Ocho prospectos que serán joyas en el NFL Draft 2026
Entre los pocos robos que dejó el NFL Draft 2025 estuvo el safety Nick Emmanwori, quien ayudó a los Seahawks a ganar el Super Bowl después de que el equipo lo seleccionara en la segunda ronda.
Estoy seguro de que varios equipos se arrepintieron de sus selecciones de primera ronda tras ver lo que Emmanwori hizo con los Seahawks como novato. Xavier Watts fue otro safety que impresionó en su primer año, y fue tomado por los Falcons en la tercera ronda. El poderoso corredor Cameron Skattebo fue elegido en la cuarta ronda por los Giants, y el productivo running back Jacory Croskey-Merritt esperó hasta el pick No. 245 en la séptima ronda para enterarse de que se dirigía a los Commanders.
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Tras algunas conversaciones con coaches de la NFL, aquí está mi mejor intento de predecir los robos del draft para 2026. Algunos son jugadores poco mediáticos que estarán disponibles hasta rondas medias, mientras que otros son prospectos de alto riesgo y alta recompensa que podrían irse en primera ronda o caer hasta el Día 2.
Dos de los ocho jugadores en esta lista ni siquiera aparecieron en el top 250 de Daniel Flick, experto del draft de la NFL en Sports Illustrated. Pero Flick sí tenía en alta estima a los demás jugadores, lo que me hace sentir mucho mejor sobre mis predicciones.
Vamos con la lista.
Denzel Boston, WR, Washington
Dudé en incluir a Denzel Boston en esta lista porque podría haber múltiples equipos que se enamoren de su perfil y alguno lo tome en la primera mitad de la primera ronda. (Conor Orr proyectó que los Rams lo elegirían en el pick No. 13 junto a Albert Breer en un mock conjunto del MMQB Podcast).
Boston tiene manos seguras y un enorme radio de recepción gracias a su físico de 6'4" y 212 libras. Quizá podría ser tan productivo como Tetairoa McMillan, el pick No. 8 del año pasado que terminó ganando el premio a Novato Ofensivo del Año con los Panthers.
Pero Boston ha sido pasado por alto por varios analistas del draft. No se habla tanto de él como de Carnell Tate, Makai Lemon o Jordyn Tyson. Y en algunos rankings incluso aparece detrás de KC Concepcion y Omar Cooper Jr. porque no es tan veloz como ellos.
Sin embargo, la velocidad puede ser más fácil de encontrar que un jugador capaz de ganar la mayoría de los balones divididos 50-50 en el perímetro. Sería un auténtico robo si termina siendo el sexto receptor seleccionado en este draft.
Flick colocó a Boston en el puesto No. 31 de su top 250.
Demond Claiborne, RB, Wake Forest
No tuve más opción que subir a Demond Claiborne en mi ranking de corredores después de que un coach de la NFC me dijera que el producto de Wake Forest es el prospecto más cercano a Jahmyr Gibbs que ha visto desde que los Lions lo seleccionaron en la primera ronda en 2023.
“Tiene cosas que no se pueden enseñar”, dijo el coach de la NFC. “Puede correr lateralmente más rápido de lo que la mitad de estos jugadores corren hacia adelante… Hay que seguirle la pista”.
Tiene algunas preocupaciones de carácter, pero el velocista de 5'10" y 188 libras podría prosperar en el entorno adecuado si hace el trabajo necesario. Claiborne también ha sido comparado con De'Von Achane. Con ese tipo de comparaciones, podría escuchar su nombre temprano en el Día 3 del draft.
Claiborne ocupó el puesto No. 120 en el ranking de Flick.
Malachi Fields, WR, Notre Dame
Malachi Fields es otro receptor de gran tamaño que ha sido ignorado debido a su falta de producción después de la recepción.
Si el jugador de 6'4" y 218 libras logra ampliar su árbol de rutas, podría convertirse en un receptor “X” titular confiable. Registró temporadas consecutivas de 800 yardas en Virginia antes de transferirse a Notre Dame, donde sumó 630 yardas y mostró destellos de potencial NFL.
Flick señaló que necesita mejorar su separación, pero destacó su habilidad en balones disputados y lo colocó en el puesto No. 60 de su lista.
Keldric Faulk, edge, Auburn
Me dijeron varios coaches defensivos de la NFL que Keldric Faulk y Arvell Reese tienen el mayor techo entre los pass rushers de esta clase.
Reese probablemente será un pick dentro del top 10, pero es difícil proyectar dónde caerá Faulk debido a su perfil de boom-or-bust. Será un robo para algún equipo si cae hasta el final de la primera ronda.
No sería sorpresa que algún equipo se enamore de sus atributos físicos, con sus 6'6" y 274 libras. Flick lo tiene muy bien valorado, ubicándolo en el puesto No. 18 de su ranking.
Faulk no tuvo la producción universitaria típica de un talento de primera ronda, pero no te dejes engañar por sus dos capturas la temporada pasada: mostró un enorme potencial durante su etapa en Auburn.
Anthony Lucas, edge, USC
Cuando un coach de la NFL me mencionó que Anthony Lucas era uno de sus jugadores favoritos fuera del radar en este draft, inmediatamente recordé su entrevista en el scouting combine en Indianapolis.
Tuvo respuestas reflexivas y atractivas, y en esa entrevista mencionó que sus coaches en USC lo pusieron a estudiar video de juego de la estrella de los Lions, Aidan Hutchinson, y del productivo pass rusher de los Chargers, Tuli Tuipulotu. Esas sesiones de estudio definitivamente dieron frutos, porque Lucas, con sus 6'6" y 256 libras, ha llamado la atención de coaches de la NFL.
Lucas no apareció en el top 250 de Flick.
Derrick Moore, edge, Michigan
Derrick Moore es uno de los pass rushers más pulidos de este draft. Podría ser un pick de Día 2 que rápidamente se gane un puesto como titular en su temporada de novato.
Es sólido contra la carrera y tiene suficientes movimientos de pass rush para generar presión de forma constante. Pero algunos equipos podrían desanimarse por su techo aparentemente limitado y preferir apostar por un prospecto más crudo con mayor potencial.
Algún equipo de la NFL será muy afortunado si no lo sobrepiensa con Moore, de 6'4" y 255 libras. Los fundamentos no serán un problema para un jugador listo para impactar de inmediato.
Flick destacó su alto motor y lo colocó en el puesto No. 55.
D’Angelo Ponds, CB, Indiana
D'Angelo Ponds ha sido pasado por alto cuando se habla del primer nivel de cornerbacks, debido a su falta de tamaño con 5'9" y 180 libras. Pero su excelente velocidad e instintos podrían convertirlo en un contribuyente inmediato como nickel cornerback.
Con el tiempo, podría ganarse la confianza como cornerback exterior una vez que los equipos entiendan que el tamaño no es un problema para este playmaker inteligente, que fue clave en el camino de Indiana hacia el campeonato nacional.
Su estatura probablemente lo deje fuera de la primera ronda, pero Ponds podría ser seleccionado temprano en la segunda. Está ubicado en el puesto No. 44 en el ranking de Flick.
Noah Whittington, RB, Oregon
Noah Whittington es otro jugador cuestionado por su tamaño, con 5'8" y 205 libras. También lidió con lesiones en la universidad y no se convirtió en titular hasta su sexta temporada.
Aun así, fue una campaña muy impresionante con 829 yardas por tierra y seis touchdowns. El producto de Oregon es un corredor físico con gran visión y explosividad.
Whittington no fue incluido en el ranking de prospectos de Flick.