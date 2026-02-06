En un espectacular partido que formó parte del #SuperBowlExperience, la selección varonil de flag football se enfrentó a Estados Unidos, con un marcador final de:



🇺🇸 35 - 34 🇲🇽



👉Ambos países parten como favoritos a medalla de oro🥇en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. pic.twitter.com/QuLdIR3gF2