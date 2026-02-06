México cae 35-34 en un juegazo en el Super Bowl Experience
San Francisco, EEUU
La Selección Mexicana varonil de flag football de México cayó 35-34 este jueves ante Estados Unidos en un partido de exhibición celebrado en San Francisco, como parte de las actividades del Super Bowl Experience previo al Super Bowl LX.
El encuentro reunió a dos de las potencias mundiales de la disciplina, en un escenario que buscó dar visibilidad al flag football rumbo a su debut olímpico en Los Ángeles 2028. Estados Unidos se impuso gracias a su velocidad y precisión ofensiva, mientras que México mostró destellos de creatividad y resistencia, aunque sin lograr revertir la diferencia en el marcador.
La Federación Mexicana de Futbol Americano destacó que, más allá del resultado, el duelo sirvió como preparación y vitrina internacional para el representativo nacional. El partido también reavivó la histórica rivalidad entre ambas selecciones, que han protagonizado finales continentales y mundiales en los últimos años.
El flag football, modalidad sin contacto del fútbol americano, ha ganado terreno en la última década y fue incluido en el programa olímpico para Los Ángeles 2028. La NFL y USA Football han impulsado su promoción con este tipo de encuentros, en los que México figura como uno de los principales contendientes en la región.