México firma una jornada perfecta en el Mundial de Flag Football
México completó sus compromisos del primer día del Mundial de Flag Football de Düsseldorf con cuatro victorias en cuatro partidos. Las selecciones femenil y varonil ganaron sus dos encuentros, anotaron 159 puntos y permitieron 85. En la segunda jornada, la selección varonil venció a Brasil, mientras que la femenil hizo lo propio con Eslovenia.
El balance confirmó la fortaleza de los representativos nacionales en una competencia que también entrega los primeros boletos para el debut olímpico de la disciplina en Los Ángeles 2028.
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La varonil se impuso a Brasil
La selección varonil completó su doble jornada con un triunfo de 38-25 sobre Brasil. México controló el encuentro mediante su capacidad ofensiva y consiguió una diferencia de 13 puntos ante un rival que necesitaba recuperarse después de caer 52-19 frente a Suiza.
El conjunto nacional llegó a este partido tras vencer 30-22 a Alemania en su presentación. Con ambos resultados, México acumuló 68 puntos a favor, permitió 47 y se colocó en una posición favorable para luchar por el primer lugar de su grupo.
La siguiente prueba será la más exigente de la primera ronda. México enfrentará el viernes a Suiza, sexta selección del ranking mundial y medallista de bronce en el Mundial de 2024. El antecedente añade un elemento de revancha: los suizos derrotaron 41-35 al equipo mexicano en el partido por el tercer lugar de aquella edición.
México, tercero del ranking mundial, tendrá la oportunidad de completar una fase de grupos perfecta y obtener una mejor posición para las eliminatorias. El objetivo también consiste en romper el dominio de Estados Unidos, ganador de seis campeonatos mundiales varoniles y de los últimos cinco de forma consecutiva.
La femenil venció a Eslovenia
La selección femenil respondió con la misma autoridad y superó 53-24 a Eslovenia. México había comenzado el torneo con una victoria de 38-14 ante Alemania, por lo que cerró el día con 91 puntos anotados, 38 recibidos y una diferencia de 53.
El ataque mexicano alcanzó su mayor producción ante Eslovenia y superó los 50 puntos por primera vez en el torneo. El rival europeo había perdido apenas 27-26 contra Italia durante su presentación, pero no pudo sostener el ritmo frente a la selección número uno del mundo.
La rama femenil cerrará la fase de grupos contra Italia. México llegará con marca de 2-0, mientras las italianas presentan un triunfo y una derrota después de vencer a Eslovenia y caer 53-22 frente a Alemania. Una tercera victoria aseguraría el primer lugar del sector para el equipo nacional.
El inicio perfecto corresponde a las expectativas que rodean a ambas selecciones. El conjunto femenil ocupa la cima del ranking mundial y defiende el prestigio que obtuvo con sus títulos en los World Games y el Campeonato de las Américas. La selección varonil intenta regresar al podio después del cuarto lugar que alcanzó en 2024.
El Mundial de Düsseldorf representa la primera etapa de clasificación para Los Ángeles 2028. La competencia entregará dos boletos por rama a las selecciones mejor ubicadas que todavía no tengan asegurada su participación. Estados Unidos ya cuenta con una plaza en ambos torneos por su condición de país anfitrión.
México todavía necesita superar la fase de eliminación directa para convertir su gran comienzo en un boleto olímpico o una medalla. Sin embargo, las victorias ante Alemania, Brasil y Eslovenia permiten que los dos representativos lleguen al cierre de sus grupos con el control de su propio camino. Italia y Suiza medirán ahora el verdadero alcance de un primer día sin derrotas.
Otros resultados
En los otros 14 partidos de la rama femenil, Japón derrotó 32-0 a Brasil; Canadá venció 27-14 a Panamá; Estados Unidos superó 46-14 a Australia; Italia ganó 27-26 ante Eslovenia; España recibió el triunfo por 1-0 frente a Nigeria; Austria derrotó 35-27 a China; Gran Bretaña se impuso 33-14 a Francia; Panamá venció 37-13 a Japón; Canadá superó 36-6 a Brasil; Alemania derrotó 53-22 a Italia; Estados Unidos recibió la victoria por 1-0 ante Nigeria; España venció 39-25 a Australia; Austria superó 23-19 a Francia, y Gran Bretaña derrotó 26-25 a China.
En los demás resultados varoniles de la segunda jornada, Canadá derrotó 26-6 a Austria, Suiza venció 52-19 a Brasil, Italia superó 21-12 a Gran Bretaña, Estados Unidos se impuso 50-38 a Israel, Panamá derrotó 33-26 a Francia y Samoa Americana venció 21-7 a Australia. Más tarde, Alemania superó 42-28 a Suiza, Italia derrotó 45-36 a Panamá y Francia venció 43-32 a Gran Bretaña. Japón recibió el triunfo administrativo por 1-0 ante Nigeria, selección que no disputó su encuentro.