Tres prospectos subestimados del Draft de la NFL
Faltan dos semanas para el día del draft. Ustedes tenían preguntas, yo tengo respuestas …
Te puede interesar: Chiefs: Con Kenneth Walker III, Mahomes no tendrá que jugar tanto “hero ball”
Prospectos subestimados del draft
De Logan Franz (@LivingLikeLogan): ¿Hay prospectos del draft en los que los equipos parecen estar muy altos pero a los que los fans aún no les han prestado atención?
Logan, te daré algunos …
• A los equipos con los que he hablado realmente, realmente les gusta el receptor de Indiana Omar Cooper Jr., quien es duro como el acero, limpio en cuanto a carácter y tiene la versatilidad para jugar por dentro y por fuera. Mejor conocido por la recepción de otro mundo que hizo para vencer a Penn State, podría ser mejor que cualquier receptor en el draft después de la recepción, y creo que algunos equipos lo tienen justo ahí con los mejores wideouts de toda la clase.
• Más equipos de los que pensaba en realidad prefieren a Akheem Mesidor sobre su compañero edge de Miami Rueben Bain Jr., lo cual refleja tanto lo buen prospecto que es Mesidor como también ilustra cómo la falta de longitud de Bain afecta su evaluación a ojos de algunos (pero no todos) scouts. El problema es que Mesidor acaba de cumplir 25 años y tiene historial de lesiones. Pero es un jugador realmente, realmente bueno.
• El OT de Arizona State Max Iheanachor se ha ayudado a sí mismo a lo largo del proceso. Es una gran historia—una estrella del básquetbol AAU y un inmigrante nigeriano al que convencieron de probar el fútbol americano en junior college, basado en su tamaño y atletismo, antes de convertirse en un Sun Devil. Hay muchísimo margen de crecimiento para Iheanachor, y podría convertirse en el tackle izquierdo a largo plazo de alguien, si cuentan con la infraestructura para desarrollarlo de la manera correcta. Los equipos están sin duda intrigados.
Así que esos son tres. Y tendremos más en las próximas semanas.
Kenneth Walker III
De WagonDriver (@jirish24): ¿Crees que Kenneth Walker a los Chiefs dará resultados, a corto o largo plazo? Yo esperaba un RB agente libre de alto nivel para hacer a las defensas más honestas.
Wagon, me encanta. Es difícil decir cómo se verá esto a largo plazo—que en este caso sería el tercer año del contrato de tres años que firmó—pero me sentiría bien al respecto para los próximos dos años, como mínimo.
Kenneth Walker III es un receptor lo suficientemente bueno como para crear completos fáciles para Patrick Mahomes en el juego aéreo, y un corredor lo suficientemente duro como para generar más segundas y 6 yardas y terceras y 2 yardas para los Chiefs, cuyo juego terrestre fue altamente inconsistente el año pasado. Todo eso abrirá el campo para un grupo de receptores en desarrollo que podría recibir refuerzos en el draft, y crear un entorno más fácil para la línea ofensiva.
Dale a los Chiefs un Walker saludable, y creo que también obtienes un Mahomes aún mejor.
Me encantó la contratación.
Patada de salida dinámica
De Metrowest100 (@siofanscom): ¿Qué opinas sobre cambiar las patadas de salida a como eran antes? La nueva regla prácticamente las elimina por completo.
Metrowest, no veo ninguna posibilidad de que regresen a la patada de salida convencional. La introducción de la patada de salida dinámica no fue realmente solo para hacer la jugada más entretenida otra vez—fue para salvarla de la extinción. Con cada vez más reglas enfocadas en la salud y la seguridad aplicadas a ellas, las patadas de salida se habían convertido en un festival de touchbacks hasta el punto en que creció la suposición de que los dueños pronto las eliminarían por completo.
Ahí es donde entrenadores de equipos especiales como el de Denver Darren Rizzi, el de Tennessee John Fassel y el de Chicago Richard Hightower intervinieron y trataron de encontrar soluciones para salvar la jugada, y eventualmente llegaron a lo que ahora se conoce como la patada de salida dinámica. Con algunos ajustes, esa versión de la patada de salida ha sido tanto más segura, como ha generado más regresos, que era la intención.
Así que no, no creo que nadie vaya a regresar a la manera antigua.
Dillon Thieneman
De Greg Creese (@AquaCoralRep): ¿Cuál es el rango más alto en el que podría ser seleccionado Dillon Thieneman en el draft en tu opinión? Siento que está como (subiendo) …
Greg, Thieneman es un caso interesante. Es un tacleador sólido, un gran director de tráfico y un safety instintivo, muy inteligente, y respondió muchas preguntas al destacarse en las pruebas del combine. La duda que queda sobre él tiene que ver con qué tan rígido es en sus movimientos y cómo eso lo afectará en cobertura hombre a hombre, lo cual será más problemático en algunos esquemas que en otros.
Pero tal como están las cosas ahora, diría que probablemente saldrá en algún punto entre las selecciones No. 18 y 40.
Tight ends de los Browns
De Ray M. McCarron (@MccarronRay): ¿Tienen los Browns un interés legítimo en Kenyon Sadiq considerando la inclinación de Monken por usar dos TEs que sean playmakers?
Ray, no quiero descartarlo por completo, pero diría que podría ser complicado planear tener a Kenyon Sadiq y Harold Fannin Jr. juntos. Ambos miden menos de 6' 4", y están en su mejor versión en movimiento, ideales para jugar la posición de tight end “F” en lugar del tradicional puesto “Y”. Si tienes dos tight ends “Y”, puedes hacerlo funcionar. Hacerlo con dos tight ends “F” es mucho más difícil, y te afectaría tanto en el juego terrestre como en la protección de pase.
Ahora, eso no significa que Sadiq no sea un bloqueador dispuesto (lo es) o que eventualmente no pudiera evolucionar hasta convertirse en un jugador que pueda alinearse en la línea (podría). Simplemente es que si estás tomando a un jugador en la primera ronda, probablemente no quieras tener que hacer todos estos compromisos.
Me encanta Sadiq como prospecto, para ser claro. Pero si ves a Fannin como una gran parte del futuro de los Browns, entonces es difícil ver exactamente dónde encajaría Sadiq en esa visión.
Jeremiyah Love
De erickleinphd (@DrEricKlein): Hubo un reporte de que los Jets desayunaron con Jeremiyah Love, y que la reunión fue muy bien. ¿Crees que eso es solo una cortina de humo, o podrían los Jets dar la sorpresa y seleccionar a Love con la segunda selección del draft?
Doc Klein, respondí esto en mi video mailbag, y lo responderé aquí también—me sorprendería si los Jets tomaran a Jeremiyah Love con la segunda selección. Y eso no tiene nada, absolutamente nada, que ver con lo que pienso de él como jugador de futbol americano.
La primera razón es simplemente dónde están los Jets. Después de intercambiar a Sauce Gardner, Quinnen Williams y Jermaine Johnson, los Jets tienen solo uno de sus siete picks de primera ronda realizados entre 2019 y 2022 (Garrett Wilson). Y ahora, tienen cinco selecciones de primera ronda entre este año y el próximo. Así que claramente planean ser jóvenes y construir, y probablemente están pensando en conseguir a su quarterback después, no este año, lo que hace que tomar a un corredor tan alto sea un encaje extraño.
Segundo, acaban de colocar la etiqueta de franquicia a Breece Hall. No es como que cuando hicieron eso, carecieran de evidencia sobre el tipo de prospecto que es Love. Y simplemente me parece poco probable que si Love fuera una consideración seria, o el favorito para irse en el No. 2 (y tiene el nivel para ser seleccionado tan alto), los Jets eligieran etiquetar a Hall.
Extensión de Travon Walker
De Ben Clemmons (@ben_clemmons): ¿Opiniones sobre la extensión de Travon Walker y cómo se ve el plan de la línea defensiva de Jacksonville?
Ben—esto también está en el video mailbag. Mis pensamientos son que los Jaguars continuarán invirtiendo recursos en su frente defensivo. James Gladstone y Liam Coen tienen raíces en los Rams, y los Rams van con todo en invertir en esa área. De hecho, si miras los últimos tres años, L.A. ha utilizado cinco de sus nueve selecciones dentro del top 100 en jugadores para ese frente defensivo (Byron Young y Kobie Turner en 2023, Jared Verse y Braden Fiske en 2024, Josaiah Stewart el año pasado).
Así que incluso con contratos grandes ahora en manos de Walker, Josh Hines-Allen y Arik Armstead, mi suposición es que Jacksonville seguirá destinando recursos a esas posiciones.
Titans en el No. 4
De ARP Reez (@Reez_Delaghetto): ¿Por qué están preocupados los Titans por seleccionar a un RB en el No. 4 cuando Cam Ward fue el QB más capturado en la NFL?
ARP, porque un corredor, por las razones que detallamos en la pregunta sobre los Chiefs arriba, puede cambiar la dinámica para tu quarterback. Pregúntale a Jared Goff lo que Todd Gurley significó para él como jugador joven en desarrollo. Pregúntale a Dak Prescott lo mismo sobre llegar junto con Zeke Elliott.
Desde el inicio, Love sería un muy buen jugador de salida en el juego aéreo para Ward, creando pases sencillos para el joven quarterback. También, presumiblemente, pondría a la ofensiva más seguido en segundas y 6 yardas y terceras y 2 yardas—generando situaciones que abren el playbook ofensivo y limitan lo que una defensa puede hacer esquemáticamente contra el quarterback. Y en el proceso, tanto al acumular yardas sin bloqueo en el juego terrestre, como al ayudar al equipo a entrar en más situaciones donde los pass rushers no puedan simplemente ir con todo, Love naturalmente haría mejor a la línea.
Creo que tiene mucho sentido.
Plan del draft de los Raiders
De AAron (@RaiderAAron34): Raiders y las selecciones de Ronda 2–4. ¿A quién ves que tomen??
Aaron, diría que al mejor jugador disponible. Algunas necesidades son mayores que otras, y ciertamente el edge rusher parece ser un área donde sería menos probable que inviertan picks, con Maxx Crosby y Malcolm Koonce ahora acompañados por Kwity Paye. Lo mismo aplica para tight end. Pero la realidad es que simplemente necesitan tantos buenos jugadores como puedan conseguir.
Dicho eso, el grupo de receptores probablemente valga la pena explorarlo al inicio de la segunda ronda (con alguien como KC Concepcion), si los tackles (como Iheanachor) ya no están disponibles. Y sí creo que atender esas dos posiciones tiene sentido, en un esfuerzo por darle a Fernando Mendoza algunos jugadores más con quienes crecer.
Extensión de Devon Witherspoon
De Curtis Allen (@curtis93969): ¿Qué estás escuchando sobre una posible extensión de Devon Witherspoon con los Seahawks?
Curtis, lo fácil sería ver lo que obtuvo Trent McDuffie ($31 millones anuales), subirlo un poco y listo. Quizá eso funcione. Si funciona, los Seahawks deberían hacerlo.
Pero creo que algo que sigue presente aquí con Witherspoon y Christian Gonzalez de New England, quienes comparten agente, es cómo el mercado de cornerbacks está rezagado respecto a otras posiciones premium. Los no quarterbacks que ganan cifras en los 40 millones por año ya no son casos atípicos. De hecho, hay seis de ellos: el OLB de Packers Micah Parsons, el DE de Lions Aidan Hutchinson, el OLB de Steelers T.J. Watt, el DE de Browns Myles Garrett, el WR de Bengals Ja’Marr Chase y el propio compañero de Witherspoon y Jugador Ofensivo del Año, Jaxon Smith-Njigba.
Así que si fueras Witherspoon, ¿irías con los Seahawks y dirías, “tienen que llevarme a 40”? ¿O al menos exigir estar mucho más cerca? Y si eres el agente, ¿le dices a Gonzalez que espere y vea si Witherspoon, basado en su valor para el equipo, se acerca al gran contrato de JSN?
Es una idea interesante. Empujar el mercado tanto podría parecer poco probable. Pero cuando Justin Jefferson consiguió su contrato de cuatro años y $140 millones, con un promedio de $35 millones por año, ningún receptor había siquiera alcanzado los $30 millones anuales. Y nueve meses después, Chase volvió a romper el mercado, llevando el tope por encima de los $40 millones por año. Lo cual te dice que Witherspoon y Gonzalez no estarían fuera de lugar al pedir contratos que muevan el mercado.
Punto ideal del draft
De eyeglooo (@Eyeglooo): ¿Hay un punto ideal en este draft para que un equipo suba posiciones? Espero que los Jets puedan bajar desde el 16 y recuperar al menos una selección de tercera ronda.
Creo que el movimiento comienza entre las selecciones No. 10 y 20, cuando las listas principales de pass rushers y tackles empiezan a agotarse. Así que sí, los Jets podrían bajar si alguien como el OT de Georgia Monroe Freeling o uno de los pass rushers de Miami sigue disponible.
Extensión de C.J. Stroud
De alise (@ajdavis22800): ¿C.J. Stroud recibe una nueva extensión después de la temporada o los Texans lo hacen ganársela un año más jugando con la opción de quinto año en 2027?
Alise, mantente atenta a esto. Will Anderson Jr. podría recibir $50 millones por año en un nuevo contrato, y será interesante ver cómo eso podría afectar el enfoque de Stroud. No me sorprendería que simplemente ejerzan su opción de quinto año y lo dejen jugar la temporada 2026.
Seattle
De HawkMania (@hawkmania4): ¿Te emociona hacer tus visitas de offseason con los Seahawks este año?
Seattle en verano es muy, muy subestimado. Estoy emocionado de ir, sin duda.
Proceso de obtención de información del draft
De Paul Andrew Esden Jr (@BoyGreen25): Te he escuchado en varios programas decir que cuando te preguntan sobre el draft aún tienes que hacer todas tus llamadas en las próximas semanas para recolectar información y estar mejor informado. ¿Puedes explicarnos ese proceso? Me encantaría ser una mosca en la pared para ver cómo funciona todo y tu proceso.
Paul, buena pregunta. La mayor parte no es alguien diciéndote a quién van a seleccionar, sino que aprendes a captar señales. Trato de hablar con múltiples personas de los 32 equipos en las semanas previas al draft, y lo que recoges de estos equipos es lo que otros equipos están pensando. Si escuchas algo una y otra vez, entonces gana validez. A veces, puedes llevar eso al equipo que es objeto de ese rumor y simplemente percibir su reacción. Es mucho trabajo, pero el intercambio de información es divertido de formar parte.
También diría que para cualquier joven reportero aspirante, todo se basa principalmente en la confianza. Tienes que entender el trabajo de otras personas, y el contexto en el que te mueves, y eso es simplemente tener empatía básica. Pero lo interesante es que si eres bueno en esto, tendrás mucho que ofrecer a los equipos, y en muchos casos, más de lo que ellos pueden darte a ti.
Honestamente, todo esto es una de mis partes favoritas de este trabajo. Me encanta esta época del año.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/04/2026, traducido al español para SI México.