Mejores y peores escenarios para cada equipo en el Draft de la NFL 2026
Cada gerente general de la NFL ha repasado un millón de escenarios, preparándose para lo peor y rezando por lo mejor.
El jueves por la noche en Pittsburgh, el Draft de la NFL 2026 dará inicio con el comisionado Roger Goodell poniendo a los Raiders en el reloj. A partir de ahí, las selecciones se sucederán y los nombres volarán del tablero, colocando a algunos equipos en una posición magnífica mientras otros hacen muecas al ver cómo sus principales objetivos terminan en manos de un rival.
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En muchos casos, los equipos maniobrarán subiendo o bajando en el orden mediante intercambios, intentando moldear el tablero a su conveniencia. En algunos casos, funcionará. En otros, no habrá tal suerte. Algunos equipos verán cómo todo se acomoda a su favor, mientras que otros se quedarán preguntándose cómo salió todo tan mal después de meses de planeación.
A continuación, los mejores y peores escenarios sobre cómo podrían desarrollarse las cosas el jueves por la noche y más allá para cada equipo.
Arizona Cardinals
- Primera ronda: No. 3
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: El tackle de Miami Francis Mauigoa y el corredor de Notre Dame Jeremiyah Love están disponibles, y un equipo busca subir, dando a los Cardinals la opción de bajar en el draft o seleccionar a un jugador que los ayude de inmediato.
Peor escenario: Nadie quiere subir, y los Cardinals se ven obligados a seleccionar en el No. 3, probablemente tomando demasiado alto a alguien como Mauigoa o Love por algunas posiciones.
Atlanta Falcons
- Segunda ronda: No. 48
- Selecciones totales: 5
Mejor escenario: Los Falcons no tienen selección de primera ronda, por lo que esperan que algunos talentos de calidad en las trincheras caigan hasta el No. 48 cuando Atlanta esté por primera vez en el reloj.
Peor escenario: Hay una corrida de jugadores en las líneas antes de que Atlanta pueda seleccionar el viernes por la noche, dejando a los Falcons con la opción de forzar una selección o tomar otras posiciones en rondas medias.
Baltimore Ravens
- Primera ronda: No. 14
- Selecciones totales: 11
Mejor escenario: Los Ravens tienen la opción de tomar al receptor de USC Makai Lemon o al de Arizona State Jordyn Tyson, o al ala cerrada de Oregon Kenyon Sadiq en el No. 14. Cualquiera sería un acierto total para Baltimore, necesitado de receptores.
Peor escenario: Los tres mejores receptores ya no están disponibles para Baltimore, obligando a los Ravens a cambiar de dirección o tomar a Sadiq sin otra opción.
Buffalo Bills
- Primera ronda: No. 26
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Los receptores Omar Cooper Jr. (Indiana), Denzel Boston (Washington) y KC Concepcion (Texas A&M) están disponibles, junto con opciones en el front seven. El gerente general Brandon Beane toma al mejor disponible.
Peor escenario: La corrida de receptores ocurre temprano, y los mejores linebackers off-ball, como CJ Allen de Georgia, ya no están disponibles, dejando a Buffalo improvisando con la selección 26.
Carolina Panthers
- Primera ronda: No. 19
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Carolina puede añadir otro creador de juego para ayudar a Bryce Young desde temprano y luego reforzar la defensa en rondas posteriores.
Peor escenario: Los Panthers, tras ganar la NFC South, ven cómo los mejores jugadores en varias posiciones ya no están disponibles en la selección 19, dejándolos improvisando para encontrar a alguien que complemente al receptor Tetairoa McMillan.
Chicago Bears
- Primera ronda: No. 25
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Los Bears necesitan encontrar otro pass rusher que acompañe a Montez Sweat o un safety que reemplace a Jaquan Brisker. Cualquiera de los dos escenarios en la primera ronda sería ideal.
Peor escenario: Chicago termina tomando al cuarto o quinto edge rusher en su tablero, o improvisa seleccionando un safety con Caleb Downs de Ohio State y Emmanuel McNeil-Warren de Toledo ya fuera del tablero.
Cincinnati Bengals
- Segunda ronda: No. 41
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Sin su selección de primera ronda, los Bengals tienen suerte y logran tomar a un corner o linebacker cuyo nombre sorprendentemente cae hasta el No. 41.
Peor escenario: Los mejores defensivos salen rápidamente del tablero en la primera ronda, dejando a Cincinnati con la opción de añadir un liniero ofensivo o forzar una selección de impacto en defensa.
Cleveland Browns
- Primera ronda: Nos. 6, 24
- Selecciones totales: 9
Mejor escenario: Con dos selecciones de primera ronda, el tablero cae de tal manera que Cleveland consigue tanto un receptor como un tackle ofensivo, dando al equipo pilares en ambas unidades por años.
Peor escenario: Carnell Tate de Ohio State ya no está disponible antes de la sexta selección, y la corrida de tackles termina antes de que los Browns vuelvan a elegir en el No. 24.
Dallas Cowboys
- Primera ronda: Nos. 12, 20
- Selecciones totales: 8
Mejor escenario: Con sus dos selecciones de primera ronda, los Cowboys añaden un par de piezas defensivas élite en los lugares 12 y 20, o las empaquetan para subir por alguien como el edge rusher de Texas Tech David Bailey o el linebacker de Ohio State Arvell Reese.
Peor escenario: Todos los edge rushers de calidad ya no están disponibles para la selección 12, y Dallas se ve obligado a gastar sus picks en la secundaria sin atender la presión al quarterback.
Denver Broncos
- Segunda ronda: No. 62
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Sin selecciones en la primera, tercera y sexta ronda, los Broncos necesitan que las cosas se acomoden a su favor mientras buscan bajar una o dos veces. Denver debería enfocarse en valor, especialmente en ala cerrada y linebacker.
Peor escenario: El tablero no cae a su favor, y los Broncos se quedan sin opciones de intercambio, obligándolos a seleccionar por necesidad o en posiciones que no generarán impacto inmediato.
Detroit Lions
- Primera ronda: No. 17
- Selecciones totales: 9
Mejor escenario: Los Lions se benefician de tener varios tackles ofensivos disponibles, incluyendo a Spencer Fano de Utah, Monroe Freeling de Georgia y otros. El gerente general Brad Holmes estaría encantado.
Peor escenario: Sin un tackle premium disponible, los Lions se ven obligados a considerar un linebacker off-ball o un corner antes de volver a la posición de tackle el viernes.
Green Bay Packers
- Segunda ronda: No. 52
- Selecciones totales: 8
Mejor escenario: Sin su selección de primera ronda como resultado del intercambio por Micah Parsons, los Packers esperarían que linieros ofensivos y corners caigan al segundo día.
Peor escenario: Si esas posiciones escasean cuando Green Bay esté en el reloj con la selección No. 52, el gerente general Brian Gutekunst se verá obligado a considerar otras opciones, posiblemente incluyendo receptor y tackle defensivo.
Houston Texans
- Primera ronda: No. 28
- Selecciones totales: 8
Mejor escenario: Houston podría beneficiarse si el tablero cae de manera que incluya algunas armas ofensivas y linieros ofensivos interiores. Mejorar alrededor de C.J. Stroud tiene que ser la prioridad de una forma u otra.
Peor escenario: Si este draft con limitaciones ofensivas presenta una corrida de receptores y alas cerradas dentro de las primeras 50 selecciones, Houston podría verse en la necesidad de añadir profundidad en lugar de titulares desde temprano.
Indianapolis Colts
- Segunda ronda: No. 47
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Tercer equipo consecutivo que no selecciona hasta el viernes, los Colts deben estar esperando ayuda en la línea defensiva, junto con un receptor que juegue al lado de Alec Pierce y un tackle derecho para reemplazar a Braden Smith.
Peor escenario: Si Indianapolis no puede conseguir un tackle derecho de nivel titular o alguien que ayude como pass rusher opuesto a Laiatu Latu, el gerente general Chris Ballard podría terminar buscando ayuda en la posición de linebacker off-ball.
Jacksonville Jaguars
- Segunda ronda: No. 56
- Selecciones totales: 11
Mejor escenario: ¿Adivina qué? Otro equipo sin selección de primera ronda. Cuando les toque elegir, los Jaguars estarían encantados si tienen varias opciones en corner, edge rusher o en el centro de su defensa.
Peor escenario: Si los titulares defensivos ya fueron seleccionados para cuando Jacksonville esté en el reloj en el No. 56, el gerente general James Gladstone podría cambiar de rumbo e intentar añadir un corredor para complementar a Bhayshul Tuten y Chris Rodriguez Jr.
Kansas City Chiefs
- Primera ronda: No. 9, 29
- Selecciones totales: 9
Mejor escenario: Un equipo con dos selecciones de primera ronda. Los Chiefs estarían encantados si el edge rusher de Miami Rueben Bain Jr. o David Bailey estuvieran disponibles de alguna manera en la novena selección. En el No. 29, Kansas City podría tomar al mejor receptor, corner o tackle derecho disponible.
Peor escenario: No hay receptores ni edge rushers que valgan la pena en el No. 9, y Kansas City termina tomando un liniero ofensivo temprano antes de seleccionar al quinto o sexto edge rusher del tablero más tarde el jueves por la noche.
Las Vegas Raiders
- Primera ronda: No. 1
- Selecciones totales: 10
Mejor escenario: El quarterback de Indiana Fernando Mendoza se convierte en un quarterback franquicia. Si eso ocurre, el resto del draft es un extra para los Raiders.
Peor escenario: Además de Mendoza, Las Vegas necesita encontrar ayuda en la línea ofensiva y en la secundaria. Si esas áreas escasean al inicio del segundo día, es un problema significativo.
Los Angeles Chargers
- Primera ronda: No. 22
- Selecciones totales: 5
Mejor escenario: Tras reforzar el juego terrestre con el fullback Alec Ingold y el ala cerrada Charlie Kolar en la agencia libre, los Chargers estarían encantados de tomar un liniero ofensivo interior en la primera ronda, como el guardia Olaivavega Ioane de Penn State.
Peor escenario: Si Ioane ya no está disponible y los mejores receptores han salido del tablero antes del No. 22, los Chargers podrían verse obligados a tomar un edge rusher. No es una mala posición, pero Los Ángeles probablemente preferiría tener más opciones.
Los Angeles Rams
- Primera ronda: No. 13
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Lemon y/o Tyson están disponibles cuando los Rams estén en el reloj el jueves por la noche, dándole al gerente general Les Snead al eventual reemplazo de Davante Adams.
Peor escenario: La corrida de receptores ocurre dentro de las primeras 12 selecciones, dejando a Los Angeles con la necesidad de tomar otro camino. Si eso sucede, los Rams podrían intentar bajar en el draft y elegir de la segunda ola de wide receivers.
Miami Dolphins
- Primera ronda: Nos. 11, 30
- Selecciones totales: 11
Mejor escenario: Para unos Dolphins en reconstrucción, hay muchas formas en las que este draft puede desarrollarse. Sin importar la posición, el mejor escenario sería que algunos jugadores caigan respecto a su valor proyectado, dándole a Miami selecciones de valor en sus dos picks de primera ronda en los lugares 11 y 30.
Peor escenario: Nuevamente, Miami probablemente se enfoque en el mejor jugador disponible, ya que necesita prácticamente de todo. El único escenario negativo sería que haya una fuerte corrida de linieros ofensivos temprano, impidiendo que el equipo seleccione un tackle con alguna de sus tres selecciones dentro de las primeras 43.
Minnesota Vikings
- Primera ronda: No. 18
- Selecciones totales: 9
Mejor escenario: Minnesota estaría encantado de llegar al reloj el jueves por la noche con Sadiq y un safety de élite aún disponibles, quizá incluso su compañero en Oregon Dillon Thieneman. Cualquiera de los dos sería un gran acierto para los Vikings.
Peor escenario: Es poco probable que los safeties de primera ronda ya no estén disponibles cuando llegue el turno No. 18, pero todo puede pasar. Si ese es el caso, Minnesota podría tomar un receptor o considerar añadir un liniero ofensivo interior.
New England Patriots
- Primera ronda: No. 31
- Selecciones totales: 11
Mejor escenario: Los Patriots han sido fuertemente vinculados con un posible intercambio por A.J. Brown. Asumiendo que eso ocurra después del draft, New England debe esperar que un liniero ofensivo o un edge rusher caiga hasta el No. 31.
Peor escenario: El gerente general Eliot Wolf podría considerar salir de la primera ronda si no hay bloqueadores o pass rushers de su agrado disponibles. Los Patriots cuentan con suficiente capital gracias a sus 11 selecciones.
New Orleans Saints
- Primera ronda: No. 8
- Selecciones totales: 8
Mejor escenario: El gerente general Mickey Loomis estaría encantado de ver a Bain, al linebacker de Ohio State Sonny Styles, al corner de LSU Mansoor Delane y a Tate disponibles, dándole cuatro opciones de calidad en posiciones de necesidad.
Peor escenario: Tres de esos cuatro nombres ya no están disponibles, obligando a New Orleans a seleccionar al jugador restante sin muchas alternativas.
New York Giants
- Primera ronda: Nos. 5, 10
- Selecciones totales: 8
Mejor escenario: Con dos selecciones dentro del top 10, New York podría ser agresivo tomando al mejor receptor disponible en el No. 5 antes de seleccionar una pieza para la secundaria cinco picks después, ya sea el safety de Ohio State Caleb Downs o Delane.
Peor escenario: New York está en una gran posición, pero sería un resultado subóptimo si los Giants terminan sin una estrella defensiva en el No. 10, considerando que Washington, New Orleans y Kansas City seleccionan antes que ellos.
New York Jets
- Primera ronda: Nos. 2, 16
- Selecciones totales: 9
Mejor escenario: Los Jets tendrán que elegir entre Reese y Bailey en la segunda selección global, pero el verdadero interés está en el No. 16. New York debe esperar que un receptor o Sadiq caiga, dándole un arma ofensiva para acompañar a Garrett Wilson.
Peor escenario: Los talentos ofensivos ya no están disponibles a mitad de la primera ronda, obligando a New York a considerar a un corner o incluso arriesgarse con el quarterback de Alabama Ty Simpson.
Philadelphia Eagles
- Primera ronda: No. 23
- Selecciones totales: 8
Mejor escenario: Con Lane Johnson acercándose al final de su carrera, Philadelphia debe buscar un tackle en rondas tempranas. Que Kadyn Proctor (Alabama) o Blake Miller (Clemson) caigan en sus manos sería un gran acierto.
Peor escenario: Si hay una corrida de tackles y a los Eagles no les convence alguno de los receptores disponibles en el No. 23, podrían bajar en el draft para acumular más selecciones o tomar un safety para reemplazar a Reed Blankenship.
Pittsburgh Steelers
- Primera ronda: No. 21
- Selecciones totales: 12
Mejor escenario: Pittsburgh estaría encantado de ver caer a algunos linieros ofensivos, especialmente tras la noticia de que el tackle Broderick Jones sufrió un contratiempo con su lesión de cuello.
Peor escenario: Si los Steelers ven una corrida en esa posición, podrían bajar en el draft e intentar recuperar valor antes de atender la posición de receptor o incluso quarterback si les gusta Simpson.
San Francisco 49ers
- Primera ronda: No. 27
- Selecciones totales: 6
Mejor escenario: Los 49ers deben esperar que un edge rusher para acompañar a Mykel Williams y Nick Bosa (ambos regresando de roturas de ligamento cruzado anterior) o un liniero ofensivo caiga hasta su posición. Si ocurre cualquiera de los dos escenarios, sería ideal.
Peor escenario: San Francisco observa cómo los mejores linieros, tanto ofensivos como defensivos, salen del tablero antes de la selección 27, dejándolos con la necesidad de tomar un receptor u otra posición ya muy limitada.
Seattle Seahawks
- Primera ronda: No. 32
- Selecciones totales: 4
Mejor escenario: El gerente general John Schneider estaría encantado si hay varias opciones de calidad en la línea defensiva o en la secundaria disponibles en el No. 32 para los campeones defensores.
Peor escenario: Con los corners y edge rushers ya fuera del tablero, los Seahawks tendrían que apostar por un corredor como Jadarian Price (Notre Dame) para complementar a Zach Charbonnet.
Tampa Bay Buccaneers
- Primera ronda: No. 15
- Selecciones totales: 7
Mejor escenario: Los Buccaneers necesitan ayuda en los tres niveles de su defensa. En un escenario ideal, un jugador proyectado dentro del top 10 como Downs o Delane cae hasta ellos.
Peor escenario: La defensa domina la primera mitad de la ronda, obligando a Tampa Bay a bajar en el draft o seleccionar a un jugador que no los convence del todo.
Tennessee Titans
- Primera ronda: No. 4
- Selecciones totales: 9
Mejor escenario: Love y uno entre Bailey o Reese están disponibles en el No. 4, dándole al gerente general Mike Borgonzi una gran opción en cualquiera de los dos lados del balón. Después, en la segunda ronda, podrían atender la otra necesidad.
Peor escenario: No hay un escenario realmente terrible para los Titans, pero el peor sería que Bailey y Reese ya no estén disponibles, obligándolos a elegir a Love o a alcanzar un poco por Bain.
Washington Commanders
- Primera ronda: No. 7
- Selecciones totales: 6
Mejor escenario: Un par de jugadores de élite cae hasta la séptima selección, ya sea Love, Styles, Bain o Bailey. Cualquiera sería una gran adición para Washington.
Peor escenario: El tablero se acomoda de tal forma que los Commanders tienen que decidir entre seleccionar a un safety como Downs o apostar por un receptor con historial de lesiones como Tyson.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/04/2026, traducido al español para SI México.