirtió en parte de la legendaria Fearsome Foursome en Los Angeles. Jones acumuló un estimado no oficial de 173.5 sacks en su carrera de 14 años, incluyendo al menos 21 sacks en tres ocasiones durante la era de temporadas de 14 juegos. Cinco veces All-Pro del primer equipo, fue el estándar de su época como pass rusher, incluso acuñando el movimiento del head slap.
Miami Dolphins: Dan Marino, QB
- Selección: 1983, primera ronda (No. 27)
Marino fue el quinto quarterback seleccionado en su propio draft, elegido detrás de John Elway, Todd Blackledge, Jim Kelly, Tony Eason y Ken O’Brien. Rápidamente demostró ser un robo histórico, estableciendo récords en 1984 de yardas por pase (5,084) y touchdowns (48). Miembro del Salón de la Fama en primera votación, fue MVP, tres veces All-Pro del primer equipo y nueve veces Pro Bowler, acumulando 61,361 yardas por pase, la mayor cantidad al momento de su retiro en 1999.
Minnesota Vikings: Randy Moss, WR
- Selección: 1998, primera ronda (No. 21)
Moss cayó hasta los Vikings debido a preocupaciones sobre su carácter en 1998 y de inmediato se convirtió en uno de los mejores jugadores del deporte. Emparejado con el también miembro del Salón de la Fama Cris Carter, Moss registró 1,313 yardas y 17 touchdowns como novato, ayudando a Minnesota a terminar 15–1 y llegar al juego de campeonato de la NFC. En su carrera, Moss acumuló 15,292 yardas y 156 touchdowns, pasando por Vikings, Raiders, Patriots, Titans y 49ers, incluyendo sus primeros ocho años en Minnesota.
New England Patriots: Tom Brady, QB
- Selección: 2000, sexta ronda (No. 199)
¿Hace falta decir algo? Brady llegó a los Patriots en la sexta ronda procedente de Michigan en 2000 y construyó la carrera más laureada en la historia de la NFL. Ganó siete Super Bowls y jugó en 10, y posee los récords históricos de yardas por pase (89,214) y touchdowns por pase (649). Quince veces Pro Bowler y tres veces MVP, es ampliamente considerado el mejor quarterback de todos los tiempos.
New Orleans Saints: Rickey Jackson, LB
- Selección: 1981, segunda ronda (No. 51)
Cuatro veces All-Pro y seis veces Pro Bowler, Jackson es uno de los mejores jugadores que han vestido el casco con la Fleur-de-lis. Los Saints lo seleccionaron desde Pittsburgh en la segunda ronda del draft de 1981, y de inmediato destacó con ocho sacks no oficiales como novato. Para el final de su carrera, Jackson sumaba 136 sacks y fue pieza clave del Dome Patrol junto a Vaughn Johnson, Sam Mills y Pat Swilling.
New York Giants: Lawrence Taylor, LB
- Selección: 1980, primera ronda (No. 2)
Taylor es el mejor jugador defensivo de todos los tiempos, lo que lo convierte en una de las elecciones más sencillas de esta lista. La selección No. 2 en 1981 transformó a los Giants de un equipo débil a uno dominante, ganando dos Super Bowls en el ’86 y ’90. A lo largo de su carrera de 13 años, Taylor fue MVP, tres veces Jugador Defensivo del Año, ocho veces All-Pro del primer equipo y 10 veces Pro Bowler, acumulando 142 sacks. Fue miembro del Salón de la Fama en primera votación y cambió el juego, obligando a los equipos a utilizar ofensivas con un solo corredor para ayudar a bloquearlo con un ala cerrada.
New York Jets: Joe Namath, QB
- Selección: 1965, primera ronda (No. 2)
Los números de Namath no son espectaculares debido a las lesiones y a los equipos limitados que lo rodearon, pero nadie ha sido más importante en la historia del futbol americano. Seleccionado por los Jets en el draft de la AFL de 1965, Namath se convirtió en el primer quarterback en lanzar para 4,000 yardas en una temporada, logrando la hazaña en su tercer año. En el ’68, llevó a los Jets a una sorpresiva victoria sobre los favoritos Colts en el Super Bowl III, ganando el MVP ese día. En el ’85, fue elegido al Salón de la Fama en su tercer año de elegibilidad.
Philadelphia Eagles: Brian Dawkins, S
- Selección: 1996, segunda ronda (No. 61)
La decisión estaba entre Chuck Bednarik y Dawkins, pero Dawkins se lleva la elección al haber sido seleccionado en segunda ronda, mientras que Bednarik fue una primera selección global. Dawkins es uno de los mejores safeties de todos los tiempos, con cinco selecciones All-Pro y nueve Pro Bowls. Registró 37 intercepciones y 26 sacks a lo largo de su carrera de 16 años con Eagles y Broncos, y fue nombrado miembro del Salón de la Fama en su segundo año de elegibilidad.
Pittsburgh Steelers: Jack Lambert, LB
- Selección: 1974, segunda ronda (No. 46)
Es casi imposible hacer esta elección, considerando la cantidad de grandes jugadores que los Steelers han seleccionado. Tan solo en 1974, eligieron a cuatro miembros del Salón de la Fama en Lambert, John Stallworth, Lynn Swann y Mike Webster. Sin embargo, Lambert es la elección como pick de segunda ronda y el epicentro de la Steel Curtain durante una década. Fue seis veces All-Pro del primer equipo, miembro de los Equipos de la Década de los 70 y 80, Novato Defensivo del Año y Jugador Defensivo del Año en el ’76. Pocos jugadores han sido tan condecorados en cualquier posición.
San Francisco 49ers: Joe Montana, QB
- Selección: 1979, tercera ronda (No. 82)
Montana fue considerado durante mucho tiempo el mejor quarterback de todos los tiempos antes de la llegada de Brady. Cuatro veces campeón, fue seleccionado en la tercera ronda de 1979 proveniente de Notre Dame y construyó la dinastía de los 49ers en los años 80. Fue cinco veces All-Pro y dos veces MVP, reconocido por sus 26 remontadas en el último cuarto. A lo largo de su carrera de 15 años, Montana tuvo marca de 117–47 y fue miembro del Salón de la Fama en primera votación en el año 2000.
Seattle Seahawks: Cortez Kennedy, DT
- Selección: 1990, primera ronda (No. 3)
Los Seahawks han tenido grandes selecciones a lo largo de los años, incluyendo a Richard Sherman y Bobby Wagner, pero Kennedy es la elección. Miembro del Salón de la Fama y Jugador Defensivo del Año en 1992, Kennedy suele ser subestimado por haber jugado sus 11 temporadas en un equipo débil en el gris Kingdome. Aun así, fue ocho veces Pro Bowler y cuatro veces All-Pro, lo que le valió su inducción a Canton en 2012.
Tampa Bay Buccaneers: Derrick Brooks, LB
- Selección: 1995, primera ronda (No. 28)
Los Buccaneers tuvieron una de las mejores rondas que cualquier equipo haya tenido, seleccionando tanto a Sapp como al linebacker Derrick Brooks en la primera ronda del draft de 1995. Brooks obtiene la elección aquí por haber sido tomado 16 picks después y también por pasar toda su carrera de 14 años en Tampa Bay. Pieza clave en el famoso esquema Tampa 2 del coordinador Monte Kiffin, Brooks fue nueve veces All-Pro y Jugador Defensivo del Año en 2002, ayudando a los Buccaneers a ganar su primer Super Bowl. Fue inducido al Salón de la Fama en 2014 en primera votación.
Tennessee Titans: Earl Campbell, RB
- Selección: 1978, primera ronda (No. 1)
Campbell es la figura más grande en la historia de la franquicia, con posiblemente el mejor inicio de carrera que cualquier jugador de la NFL haya tenido. Tras ser seleccionado No. 1 global desde Texas, ganó tres títulos de yardas terrestres consecutivos, fue MVP en 1979 y subcampeón en ’78 y ’80. Fue All-Pro del primer equipo en cada una de esas campañas y participó en cinco Pro Bowls antes de retirarse a los 30 años debido a lesiones. Miembro del Salón de la Fama, terminó con 9,407 yardas y 74 touchdowns por tierra.
Washington Commanders: Darrell Green, CB
- Selección: 1983, primera ronda (No. 28)
Green fue la última selección de la famosa primera ronda de 1983, y no decepcionó. Un prodigio de longevidad que jugó hasta los 41 años, fue tres veces All-Pro y siete veces Pro Bowler, acumulando 54 intercepciones a lo largo de su carrera de 20 años, toda con Washington. Fue nombrado al Equipo de la Década de los 90 y eventualmente ingresó al Salón de la Fama.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/04/2026, traducido al español para SI México.