México vs. EEUU, hoy se electriza el emparrillado
El juego de esta tarde entre las selecciones de México y Estados Unidos de flag football varonil supera la dimensión de una final pendiente, como la que quedó postergada por el mal clima durante el Americas Flag Panamá 2025. Incluido dentro de los eventos previos al Super Bowl LX, el partido funciona como una vitrina internacional de la intención de la NFL de posicionar al flag football como una de sus nuevas disciplinas estandarte.
“No es cualquier cosa”, resalta a toda velocidad Arely Pérez, conocida como Coach Kelly en la órbita del futbol americano de México y arquitecta de la disciplina de flag football en el país.
Te puede interesar: Así se convirtió México en potencia mundial del flag football femenil
Experta en la disciplina, en la cual jugó y fue formadora y entrenadora antes de dar el salto a ser la primera mujer en el equipo de coaches de un equipo de futbol varonil en la ONEFA, con los Borregos del Tecnológico de Monterrey Estado de México, Coach Kelly anticipa un duelo vibrante, quizá de hasta alarido con una definición con diferencia de muy pocos puntos.
Sin apostar a una suerte de clarividencia, la entrenadora ve venir un juegazo. Destaca la presencia de Diego Pérez Arvizu, quarterback titular del equipo mexicano, quien no estuvo presente en el torneo jugado en Panamá el año anterior, cuya final precisamente entre estos dos equipos fue suspendida por condiciones meteorológicas. La medalla de oro se entregó a ambas selecciones.
“Diego Pérez Arvizu ha puesto en mucho conflicto a la defensa de Estados Unidos. Es un quarterback muy preciso en sus lecturas y, además es muy rápido con mucha habilidad para correr. Es como Tania Rincón —QB de la selección femenil— y tiene mucha experiencia”, adelanta como punto a destacar del duelo.
El partido, a jugarse este jueves a las 18:00 horas —tiempo de la Ciudad de México— en San Francisco, sede del Super Bowl del domingo, entre New England Patriots y Seattle Seahawks, va un capítulo más adelante de conocer al verdadero amo del continente. “Que la NFL haya decidido programar este partido durante los días previos al Super Bowl demuestra el crecimiento y apoyo definitivo que la liga prevé dar a este deporte rumbo a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.
México es potencia en ambas ramas. En la categoría femenil la selección nacional está rankeada como la mejor del mundo; la varonil es tercera, por debajo justamente de Estados Unidos y de Austria. “Con equipo completo nuestra selección tiene para competir porque el sistema de juego mexicano es muy distinto al de EEUU y suele meterlo en muchos aprietos”.
El más reciente enfrentamiento entre estos dos colosos ocurrió en el año 2021, con victoria de Estados Unidos por marcador de 44-41, en el Campeonato Mundial de Jerusalén 2021.
Este partido, además, representa el inicio de la preparación del equipo mexicano en este 2026, año en el cual se jugará el Mundial de la especialidad en Düsseldorf, Alemania, del 13 al 16 de agosto, base del proceso cuyo fin es obtener la clasificación olímpica.
Dónde y a qué hora seguir el juego
México vs. EEUU
Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)
Lugar: San Francisco, California
Dónde verlo: NFL YouTube y NFL+