Los mejores equipos en la NFL para los 10 principales agentes libres
Es un buen momento para volver a echar un vistazo al mercado de agentes libres de la NFL después de que cuatro jugadores de mi lista de mejores disponibles encontraran recientemente nuevos equipos.
Aaron Rodgers y Jauan Jennings ocupaban los puestos No. 1 y 2, respectivamente, en la lista elaborada en abril, con el quarterback que será miembro del Salón de la Fama regresando para una segunda temporada en Pittsburgh y el productivo receptor aterrizando en Minnesota. El ala cerrada David Njoku firmó con los Chargers, y el tackle defensivo Calais Campbell, que pronto cumplirá 40 años, se reunió con los Ravens.
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Sin embargo, Joey Bosa, quien ocupaba el tercer lugar en la lista del mes pasado, sigue buscando equipo. Evaluaremos si los 49ers siguen siendo una buena opción para él. Tengo algunos nombres conocidos en esta segunda lista, pero añadí seis nuevos jugadores, incluido un receptor cinco veces All-Pro del primer equipo.
Aquí están los 10 mejores agentes libres que quedan disponibles, junto con sus destinos ideales.
1. Joey Bosa, edge
Destino ideal: 49ers
Seis semanas después, Cheryl Bosa todavía no ha visto cumplido su deseo de ver a sus dos hijos jugar juntos con los 49ers. Pero mantendré viva la esperanza y seguiré diciendo que Joey jugando con su hermano menor Nick tiene mucho sentido en todos los aspectos.
Sí, los 49ers seleccionaron al pass rusher Romello Height en la tercera ronda el mes pasado. Aun así, este equipo necesita más profundidad y experiencia detrás de Nick Bosa, quien ha lidiado con lesiones a lo largo de sus siete años de carrera. Además, Mykel Williams, la selección de primera ronda del año pasado, tuvo problemas en su temporada de novato con apenas una captura y se perdió los últimos ocho partidos debido a una rotura de ligamento cruzado anterior.
Más allá de si los hermanos Bosa terminan reuniéndose o no en San Francisco, el mayor de los Bosa, quien cumplirá 31 años en julio, debería recibir más interés rumbo a los campos de entrenamiento, considerando lo bien que jugó en la segunda mitad de su única temporada con los Bills, registrando cinco capturas y cinco balones sueltos forzados.
2. Deebo Samuel Sr., WR
Destino ideal: Raiders
Anteriormente, tenía a los Colts como el mejor ajuste de equipo para Samuel. Aquí cambiaré de opinión y me inclinaré por unos Raiders necesitados de receptores.
Jalen Nailor es actualmente el receptor No. 1 del equipo, pero en realidad, el ala cerrada estrella Brock Bowers es la principal opción aérea en Las Vegas. Sin embargo, hace falta profundidad, especialmente después de que Bowers estuviera limitado durante gran parte de su segunda temporada debido a una lesión de rodilla. Además, Tre Tucker, Jack Bech y Dont’e Thornton Jr. siguen buscando consistencia en el campo.
Los Raiders —y el novato Fernando Mendoza si ve acción esta temporada— se beneficiarían de contar con un playmaker experimentado como Samuel, de 30 años. Ya no es tan dinámico como antes, pero es alentador que sus habilidades para correr rutas y sus manos seguras le permitieran registrar 72 recepciones para 727 yardas y cinco touchdowns en 2025.
Tampoco debe pasarse por alto cuánto dio un paso al frente Samuel en Washington mientras el receptor No. 1 Terry McLaurin y el quarterback estrella Jayden Daniels lidiaban con lesiones la temporada pasada.
3. Stefon Diggs, WR
Destino ideal: Bears
Ha sido otra offseason llena de drama para Diggs, pero podría empezar a tener más mercado ahora que recientemente fue declarado no culpable de acusaciones de agresión hechas por su ex chef personal.
Los problemas fuera del campo, incluida una relación muy publicitada con la rapera Cardi B, han desviado la atención de la memorable campaña de regreso de Diggs en 2025, que terminó con los Patriots avanzando al Super Bowl. Diggs tuvo tramos dominantes, apareció cuando más importaba y le dio a Drake Maye una muy necesaria válvula de seguridad, registrando 85 recepciones para 1,013 yardas y cuatro touchdowns.
Diggs, quien cumplirá 33 años en noviembre, todavía posee una capacidad considerable dentro del campo, aunque algunos equipos podrían mostrarse cautelosos dado lo turbulento de los últimos 12 meses. Quizá los Bears se arriesguen con Diggs, ya que necesitan un receptor veterano después de cambiar a DJ Moore a los Bills.
4. Taylor Decker, OT
Destino ideal: Chiefs
No hay muchos puestos titulares disponibles para tackles ofensivos. Hay algunos como tackle derecho —los Cardinals vienen a la mente—, pero Decker ha jugado la mayor parte de su carrera por el lado izquierdo y podría ser demasiado tarde en su carrera para un cambio de posición.
Si Decker quiere jugar en su temporada de 33 años, quizá lo más prudente sea unirse a un contendiente y esperar una oportunidad para desarrollarse. El mes pasado mencioné a los Ravens, pero quizá haya una mejor ruta hacia el campo con los Chiefs, quienes dependen de los tackles Jaylon Moore, que nunca ha sido titular de tiempo completo en cinco temporadas, y Josh Simmons, quien disputó apenas ocho partidos como novato.
Decker ha tenido una offseason movida. Primero, los Lions le pidieron aceptar una reducción salarial, pero él presionó a la organización después de anunciar que estaba comprometido a jugar una undécima temporada en la NFL. Finalmente, los Lions lo dejaron ir como baja por razones salariales, seleccionaron al tackle Blake Miller en la primera ronda y ahora consideran mover a Penei Sewell al lado izquierdo.
5. Keenan Allen, WR
Destino ideal: Chargers
Rara vez funciona bien cuando un jugador regresa a un equipo anterior, pero Allen y los Chargers tuvieron una reunión productiva en 2025.
Después de irse durante un año para jugar con los Bears, Allen recuperó rápidamente su química con Justin Herbert, registrando 81 recepciones para 777 yardas y cuatro touchdowns. Existe una fuerte posibilidad de que Allen, de 34 años, regrese a Los Ángeles para una temporada número 13 con el equipo que lo seleccionó en 2013, ya que el gerente general Joe Hortiz sigue diciendo a los reporteros que no descarten la posibilidad de esa firma.
Además, los Chargers vuelven a necesitar playmakers más confiables para Herbert. En este momento, solo Ladd McConkey cumple con ese perfil, mientras Quentin Johnston ha sido inconsistente a lo largo de sus tres años de carrera y Tre’ Harris carece de experiencia como selección de segunda ronda de 2025.
Definitivamente existe una oportunidad para que Allen regrese a los Chargers, aunque quizá Hortiz y el coach Jim Harbaugh quieran ver primero qué tienen con sus jóvenes receptores.
6. Jadeveon Clowney, edge
Destino ideal: Bears
Los Bears todavía parecen tener poca profundidad en la línea defensiva después de utilizar sus recursos esta offseason en otras posiciones, incluida la de safety con la selección de primera ronda Dillon Thieneman y la contratación de Coby Bryant.
Chicago necesita desesperadamente otro pass rusher productivo del lado opuesto de Montez Sweat. Probablemente Clowney ya no pueda ocupar el rol de No. 2 en esta etapa de su carrera, pero el jugador de 33 años aún puede sellar el edge mejor que la mayoría de los jugadores en su posición. Ha prolongado algunos años su carrera porque sigue siendo un jugador de calidad contra la carrera.
La temporada pasada, Chicago permitió 134.5 yardas terrestres por partido, la 27ª mejor cifra de la liga. Este equipo podría beneficiarse de Clowney, quien además sigue siendo un pass rusher productivo tras registrar 8.5 capturas con los Cowboys la temporada pasada.
7. Kevin Zeitler, G
Destino ideal: Bills
Es algo sorprendente que Zeitler todavía no haya encontrado equipo después de lo bien que jugó en su única temporada con los Titans. El veterano, que recientemente cumplió 36 años, inició 16 partidos el año pasado y fue consistente tanto en situaciones de pase como de carrera.
Los Bills podrían ser un buen ajuste porque perdieron a David Edwards en la agencia libre, aunque Edwards era el guard izquierdo y Zeitler ha pasado la mayor parte de su carrera como guard derecho. Aun así, Buffalo debería explorar esta firma porque no puede darse el lujo de perder tiempo con jugadores inexpertos mientras persigue un Super Bowl con Josh Allen ya de 30 años.
El jugador de tercer año Alec Anderson podría ser la principal opción de los Bills como guard izquierdo, y apenas ha sido titular en seis partidos en toda su carrera. Zeitler aportaría experiencia, profundidad y mayor seguridad en la línea ofensiva.
8. Bobby Wagner, LB
Destino ideal: Bengals
Recientemente planteé la idea de que los Bengals firmaran a Wagner en mi historia sobre próximas decisiones de roster para equipos de la AFC.
Cincinnati finalmente hizo mejoras en su mala defensiva, pero pasó gran parte de la offseason trabajando en la línea defensiva, con el canje por Dexter Lawrence II y las firmas de Boye Mafe y Jonathan Allen.
La parte trasera de la defensiva aún necesita mucha ayuda, pero es probable que todos esos huecos no se solucionen en un solo año. Sin embargo, sería un gran paso si Cincinnati añadiera a Wagner para patrullar el centro del campo y asegurarse de que todo funcione correctamente para este nuevo frente defensivo. Sí, Wagner tuvo problemas en cobertura con los Commanders el año pasado, pero sigue siendo un playmaker de calidad de banda a banda y su alto IQ futbolístico beneficiaría a cualquier equipo.
Wagner registró 162 tackleadas totales, 4.5 capturas y dos intercepciones en su temporada número 14 en la NFL. El futuro miembro del Salón de la Fama todavía puede jugar mientras espera otra oportunidad en su campaña de 36 años.
9. Jonnu Smith, TE
Destino ideal: Cardinals
El nuevo coach de los Cardinals, Mike LaFleur, vio de primera mano la temporada pasada como coordinador ofensivo de los Rams la importancia de contar con múltiples alas cerradas capaces de generar jugadas.
Aunque LaFleur ahora podría tener al mejor ala cerrada de la liga en Trey McBride, le vendría bien más ayuda en la posición después de ver cómo recibió más de 140 objetivos en cada una de las últimas dos temporadas. Smith, de 30 años, ha sido un ala cerrada No. 2 ideal a lo largo de sus nueve años de carrera, y no hace mucho el ex coach de los Dolphins, Mike McDaniel, encontró maneras de explotar su potencial en el juego aéreo: Smith registró 88 recepciones para 884 yardas y ocho touchdowns durante su memorable temporada 2024 en Miami.
La temporada pasada, Smith no fue utilizado tanto como receptor en su única campaña con los Steelers, pero volvió a demostrar que es un playmaker versátil que también puede ayudar en el juego terrestre como bloqueador.
10. Tyreek Hill
Destino ideal: Chiefs
Dudé en incluir a Hill en esta lista porque está lidiando con una importante lesión de rodilla que podría costarle gran parte de la temporada 2026.
Pero si recibe el alta en algún momento de esta campaña, Hill probablemente atraerá mucho interés debido a lo dinámico que ha sido a lo largo de sus 10 años de carrera, la cual comenzó con los Chiefs en 2016. Kansas City podría interesarse en su ex receptor porque nuevamente carece de receptores confiables para Patrick Mahomes. Además, existe incertidumbre con Rashee Rice tras su más reciente incidente fuera del campo.
No parece que los Chiefs vayan a resolver pronto sus problemas en la posición de receptor, lo que probablemente los convertiría en un pretendiente para Hill si es autorizado para jugar este año. Hill disputó apenas cuatro partidos la temporada pasada con Miami, registrando 21 recepciones para 265 yardas y un touchdown.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/05/2026, traducido al español para SI México.